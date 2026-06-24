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'पटना में बैठकर जिसने भरत तिवारी को गोली मारने का आदेश दिया.. उस पर हो एक्शन', प्रशांत किशोर की मांग

भरत तिवारी हत्याकांड पर प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है. कहा, 'पटना में बैठकर गोली चलाने का आदेश देने वाले पर एक्शन होना चाहिए.'

Prashant Kishor
भरत तिवारी के परिवार से मिले प्रशांत किशोर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 24, 2026 at 3:54 PM IST

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आरा: बिहार के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर पर आक्रोश बढ़ता ही जा रही है. आज भोजपुर स्थित उसके पैतृक गांव बिलौटी में महापंचायत का आयोजन किया गया. जहां बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने न्याय होने तक आंदोलन जारी रखने का आह्वान किया. इस दौरान जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि सिर्फ गोली चलाने वाले पर एक्शन काफी नहीं है. उन्होंने कहा कि न्याय तभी मिलेगा, जब पटना में बैठकर उनकी हत्या का आदेश देने वालों पर कार्रवाई होगी. पीके ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर एनकाउंटर संस्कृति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया.

भरत तिवारी के परिवार से मिले पीके: प्रशांत किशोर ने कहा, 'ये जो पूरी घटना है, ये किसी पुलिस के अधिकारी के द्वारा एक बिहार के युवा की हत्या नहीं है. अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री ने एक संवदेना का शब्द भी परिवार के लिए नहीं बोला है. पहले से इस मामले में मिस हैंडल किया और जब बाद में समाज का दबाव बढ़ा तो अब चाह रहे हैं कि छोटे-मोटे अधिकारियों की बलि चढ़ाकर अपनी जान बचा लिया जाए.'

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भरत भूषण तिवारी (फाइल) (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि जन सुराज की ओर से बिहार का नागरिक होने के नाते इस परिवार के साथ हमलोग पूरी ईमानदारी के साथ खड़े हैं. इनकी मां भी यहां हैं. पीके ने कहा कि बहुत से लोग आ रहे हैं. कोई इनको पैसे दे रहा है तो कोई घर बनवाने की बात कर रहा है लेकिन इनकी मां का कहना है कि इनको कुछ नहीं चाहिए. न तो पैसे और न ही नौकरी चाहिए, बस बेटे के लिए न्याय चाहिए.

किसके आदेश पर मारी गोली?: प्रशांत किशोर ने कहा कि न्याय का मतलब यह नहीं है कि थानेदार को सस्पेंड कर दिया जाए, डीएसपी पर एक्शन हो. उन्होंने कहा कि न्याय का मतलब ये है कि जिन लोगों ने पटना में बैठकर उस बच्चे को मारने बोला, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए.

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बिलौटी गांव में प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

जन सुराज सूत्रधार ने कहा कि ये जो न्यायिक जांच की बात हो रही है, उसमें अभी तक सरकार ने नहीं बताया कि न्यायिक जांच कौन करेगा और न्यायिक जांच किसकी होगी? जो लोग घर आए थे, जिसने धोखे से गोली मारी या जिन लोगों ने उनको भेजकर यहां ये हत्या कराई है, उसकी जांच होगी?

सम्राट चौधरी पर निशाना: प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के उस बयान को लेकर उन पर हमला बोला, जिसमें उन्होंने एनकाउंट की कार्रवाई को सही ठहराया था. जन सुराज , सूत्रधार ने कहा, इस राज्य के मुखिया को यह बताना पड़ेगा कि जब वो खड़े होकर ये बयान रहे थे कि डीजीपी ने हमको खबर दी कि एक लड़का बंदूक दिखा रहा है. तो मैंने कहा कि हमारी पुलिस को कोई बंदूक कैसे दिखा रहा है?'

प्रशांत किशोर ने कहा कि ये बिहार में एक ऐसे नेता के बोलने का परिणाम है, जो सोचता है कि पुलिसिंग का मतलब है गोली चलाना. उन्होंने कहा कि पुलिस का काम गोली चलाना नहीं बल्कि पुलिस का काम समाज की रक्षा है. जब रक्षक ही भक्षक बन गए हैं तो समाज को खड़ा होना होगा. पूरा समाज भरत भूषण तिवारी के परिवार के साथ खड़ा है. हमलोग भी इनके साथ हैं.

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महापंचायत में मौजूद प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

"वो पागल नहीं था. व्यवस्था और अफसरों ने उस मानसिक दशा में पहुंचा दिया कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इसे डील करें. वह अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा था. वह स्थानीय लोगों की समस्याओं के लिए आवाज उठा रहा था लेकिन उसे गोली मार दी गई. लिहाजा गोली मारने के आदेश देने वालों और ऐसी स्थिति पैदा करने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए."- प्रशांत किशोर, सूत्रधार, जन सुराज पार्टी

15 दिन बाद सीएम का घेराव करेंगे: प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर परिवार को न्याय नहीं मिला और अगर गृह मंत्रालय की भूमिका की जांच नहीं होगी तो हमलोग शांत नहीं बैठेंगे. उन्होंने कहा कि परिवार के भरण पोषण की चिंता सरकार न करे, समाज भरण-पोषण करेगा. इनको न्याय दिलाना हमारी जिम्मेदारी. 15 दिनों में सम्राट चौधरी से मिलने जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो घेराव करेंगे. तमाम राजनीतिक दलों से भी अपील करेंगे, साथ दीजिए और न्याय दिलाने के लिए मिलकर पटना चलिये.

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प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

क्या है मामला?: 17 जून को हथियार शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी की एनकाउंटर में मौत हो गई थी. पुलिस का कहना है कि आत्मरक्षा में जवाई कार्रवाई के दौरान उसे गोली लगी थी, जबकि परिजनों का आरोप है कि हथियार फेंकने के बाद उसे गोली मारी गई. वहीं जो वीडियो सामने आया है, उसमें भी साफ दिख रहा है कि हथियार डालने के बावजूद पुलिस ने उस पर गोली चलाई. वहीं, इस मामले में एसडीपीओ और एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज कर लिया गया है.

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