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Explainer: बिहार में भरत तिवारी का 'एनकाउंटर' और जाति का सवाल.. आखिर क्यों?

एनकाउंटर पर जाति की राजनीति: एनकाउंटर पर जाति का एंगल ढूढना और फिर उस पर सियासत कोई नई बात नहीं है. उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार में जब एनकाउंटर शुरू हुए थे तो वहां भी सरकार पर जाति देखकर एनकाउंटर का आरोप लगाया गया था.

"इसमें जातीय समीकरण का तो जो राजनीति करता है, वो करता. यहां पर हत्या हुई है, लोग अपने-अपने हिसाब से अपना विचार व्यक्त करता है. जो भी हुआ है, वो गलत ढंग से हुआ है. हथियार फेंक दिया तो एनकाउंटर नहीं हत्या का मामला हुआ. जांच हो रही है. देखते हैं क्या फैसला आता है?"- स्थानीय

बिलौटी के लोगों का कहना है कि जिन लोगों को हर बात में जाति और राजनीति करना है, वो तो करेंगे ही लेकिन सच्चाई यही है कि भरत ने सर्व समाज और गांव के विकास के लिए लड़ाई लड़ते हुए अपनी जान दी है. हालांकि वे ये भी कहते हैं कि अब जब सरकार के आदेश पर न्यायिक जांच शुरू हो गई है तो हमें जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए.

एक स्थानीय कहते हैं, ' ये लड़का बहुत फीट आदमी था. जाति-पात लेकर नहीं चला था. सबके लिए बराबर काम करता था. किसी के लिए बुरा नहीं सोचता था. उस पर कोई मुकदमा नहीं था. गांव-जवार के विकास के लिए काम करता था और आवाज उठाता था.'

"जांच को मोड़ने के लिए लोग जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे हैं. जाति से वो ब्राह्मण थे, इसमें कहां दो राय है लेकिन उन्होंने दलितों-पिछड़ों और गरीब तबकों के लिए लड़ाई लड़ी. कभी ब्राह्मण की लड़ाई नहीं लड़ी, कभी राजपूत की लड़ाई नहीं लड़ी. जाति का रंग देना एकदम गलत है. एक क्रांतिकारी की हत्या हुई है, सरकार और पुलिस के द्वारा."- अनिल कुमार, स्थानीय

क्या कहते हैं स्थानीय लोग?: हालांकि बिलौटी गांव के लोगों का कहना है कि भरत तिवारी भले भी सवर्ण समाज से आता है लेकिन उसने हमेशा पिछड़ों-दलितों और गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी थी. उसने कभी भी जाति के हिसाब से लोगों की मदद नहीं की. ऐसे में इस मामले में जाति का एंगल ढूंढना बिल्कुल गलत है.

भरत तिवारी एनकाउंटर में जाति का एंगल: असल में भरत तिवारी एनकाउंटर पर लोग दो खेमे में बंटते दिख रहे हैं. बड़ी संख्या में लोग उसके समर्थन में हैं, जबकि कई लोग एनकाउंटर को सही भी ठहरा रहे हैं. इसके साथ ही कुछ लोग इसमें जाति का एंगल ढूंढ रहे हैं. जिस तरह से सवर्ण समाज भरत तिवारी के समर्थन में आक्रोशित है, उसको लेकर भी इस बात की बहस शुरू हो गई है कि क्या ऐसे लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि मृतक ब्राह्मण समाज से आता है. अगर वह पिछड़ा, दलित या मुसलमान होता, तो क्या तब भी न्याय के लिए ऐसी ही मुखरता से आवाज उठती?

आरा/पटना: 'जाति से वो ब्राह्मण थे, इसमें कहां दो राय है लेकिन उन्होंने दलितों-पिछड़ों और गरीब तबकों के लिए लड़ाई लड़ी. इसमें जो लोग जाति का रंग दे रहे हैं, वह एकदम गलत है.' भरण भूषण तिवारी एनकाउंटर की आड़ में जो लोग जाति की बात कर रहे हैं, उनको भोजपुर के बिलौटी गांव के लोगों का यह जवाब है. ग्रामीण इस बात से आहत हैं कि कुछ लोग सिर्फ इसलिए समर्थन या विरोध कर रहे हैं कि भरत तिवारी सवर्ण समाज ताल्लुक रखता है.

एनकाउंटर में जाति का एंगल क्यों? (ETV Bharat)

बिहार में भी सम्राट चौधरी की सरकार में जब एक के बाद एक कई एनकाउंटर हुए, तब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से सरकार पर जाति देखकर एनकाउंटर करने का आरोप लगाया गया. बाद में सीएम ने जवाब देते हुए कहा कि अब तो पुलिस को कहूंगा कि जाति पूछकर गोली मारे.

भोजपुर में भरत तिवारी का जिस प्रकार से एनकाउंटर हुआ, उस पर सरकार की परेशानी बढ़ी हुई है. महापंचायत का भी आयोजन हुआ. जहां से खूब गरमागरम बयान सामने आए. सत्ता पक्ष के नेताओं में ही कुछ लोग एनकाउंटर का समर्थन करते दिखे तो कुछ लोगों ने विरोध किया. विपक्ष भी इसे भुनाने की कोशिश की. हालांकि सम्राट चौधरी की सरकार ने न्यायिक जांच आयोग बना दिया है और पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आयोग ने काम भी शुरू कर दिया है.

एनकाउंटर का यूपी चुनाव पर असर: भोजपुर में जो महापंचायत लगाया गया, उसमें बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश से भी लोग पहुंचे थे. बीजेपी इसलिए परेशान है कि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है. ऐसे में कहीं भरत तिवारी का एनकाउंटर का मामला उत्तर प्रदेश में भी ना तूल पकड़ ले.

भरत भूषण तिवारी (फाइल) (ETV Bharat)

क्या बोले डिप्टी सीएम?: हालांकि सरकार की तरफ से डैमेज कंट्रोल की पूरी कोशिश हो रही है लेकिन लगता नहीं है कि मामला इतना आसानी से सुलझने वाला है. डिप्टी सीएम बिजेंद्र प्रसाद यादव कहते हैं कि एनकाउंटर पर पॉलिटिक्स ठीक नहीं है.

"हजारों साल की जाति की व्यवस्था है तो जाति की चर्चा तो होगी ही है लेकिन सरकार ने कैबिनेट में न्यायिक जांच आयोग के गठन का फैसला लिया है और न्यायिक आयोग ने जांच भी शुरू कर दिया है जो भी दोषी होंगे, उन पर कार्रवाई करेगी सरकार."- बिजेंद्र प्रसाद यादव, उपमुख्यमंत्री, बिहार

जाति देखकर एक्शन: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और विपक्ष के नेता लगातार सरकार पर फर्जी एनकाउंटर और जाति देखकर गोली मारने का आरोप लगाता रहा है. कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी कहते हैं कि हम लोग तो जाति का एंगल नहीं ढूंढते हैं लेकिन ये सच है कि बीजेपी की सरकार में जाति देखकर एक्शन होता है.

"हम लोग जाति नहीं देख रहे हैं लेकिन बीजेपी की सरकार में जिस प्रकार से ब्राह्मण, दलित, आदिवासी, यादव और अल्पसंख्यक को निशाना बनाया जा रहा है तो जाति को लेकर सवाल उठेगा ही. इनके ऊपर फर्जी मुकदमे किया जा रहे हैं. जेल भेजा जा रहा है. घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं अचानक किसी को कई मामलों का आरोपी बनाया दिया जाता है और उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है."- असित नाथ तिवारी, प्रवक्ता, कांग्रेस

फर्जी एनकाउंटर पहले भी हुए: वहीं, आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव कहते हैं कि विपक्ष की बात छोड़िये मृतक के परिवार ही इसे फर्जी एनकाउंटर बता रहे हैं. वे कहते हैं कि भरत तिवारी केस में जिस तरह की सक्रियता दिखाई जा रही है, क्या पहले के एनकाउंटर में इस तरह से एक्शन होते थे? आरजेडी प्रवक्ता हालिया तमाम एनकाउंटर की न्यायिक जांच की मांग करते हैं.

"प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, सेंडर करने के बाद गोली मारा गया. परिवार ने ही फेक एनकाउंटर का आरोप लगाया था. जो लोग आज सक्रियता दिखा रहे हैं, उस समय दिखाए होते तो आज यह स्थिति नहीं होती है. यदि उस समय जांच हो गई रहती तो आज भरत तिवारी की मौत नहीं हुई होती."- शक्ति यादव, मुख्य प्रवक्ता आरजेडी

दल और नेताओं को अपने वोट की चिंता: पटना कॉलेज के प्रोफेसर रहे रणधीर कुमार का कहना है कि बिहार में राजनीतिक दल अपने लाभ के लिए हर चीज में जाति को खोजते हैं. एनकाउंटर मामले में भी जाति खोजी जा रही है. पहले तेजस्वी यादव कुछ यादव अपराधियों के एनकाउंटर होने पर सियासत कर रहे थे. अब सवर्ण का एनकाउंटर हुआ है, क्योंकि कुशवाहा समाज से सम्राट चौधरी आते हैं. राजनेताओं को भी अपने वोट की चिंता है, यह अलग बात है कि बिहार में अभी चुनाव नहीं होना है लेकिन भविष्य में इसका असर जरूर होगा.

"कुशवाहा समाज और पिछड़ा वर्ग के लोग सम्राट चौधरी का बचाव करने में उतर आए हैं तो वही सवर्ण समाज के लोग विरोध में आ गए हैं. इनसे जुड़े हुए नेता भी अपने-अपने हिसाब से बयान और राजनीति कर रहे हैं. यही कारण है कि सत्ताधारी दल में भी नेता पार्टी लाइन से अलग हटकर बयान देने लगे हैं."- प्रो. रणधीर कुमार, पूर्व व्याख्याता, पटना कॉलेज

एनकाउंटर पर सम्राट सरकार बैकफुट पर: बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार में कई एनकाउंटर हो चुके हैं. 'लंगड़ा' करने का अभियान भी चलाया गया है. कुछ महत्वपूर्ण एनकाउंटर की चर्चा करें तो फरवरी में वैशाली जिले प्रिंस उर्फ अभिजीत, मार्च में मोतिहारी में प्रिंस दुबे और कुंदन ठाकुर का एनकाउंटर हुआ था. इसके अलावे भी दर्जन भर एनकाउंटर हुए लेकिन पहली बार भरत तिवारी मामले में सम्राट चौधरी की सरकार बैकफुट पर है.

कौन था भरत तिवारी?: भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के बिलौटी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी ब्राह्मण समाज से आता है. 17 जून को पुलिस के साथ हुई कथित मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई. परिजनों ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताया और संबंधित पुलिस अधिकारियों पर हत्या का मामला दर्ज कराया. बाद में नामजद पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई और न्यायिक जांच शुरू की गई.

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