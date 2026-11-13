Bharat Summit 2026: हैदराबाद में 70 देशों से जुटे प्रतिनिधि, शनिवार को समापन सत्र संबोधित करेंगे राहुल गांधी
मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार भारत की आजादी के 80वें वर्ष के अवसर पर इस सम्मेलन की मेजबानी कर रही है.
Published : November 13, 2026 at 7:54 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में शुक्रवार 13 नवंबर को दूसरे 'भारत समिट' (Bharat Summit) का शुभारंभ हुआ. पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के संबोधन के साथ कार्यक्रम का आगाज हुआ. 14 नवंबर तक चलने वाले इस दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में लगभग 70 देशों के करीब 1,000 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं.
शुक्रवार सुबह सांसद सह तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (TPCC) मीडिया सेल के अध्यक्ष चमाला किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शनिवार, 14 नवंबर को सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे. यह सत्र एचआईसीसी (HICC) के हॉल नंबर 4 में दोपहर 3:00 से शाम 5:00 बजे के बीच होगा. इससे पहले राहुल गांधी, हैदराबाद के जयभेरी ग्राउंड में गिग वर्कर्स (डिलीवरी बॉय और ऐप-आधारित कामगारों) से भी मुलाकात करेंगे.
मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार भारत की आजादी के 80वें वर्ष के अवसर पर इस सम्मेलन की मेजबानी कर रही है. रेड्डी ने इस आयोजन में उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क, आईटी और उद्योग मंत्री डी. श्रीधर बाबू तथा टीपीसीसी अध्यक्ष बी. महेश कुमार गौड़ के सहयोग की सराहना की. सम्मेलन का समापन दिवस भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 137वीं जयंती के अवसर पर पड़ रहा है.
चमाला किरण कुमार रेड्डी ने याद दिलाया कि पहला 'भारत समिट' बांडुंग सम्मेलन के 70 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था, जिसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखने में मदद की थी. रेड्डी ने कहा, "पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नए स्वतंत्र हुए देशों को एक ऐसे समय में एक साथ लाने में मदद की, जब उन पर किसी एक गुट को चुनने का भारी दबाव था. उनका मानना था कि इन देशों को अपने फैसले खुद लेने का अधिकार है और साथ मिलकर काम करने की जिम्मेदारी भी है."
रेड्डी ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय वक्ताओं के साथ-साथ गौरव गोगोई, दीपेंद्र हुड्डा, जोतिमणि, सुप्रिया श्रीनेत, उत्तम कुमार रेड्डी, मधु याक्षी गौड़ और डॉ. कडियम काव्या भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे. शनिवार को समापन सत्र से पहले भी पैनल चर्चाएं जारी रहेंगी.
शनिवार को इन दिग्गज नेताओं का रहेगा जमावड़ा, देखें पूरा कार्यक्रम
सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन यानी शनिवार, 14 नवंबर को एचआईसीसी (HICC) और हाईटेक्स (HITEX) में कई महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए जाएंगे. एचआईसीसी में सुबह 10:30 से 11:30 बजे तक दो समानांतर सत्र होंगे. हॉल-1 में अमिताभ दुबे के संचालन में 'प्रगतिशीलता और जवाबदेही' विषय पर चर्चा होगी, जबकि हॉल-2 में प्रवीण चक्रवर्ती 'प्रगतिशीलों के लिए नवीन विचार' सत्र का संचालन करेंगे.
इसके बाद दोपहर 1:00 से 2:00 बजे के बीच तीन बड़े सत्र आयोजित होंगे. राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट हॉल-1 में 'नई विश्व व्यवस्था' पर होने वाली चर्चा की कमान संभालेंगे. इसी समय हॉल-2 में पूर्व केंद्रीय मंत्री एम. एम. पल्लम राजू 'नई विश्व व्यवस्था में शांति' और हॉल-6 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा 'मीडिया का भविष्य' विषय पर आयोजित सत्र का संचालन करेंगे.
शिखर सम्मेलन का सबसे अहम और समापन सत्र दोपहर 3:00 से शाम 5:00 बजे तक एचआईसीसी के हॉल-4 में 'वैश्विक न्याय प्रदान करना' विषय पर होगा. इस सत्र में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क के स्वागत भाषण के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के मुख्य संबोधन होंगे. इसी मंच से 'आवर वर्ल्ड इंस्टीट्यूट' का शुभारंभ किया जाएगा और एक विशेष प्रस्ताव भी पारित होगा.
दूसरी ओर, हाईटेक्स (HITEX) में आयोजित होने वाले 'तेलंगाना राइजिंग' सत्रों के तहत सुबह 10:00 से 11:30 बजे तक रूम-1 में मधु याक्षी गौड़ के संचालन में 'सहकारी संघवाद' और रूम-2 में वरिष्ठ पत्रकार सीमा चिश्ती के संचालन में 'संस्कृति और समाज' पर विचार-विमर्श होगा. दोपहर 12:00 से 1:30 बजे तक रूम-1 में मनीष शर्मा 'युवा और कल की राजनीति' तथा रूम-2 में निखिल डे 'चुनावी निष्पक्षता, तेलंगाना और भारत' विषय पर चर्चा का संचालन करेंगे.
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