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भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में न्यायिक जांच आयोग के समक्ष माता-पिता का बयान दर्ज

भोजपुर : जिले के चर्चित भरत तिवारी पुलिस एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच शनिवार को आगे बढ़ी. राज्य सरकार द्वारा गठित न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष एवं पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा के समक्ष मृतक भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी और मां आशा देवी ने अलग-अलग अपना बयान दर्ज कराया. दोनों ने आयोग के समक्ष घटना से जुड़े तथ्यों और अपने पक्ष को विस्तार से रखा.

पिता ने बताया घटना वाले दिन का घटनाक्रम : बयान दर्ज कराने के बाद मृतक के पिता काशीनाथ तिवारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने आयोग के समक्ष वही घटनाक्रम रखा, जो घटना वाले दिन उनके साथ हुआ था. उनके अनुसार घटना के समय पुलिस उन्हें थाने ले गई थी, जहां पूरे दिन रखा गया. उन्होंने कहा कि जिस समय कथित एनकाउंटर की घटना हुई, उस दौरान वह थाने में मौजूद थे. अपनी जानकारी के आधार पर उन्होंने पूरे घटनाक्रम से आयोग को अवगत कराया.

निष्पक्ष जांच की जताई उम्मीद : काशीनाथ तिवारी ने बताया कि आयोग ने उन्हें जांच प्रक्रिया जारी रहने की जानकारी दी है. उन्होंने उम्मीद जताई कि जांच निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ेगी और सभी तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी.

मां ने आयोग के समक्ष रखा अपना पक्ष : मृतक की मां आशा देवी ने बताया कि उन्होंने आयोग के समक्ष वही बातें रखीं, जिन्हें उन्होंने स्वयं देखा और अनुभव किया. उन्होंने कहा कि घटना से जुड़े जिन पुलिस अधिकारियों और कर्मियों पर उन्हें संदेह है, उनके संबंध में भी आयोग को जानकारी दी गई. उनके अनुसार आयोग के अध्यक्ष ने करीब एक घंटे तक विस्तृत पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली.

आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठाया : आशा देवी ने बताया कि उन्होंने आयोग के समक्ष आरोपित पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठाया. उनके अनुसार आयोग की ओर से उन्हें बताया गया कि पहले सभी संबंधित पक्षों और गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे. जांच पूरी होने और उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.