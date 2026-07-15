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बांस की कलम से कपड़े पर रामायण तक, आंध्र प्रदेश की इस कारीगर की कलमकारी देखकर हो जाएंगे हैरान

नई दिल्ली: भारत टेक्स 2026 के दौरान भारत मंडपम के चहल-पहल वाले हॉल में घूमते हुए, लेटेस्ट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और मॉडर्न फैशन डिस्प्ले के बीच, एक प्रदर्शित वस्तु ने चुपचाप ध्यान खींचा. कपड़े का एक बड़ा टुकड़ा जिस पर पूरी रामायण बनी थी. इसे हाथों की बड़ी मेहनत से पेंट किया गया था. यह कलाकृति भीड़ से अलग दिख रहा था.

पहली नजर में, यह एक बारीक तस्वीरों वाला स्क्रॉल जैसा लग रहा था. लेकिन करीब से देखने पर कुछ और भी खास दिखा. एक महिला सब्र से बैठी थी, कपड़े पर झुकी हुई, ध्यान से बारीक काम कर रही थी. महिला यह कलाकारी पेंटब्रश से नहीं, बल्कि एक नुकीले बांस के पेन की मदद से कर रही थी.

काले, मैरून, पीले और नीले रंग के मिट्टी जैसे शेड्स हल्के लेकिन वाइब्रेंट लग रहे थे. इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि हर रंग प्राकृतिक चीजों से बना था, जिसमें सिंथेटिक केमिकल का कोई निशान नहीं था. यह आर्टवर्क आंध्र प्रदेश की सदियों पुरानी कलमकारी परंपरा से जुड़ा था, जो भारत की हाथ से पेंट की गई कपड़ा कला के सबसे पुराने रूपों में से एक है. यह पुरानी कलमकारी कारीगरों के समर्पण से आज भी बची हुई है.

आंध्र प्रदेश की एक कारीगर कंचना ने ईटीवी भारत को बताया, "हम आंध्र प्रदेश की पारंपरिक हाथ से पेंट की गई कलमकारी कला का इस्तेमाल सिर्फ नेचुरल वेजिटेबल डाई का इस्तेमाल करके करते हैं. हर पीस को बांस की कलम से हाथ से बनाया जाता है, जिसे हम खुद आकार देते हैं. डिजाइन के आधार पर आउटलाइन बनाने और रंग भरने के लिए अलग-अलग बांस की कलमों का इस्तेमाल किया जाता है."

उन्होंने बताया कि हर शेड पुराने नेचुरल तरीकों से तैयार किया जाता है. मैरून रंग फिटकरी और मंजिष्ठा (इंडियन मैडर) जैसे प्लांट-बेस्ड मटीरियल का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, जबकि काले रंग को तैयार होने में लगभग तीन हफ्ते लगते हैं.

उन्होंने कहा, "हम गुड़, ताड़ के गुड़ और जंग लगे लोहे को मिट्टी के बर्तन में लगभग 21 दिनों तक फर्मेंट करके काला रंग बनाते हैं. रंग ठीक से बनने से पहले कपड़े को भैंस के दूध से भी ट्रीट किया जाता है. यह एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन यही असली कलमकारी को खास बनाता है."

केमिकल से रंगे कपड़ों के उलट, असली कलमकारी को खास देखभाल की जरूरत होती है. कंचना ने आगे बताया कि, क्योंकि ये बिना किसी केमिकल के नेचुरल डाई हैं, इसलिए कपड़े को सिर्फ हाथ से माइल्ड या बेबी शैम्पू से धोना चाहिए. डिटर्जेंट और वॉशिंग मशीन से बचना चाहिए. ये रंग स्किन के लिए सेफ और पर्यावरण के अनुकूल हैं."

इस कारीगर का कलमकारी का सफर लगभग तीन दशक पहले शुरू हुआ था. कंचना ने याद करते हुए बताया कि, 1998 में, जब वह 11 साल की थी तब उन्होंने कलमकारी सीखना शुरू किया था. उनका परिवार पारंपरिक रूप से बुनकर का काम करता था, लेकिन उन्हें हमेशा से ड्राइंग करना पसंद था. एक कलमकारी कलाकार उनके घर के पास रहता था, और उसे हर दिन काम करते देखकर उन्हें यह कला सीखने की प्रेरणा मिली.