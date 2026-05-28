सहकारिता मॉडल पर आधारित Bharat Taxi: 35 लाख से ज्यादा यूजर्स, 6 लाख से अधिक ड्राइवरों से जुड़ा प्लेटफॉर्म, बढ़ रहा दायरा
भारत टैक्सी यह टैक्सी ड्राइवरों के स्वाभिमान की नई उड़ान है. इसके 35 लाख से ज्यादा उपभोक्ता हैं. कुल मिलाकर यह एक नई क्रांति है.
Published : May 28, 2026 at 6:44 PM IST
गांधीनगर: देश में टैक्सी और राइड बुकिंग सेक्टर में बड़ा बदलाव या कहें तो एक बड़ी क्रांति देखने को मिल रही है. यहां भारत टैक्सी बड़ी तेजी से लोगों की पहली पंसद बनती जा रही है. कुछ ही महीनों के अंदर भारत टैक्सी प्लेटफार्म से 35 लाख से ज्यादा उपभोक्ता (यूजर्स) और 6 लाख सा अधिक ड्राइवर (सारथी) जुड़ चुके हैं.
भारत टैक्सी कोई ऐसा वैसा ऐप नहीं है, बल्कि यह सारथियों (ड्राइवरों) द्वारा संचालित एक कोऑपरेटिव मॉडल (सहकारी मॉडल) है. इसमें ड्राइवर खुद मालिक है. जब कोऑपरेटिव यानी कि, सहकारी शब्द का जिक्र होता है, तो अक्सर हमें अमूल की दूध क्रांति याद आती है. लेकिन आज, गुजरात की सड़कों पर एक नया डिजिटल आंदोलन बन रहा है, जो मोबिलिटी और ओनरशिप (गतिशीलता और स्वामित्व) को नई परिभाषा दे रहा है.
भारत टैक्सी सिर्फ एक और ऐप नहीं है. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के विजन को जमीनी स्तर पर एक मजबूती से दिखाता है. इसके केंद्र में हजारों ड्राइवर हैं जो अब सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर (सेवा प्रदाता) नहीं हैं, बल्कि उस प्लेटफॉर्म के मालिक हैं जिस पर वे काम करते हैं.
5 फरवरी को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई यह पहल टेक्नोलॉजी और इंसानी इज़्ज़त का एक ज़बरदस्त मेल है और दुनिया की सबसे बड़ी ड्राइवर-ओन्ड मोबिलिटी कोऑपरेटिव के तौर पर उभरी है.
भारत टैक्सी के चेयरमैन और अमूल के एमडी जयेन मेहता इसे सेक्टर में एक संरचनात्मक बदलाव बताते हैं. वे कहते हैं, "ड्राइवर-ओन्ड मॉडल को चालू करके, भारत टैक्सी यह पक्का करता है कि राइड की 100 प्रतिशत कमाई सीधे ड्राइवरों को मिले. यह न सिर्फ इज़्ज़त वापस ला रहा है बल्कि मोबिलिटी में कोऑपरेटिव की अगुवाई वाली विकास के लिए एक ग्लोबल बेंचमार्क भी सेट कर रहा है."
जीरो कमीशन, पूरा कंट्रोल: ड्राइवर अब मालिक बन रहे हैं
सालों से, ज्यादा कमीशन और इनकम की अनिश्चितता ने ड्राइवरों के लिए मोबिलिटी सेक्टर को तय किया है. भारत टैक्सी इस मौजूदा स्थिति को चुनौती दे रहा है. कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क पर बना यह प्लेटफॉर्म बिचौलियों को खत्म करता है और ड्राइवरों को सीधे स्टेकहोल्डर बनाता है.
इसका असर जमीन पर पहले से ही दिख रहा है, क्योंकि प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद ड्राइवरों की औसत महीने की इनकम में लगभग 25 प्रतिशत से 30 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. नंबरों से परे, यह बदलाव उन हजारों परिवारों के लिए ज्यादा वित्तीय स्थिरता और सम्मान दिखाता है जो पारंपरिक एग्रीगेटर मॉडल से दूर जा रहे हैं.
इन ड्राइवरों की जिंदगी में बदलाव प्रवीण ठाकोर के अनुभव में अच्छी तरह दिखता है. उनका कहना है कि, दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ काम करना अब फ़ायदेमंद नहीं था. लेकिन 'भारत टैक्सी' से जुड़ने के बाद, हमें बेहतरीन रेट और शानदार जवाब मिल रहा है. इस मॉडल का हिस्सा बनकर, कोई भी ड्राइवर अच्छी इनकम कर सकता है और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सकता है."
गतिशील मूल्य निर्धारण का अंत: पारदर्शी प्रणाली से यात्रियों का लगभग 15 फीसदी बचता है
भारत टैक्सी का असर ड्राइवर की इनकम से कहीं ज्यादा है. यह यात्रियों के अनुभव को भी बदल रहा है. प्राइवेट एग्रीगेटर्स (गैर-सरकारी मंच या कंपनियां) के उलट, जहां डायनामिक प्राइसिंग से अक्सर किराए में उतार-चढ़ाव होता है, भारत टैक्सी ने एक स्थिर और पारदर्शी मूल्य निर्धारण मॉडल अपनाया है. नतीजतन, यात्री औसतन 15 फीसदी तक कम पैसे दे रहे हैं, जिससे रोजाना का आना-जाना और सस्ता हो गया है.
इस 'विन-विन' मॉडल की असलियत बताते हुए जनक बारोट ने कहा कि, यहां 'जीरो कमीशन' है, और पेमेंट सीधे हमारे अकाउंट में क्रेडिट होते हैं. हम सच में मालिक जैसा महसूस करते हैं. दूसरी कंपनियों के 30 रुपये प्रति किलोमीटर चार्ज के मुकाबले, हम 17 से 18 रुपये का सस्ता रेट देते हैं, जिससे यह कस्टमर्स के लिए भी बहुत फायदेमंद है. जैसे-जैसे भविष्य में कोऑपरेटिव बढ़ेगा, हमें पेंशन और इंश्योरेंस जैसे फायदे भी मिलेंगे."
6 लाख से ज्यादा ड्राइवर नेटवर्क और 35 लाख से अधिक यूजर्स: वडोदरा एक्सपेंशन प्लान में अगला
पूरे देश में 6 लाख से ज्यादा ड्राइवरों के साथ, जिसमें अकेले गुजरात में 1 लाख ड्राइवर शामिल हैं, और 35 लाख से अधिक ऐप डाउनलोड्स के साथ, 'भारत टैक्सी' तेजी से एक मजबूत नेशनल प्लेटफॉर्म के तौर पर उभर रहा है.
अहमदाबाद और सूरत में ज़बरदस्त सफलता के बाद, वडोदरा अब कंपनी के विस्तार के लिए अगला बड़ा हब है. अपनी जमीनी मौजूदगी को और मजबूत करने के लिए, कंपनी 'बिलो द लाइन' (BTL) रणनीति अपना रही है. आईटी पार्क्स, हाउसिंग सोसाइटीज और एयरपोर्ट जैसे ज़्यादा आने-जाने वाले इलाकों में उपभोक्ताओं से सीधे जुड़ रही है, और खुद को सच में लोगों पर ध्यान देने वाला ब्रांड बना रही है.
इस बढ़ते नेटवर्क और बिना किसी परेशानी के ऑनबोर्डिंग पर टिप्पणी करते हुए, अहमदाबाद रिक्शा चालक एकता यूनियन के अध्यक्ष अजय कुमार गुप्ता ने कहा कि, ग्राहक इस बात से बहुत आकर्षित होते हैं कि यह 'भारत की अपनी कंपनी' है और यह ड्राइवरों से जीरो कमीशन लेती है. मैं सभी ड्राइवरों से इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने की अपील करता हूं. इसमें प्रक्रिया इतना आसान है कि आपको ऐप पर सीधे अपने दस्तावेज अपलोड करने के सिर्फ 12 घंटे के अंदर अप्रूवल मिल जाता है."
गुजरात पुलिस के 'सेफ्टी शील्ड' से सुरक्षित, इंटीग्रेटेड ट्रांजिट सिस्टम से लैस
सेफ्टी और टेक्नोलॉजी के बेहतरीन मेल का एक बड़ा उदाहरण गुजरात पुलिस के साथ इसका सीधा SOS कनेक्शन है, जो यात्रियों और ड्राइवर दोनों के लिए 'सेफ्टी शील्ड' का काम करता है. इसके अलावा, सोमनाथ और द्वारकाधीश जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों के लिए समर्पित रूट कनेक्टिविटी ने भारत टैक्सी को शहरी ट्रांसपोर्ट से आगे बढ़ाया है, जिससे यह भक्तों के लिए एक भरोसेमंद साथी बन गया है.
इसके अलावा, बेहतरीन सर्विस क्वालिटी बनाए रखने के लिए, 10,000 से ज्यादा ड्राइवरों को डिजिटल लिटरेसी और सॉफ्ट स्किल्स में गहरी ट्रेनिंग मिली है. मेट्रो, GSRTC और एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर इसके 'इंटीग्रेटेड ट्रांजिट सिस्टम' ने गुजरात में आने-जाने को सच में एक आसान अनुभव में बदल दिया है.