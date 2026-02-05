सस्ती सवारी, जीरो कमीशन; गृह मंत्री अमित शाह 'भारत टैक्सी' को दिखाएंगे हरी झंडी
भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म पर यूजर्स को कैब, ऑटो और बाइक—तीनों तरह की राइड बुक करने की सुविधा मिलेगी.
Published : February 5, 2026 at 12:11 PM IST
नई दिल्ली: देश के कैब सर्विस सेक्टर में आज एक अहम बदलाव की शुरुआत होने जा रही है. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में देश की पहली कोऑपरेटिव आधारित टैक्सी सेवा ‘भारत टैक्सी’ का औपचारिक उद्घाटन करेंगे. सरकार का दावा है कि यह सेवा निजी कैब एग्रीगेटर्स की मनमानी और कमीशन आधारित व्यवस्था को सीधी चुनौती देगी.
सहकारिता मॉडल पर आधारित कैब सेवा
भारत टैक्सी को ‘सहकार से समृद्धि’ के विज़न के तहत विकसित किया गया है. इस प्लेटफॉर्म का संचालन सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जिसमें देश की आठ बड़ी सहकारी संस्थाएं भागीदार हैं. इनमें अमूल, इफको, कृभको, नाफेड, एनडीडीबी, एनसीईएल, एनसीडीसी और नाबार्ड शामिल हैं. खास बात यह है कि कंपनी के बोर्ड में ड्राइवरों के दो निर्वाचित प्रतिनिधि भी शामिल किए गए हैं.
‘सारथी ही मालिक’ की अवधारणा
भारत टैक्सी में कैब चालकों को ड्राइवर नहीं बल्कि ‘सारथी’ कहा जाएगा. सरकार के अनुसार, इस प्लेटफॉर्म पर यात्रियों द्वारा चुकाया गया पूरा किराया सीधे सारथी के खाते में जाएगा. निजी कैब कंपनियों की तरह भारी कमीशन की कोई व्यवस्था नहीं होगी, जिससे चालकों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा.
सर्ज प्राइसिंग से राहत
भारत टैक्सी की एक बड़ी खासियत यह है कि इसमें सर्ज प्राइसिंग लागू नहीं की जाएगी. आमतौर पर पीक ऑवर या खराब मौसम के दौरान निजी कैब कंपनियां किराया कई गुना बढ़ा देती हैं, लेकिन भारत टैक्सी में ग्राहकों को इस परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है.
कैब, ऑटो और बाइक—तीनों सेवाएं उपलब्ध
इस प्लेटफॉर्म पर यूजर्स को कैब, ऑटो और बाइक—तीनों तरह की राइड बुक करने की सुविधा मिलेगी. इससे कम दूरी से लेकर लंबी यात्रा तक, हर जरूरत के लिए एक ही ऐप का उपयोग किया जा सकेगा.
यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता
यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी सारथियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है. ऐप में SOS बटन, लाइव लोकेशन शेयरिंग, ट्रिप हिस्ट्री और हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी, जिससे यात्रियों और उनके परिवार को अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी.
बीमा और सम्मान योजना
सॉफ्ट लॉन्च के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले सारथियों को सम्मानित किया जाएगा. इसके साथ ही उन्हें 5 लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और 5 लाख रुपये का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा भी प्रदान किया जाएगा.
तेजी से बढ़ता नेटवर्क
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 3 लाख से अधिक ड्राइवर भारत टैक्सी से जुड़ चुके हैं और प्रतिदिन 10 हजार से ज्यादा राइड्स* पूरी की जा रही हैं. यह संख्या लगातार बढ़ रही है.
कैसे करें ऐप डाउनलोड
भारत टैक्सी का राइडर और ड्राइवर ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध है. उपयोगकर्ताओं और ड्राइवरों को केवल *सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड* द्वारा जारी आधिकारिक ऐप ही डाउनलोड करने की सलाह दी गई है.
