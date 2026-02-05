ETV Bharat / bharat

सस्ती सवारी, जीरो कमीशन; गृह मंत्री अमित शाह 'भारत टैक्सी' को दिखाएंगे हरी झंडी

नई दिल्ली: देश के कैब सर्विस सेक्टर में आज एक अहम बदलाव की शुरुआत होने जा रही है. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में देश की पहली कोऑपरेटिव आधारित टैक्सी सेवा ‘भारत टैक्सी’ का औपचारिक उद्घाटन करेंगे. सरकार का दावा है कि यह सेवा निजी कैब एग्रीगेटर्स की मनमानी और कमीशन आधारित व्यवस्था को सीधी चुनौती देगी.

सहकारिता मॉडल पर आधारित कैब सेवा

भारत टैक्सी को ‘सहकार से समृद्धि’ के विज़न के तहत विकसित किया गया है. इस प्लेटफॉर्म का संचालन सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जिसमें देश की आठ बड़ी सहकारी संस्थाएं भागीदार हैं. इनमें अमूल, इफको, कृभको, नाफेड, एनडीडीबी, एनसीईएल, एनसीडीसी और नाबार्ड शामिल हैं. खास बात यह है कि कंपनी के बोर्ड में ड्राइवरों के दो निर्वाचित प्रतिनिधि भी शामिल किए गए हैं.

‘सारथी ही मालिक’ की अवधारणा

भारत टैक्सी में कैब चालकों को ड्राइवर नहीं बल्कि ‘सारथी’ कहा जाएगा. सरकार के अनुसार, इस प्लेटफॉर्म पर यात्रियों द्वारा चुकाया गया पूरा किराया सीधे सारथी के खाते में जाएगा. निजी कैब कंपनियों की तरह भारी कमीशन की कोई व्यवस्था नहीं होगी, जिससे चालकों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा.

सर्ज प्राइसिंग से राहत

भारत टैक्सी की एक बड़ी खासियत यह है कि इसमें सर्ज प्राइसिंग लागू नहीं की जाएगी. आमतौर पर पीक ऑवर या खराब मौसम के दौरान निजी कैब कंपनियां किराया कई गुना बढ़ा देती हैं, लेकिन भारत टैक्सी में ग्राहकों को इस परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है.

कैब, ऑटो और बाइक—तीनों सेवाएं उपलब्ध

इस प्लेटफॉर्म पर यूजर्स को कैब, ऑटो और बाइक—तीनों तरह की राइड बुक करने की सुविधा मिलेगी. इससे कम दूरी से लेकर लंबी यात्रा तक, हर जरूरत के लिए एक ही ऐप का उपयोग किया जा सकेगा.