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Bharat Summit 2026: हैदराबाद में 70 देशों से जुटे प्रतिनिधि, शनिवार को समापन सत्र संबोधित करेंगे राहुल गांधी

एक विदेशी डेलीगेट ने शुक्रवार, 13 नवंबर को HITEC सिटी, माधापुर में भारत समिट 2026 के दौरान महात्मा गांधी से जुड़े चरखे पर सूत कातने की कोशिश की. ( IANS )

हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में शुक्रवार 13 नवंबर को दूसरे 'भारत समिट' (Bharat Summit) का शुभारंभ हुआ. पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के संबोधन के साथ कार्यक्रम का आगाज हुआ. 14 नवंबर तक चलने वाले इस दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में लगभग 70 देशों के करीब 1,000 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं.

शुक्रवार सुबह सांसद सह तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (TPCC) मीडिया सेल के अध्यक्ष चमाला किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शनिवार, 14 नवंबर को सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे. यह सत्र एचआईसीसी (HICC) के हॉल नंबर 4 में दोपहर 3:00 से शाम 5:00 बजे के बीच होगा. इससे पहले राहुल गांधी, हैदराबाद के जयभेरी ग्राउंड में गिग वर्कर्स (डिलीवरी बॉय और ऐप-आधारित कामगारों) से भी मुलाकात करेंगे.