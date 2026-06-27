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भरत तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, पता चल गया कहां लगी थी पांच गोलियां

''मरीज शॉक में था, काफी खून बह गया था. अंदरूनी चोट काफी थी. गोली लगने से ये हालत हुई थी. उसको 4-5 गोली लगी थी. उसकी स्थिति बेहद गंभीर थी. हमलोगों ने इलाज कर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया.'' - डॉ एम एच अंसारी, सर्जन, आरा सदर अस्पताल

तब डॉक्टर ने क्या कहा था? : दरअसल, जब भरत भूषण तिवारी को गंभीर हालत में शाहपुर पुलिस इलाज कराने अस्पताल लेकर गई थी, उसवक्त भी डॉक्टर ने 4-5 गोली लगने की बात कही थी. आरा सदर अस्पताल के सर्जन डॉ एम एच अंसारी ने कहा था कि पैर में और पेट के निचले हिस्से में गोली मारी गई थी.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में क्या है? : पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के मुताबिक, ''भरत तिवारी को पांच गोलियां लगी थीं. पहली गोली बाईं जांघ के ऊपरी अगले हिस्से में लगी. दूसरी बाईं जांघ के बीच के अंदरूनी हिस्से में लगी. तीसरी गोली दाईं जांघ के बीच के अंदरूनी हिस्से में लगी, जबकि चौथी गोली दाईं जांघ के बाहरी हिस्से के अंदरूनी हिस्से में लगी. पांचवीं गोली बाएं पैर के बीच के पिछले हिस्से में लगी.''

भोजपुर : बिहार के भोजपुर में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में सियासत गर्म है. हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है. इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है. जिसमें कहा गया है कि भरत तिवारी को पांच गोली लगी थी.

एसपी पर भरोसा नहीं- आशा देवी: इस बीच मृतक की मां आशा देवी ने कहा, "मुझे SP पर भरोसा नहीं है. उन्होंने ही (एनकाउंटर का) ऑर्डर दिया था. DM ने SP को ऑर्डर दिया और फिर यह हुआ. हम न्याय की मांग करते हैं, हम इसके लिए हाई कोर्ट और दिल्ली भी जाएंगे.''

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''मैं जांच से खुश नहीं हूं. मुझे CM पर भी भरोसा नहीं है. CBI जांच होनी चाहिए. उसे (उसके दूसरे बेटे, चंदन तिवारी) को धमकाया गया, SP उसे एक कोने में ले गया और कहा कि मीडिया से बात मत करना वरना उसे भी भारत की तरह मार दिया जाएगा। SP का ट्रांसफर कर देना चाहिए." - आशा देवी, मृतक भरत तिवारी की मां

क्या बोले संजय झा?: भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केस पर राज्यसभा सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी. जांच भी शुरू हो गई है, और इसकी जिम्मेदारी एक रिटायर्ड जज को दी गई है. जो रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर सरकार कार्रवाई करेगी.

''इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए. बिहार जैसे राज्य में कानून-व्यवस्था बनाना और कानून का राज बनाए रखना एनडीए सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है." - संजय झा, राज्यसभा सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष

क्या है पूरा मामला? : दरअसल, 17 जून को बिलौटी गांव में एनकाउंटर हुआ था, जिसमें भरत भूषण तिवारी की मौत हो गई थी. परिजनों ने आरोप लगाया था कि हथियार फेंकने के बाद पुलिस ने भरत को गोली मार दी थी. मामले को लेकर काफी विवाद हुआ. इसके बाद एसडीपीओ और एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई.