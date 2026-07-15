बांस की कलम से कपड़े पर रामायण तक, आंध्र प्रदेश की इस कारीगर की कलमकारी देखकर हो जाएंगे हैरान
आंध्र प्रदेश की एक कारीगर कंचना ने कहा कि, इस कला का इस्तेमाल सिर्फ नेचुरल वेजिटेबल डाई का इस्तेमाल करके किया जाता है. सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट.
Published : July 15, 2026 at 6:03 PM IST|
Updated : July 15, 2026 at 6:10 PM IST
नई दिल्ली: भारत टेक्स 2026 के दौरान भारत मंडपम के चहल-पहल वाले हॉल में घूमते हुए, लेटेस्ट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और मॉडर्न फैशन डिस्प्ले के बीच, एक प्रदर्शित वस्तु ने चुपचाप ध्यान खींचा. कपड़े का एक बड़ा टुकड़ा जिस पर पूरी रामायण बनी थी. इसे हाथों की बड़ी मेहनत से पेंट किया गया था. यह कलाकृति भीड़ से अलग दिख रहा था.
पहली नजर में, यह एक बारीक तस्वीरों वाला स्क्रॉल जैसा लग रहा था. लेकिन करीब से देखने पर कुछ और भी खास दिखा. एक महिला सब्र से बैठी थी, कपड़े पर झुकी हुई, ध्यान से बारीक काम कर रही थी. महिला यह कलाकारी पेंटब्रश से नहीं, बल्कि एक नुकीले बांस के पेन की मदद से कर रही थी.
काले, मैरून, पीले और नीले रंग के मिट्टी जैसे शेड्स हल्के लेकिन वाइब्रेंट लग रहे थे. इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि हर रंग प्राकृतिक चीजों से बना था, जिसमें सिंथेटिक केमिकल का कोई निशान नहीं था. यह आर्टवर्क आंध्र प्रदेश की सदियों पुरानी कलमकारी परंपरा से जुड़ा था, जो भारत की हाथ से पेंट की गई कपड़ा कला के सबसे पुराने रूपों में से एक है. यह पुरानी कलमकारी कारीगरों के समर्पण से आज भी बची हुई है.
आंध्र प्रदेश की एक कारीगर कंचना ने ईटीवी भारत को बताया, "हम आंध्र प्रदेश की पारंपरिक हाथ से पेंट की गई कलमकारी कला का इस्तेमाल सिर्फ नेचुरल वेजिटेबल डाई का इस्तेमाल करके करते हैं. हर पीस को बांस की कलम से हाथ से बनाया जाता है, जिसे हम खुद आकार देते हैं. डिजाइन के आधार पर आउटलाइन बनाने और रंग भरने के लिए अलग-अलग बांस की कलमों का इस्तेमाल किया जाता है."
उन्होंने बताया कि हर शेड पुराने नेचुरल तरीकों से तैयार किया जाता है. मैरून रंग फिटकरी और मंजिष्ठा (इंडियन मैडर) जैसे प्लांट-बेस्ड मटीरियल का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, जबकि काले रंग को तैयार होने में लगभग तीन हफ्ते लगते हैं.
उन्होंने कहा, "हम गुड़, ताड़ के गुड़ और जंग लगे लोहे को मिट्टी के बर्तन में लगभग 21 दिनों तक फर्मेंट करके काला रंग बनाते हैं. रंग ठीक से बनने से पहले कपड़े को भैंस के दूध से भी ट्रीट किया जाता है. यह एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन यही असली कलमकारी को खास बनाता है."
केमिकल से रंगे कपड़ों के उलट, असली कलमकारी को खास देखभाल की जरूरत होती है. कंचना ने आगे बताया कि, क्योंकि ये बिना किसी केमिकल के नेचुरल डाई हैं, इसलिए कपड़े को सिर्फ हाथ से माइल्ड या बेबी शैम्पू से धोना चाहिए. डिटर्जेंट और वॉशिंग मशीन से बचना चाहिए. ये रंग स्किन के लिए सेफ और पर्यावरण के अनुकूल हैं."
इस कारीगर का कलमकारी का सफर लगभग तीन दशक पहले शुरू हुआ था. कंचना ने याद करते हुए बताया कि, 1998 में, जब वह 11 साल की थी तब उन्होंने कलमकारी सीखना शुरू किया था. उनका परिवार पारंपरिक रूप से बुनकर का काम करता था, लेकिन उन्हें हमेशा से ड्राइंग करना पसंद था. एक कलमकारी कलाकार उनके घर के पास रहता था, और उसे हर दिन काम करते देखकर उन्हें यह कला सीखने की प्रेरणा मिली.
भारत टेक्स 2026 में दिखाया गया रामायण पैनल इस क्राफ्ट के लिए जरूरी सब्र का सबूत है. भगवान राम के जन्म और उनके वनवास से लेकर इस महाकाव्य के खास पलों तक, हर बड़ी घटना को एक के बाद एक दिखाया गया है, साथ में तेलुगु लिपी में कहानी बताई गई है.
उन्होंने कहा, "इस रामायण पैनल को पूरा करने में करीब 75 दिन लगे. असली कलमकारी में करीब 23 अलग-अलग प्रक्रिया होते हैं, जिसमें कपड़ा धोना, स्केच बनाना, नेचुरल डाई तैयार करना, आउटलाइन बनाना, कलर करना, बार-बार धोना, उबालना, सुखाना और कलर फिक्स करना शामिल है.
उन्होंने कहा कि, हर रंग को अलग से लगाना होता है, फिर उसे धोना और सुखाना होता है, उसके बाद अगला रंग डाला जा सकता है. कंचना ने कहा कि, आप एक ही बार में सारे रंग नहीं लगा सकते. हर पीस के लिए बहुत सब्र, बारीकी और कारीगरी की जरूरत होती है.
कलमकारी, जिसका मतलब है 'कलम की कारीगरी', इसका नाम फारसी शब्दों कलम (कलम) और करी (कारीगर) से लिया गया है. इतिहासकार इस परंपरा को 2,000 साल से भी ज्यादा पुराना मानते हैं, जब कलाकार गांव-गांव घूमकर पेंट किए हुए कपड़े के स्क्रॉल के ज़रिए रामायण, महाभारत और पुराणों की कहानियां सुनाते थे.
आज, यह कला मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में दो परंपराओं के जरिए बची हुई है. श्रीकालहस्ती, जो बांस की कलम से पूरी तरह हाथ से पेंट की गई पौराणिक कलाकृतियों के लिए जानी जाती है, और मछलीपट्टनम, जो अपने बारीक ब्लॉक-प्रिंट वाले फूलों और फारसी से प्रेरित डिजाइनों के लिए जानी जाती है. दोनों परंपराओं को क्रम अनुसार 2005 और 2008 में जियोग्राफिकल इंडिकेशन (GI) का टैग मिला है.
जब विजिटर एक प्रदर्शनी कक्ष से दूसरे में जाते थे, तो भारत टेक्स 2026 का यह शांत कोना याद दिलाता था कि मशीनों और सिंथेटिक रंगों के जमाने में भी, भारत की कपड़ा विरासत फल-फूल रही है, एक बांस का काम, एक नेचुरल डाई और एक मेहनत से पेंट की गई कहानी.
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