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भारत पदयात्रा: जन्मशताब्दी वर्ष पर फिर जीवंत होगा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का सपना, जानिए क्यों हुई थी यात्रा ?

पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के जन्म शताब्दी वर्ष पर गुरुग्राम स्थित भोंडसी से भारत पदयात्रा की शुरुआत, 17 अप्रैल 2026 से शुरू हो रही यात्रा

पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के जन्म शताब्दी वर्ष पर गुरुग्राम स्थित भोंडसी से भारत पदयात्रा की हो रही शुरुआत
पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के जन्म शताब्दी वर्ष पर गुरुग्राम स्थित भोंडसी से भारत पदयात्रा की हो रही शुरुआत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 16, 2026 at 2:05 PM IST

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नई दिल्ली: भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की ऐतिहासिक भारत पदयात्रा एक बार फिर जनशताब्दी वर्ष में चर्चा के केंद्र में है. 17 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहे इस विशेष वर्ष के अवसर पर भारत यात्रा ट्रस्ट देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है. राजधानी दिल्ली, भुवनेश्वर और गुरुग्राम सहित विभिन्न शहरों में संगोष्ठियां, पदयात्रा स्मृति कार्यक्रम, संवाद और विचार गोष्ठियों का आयोजन होगा.

गुरुग्राम स्थित भोंडसी में भारत यात्रा केंद्र से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जहां पुराने पदयात्री और नए कार्यकर्ता एक मंच पर जुटेंगे. इसके साथ ही दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय में बनी ‘भारत यात्रा गैलरी’ का विशेष दौरा भी कराया जाएगा, जिससे नई पीढ़ी को इस ऐतिहासिक आंदोलन की प्रेरणा से जोड़ा जा सके. भारत यात्रा ट्रस्ट के अध्यक्ष सुधींद्र भदौरिया, जो इस ऐतिहासिक पदयात्रा के सहभागी रहे हैं, उन्होंने कहा कि आज भी जनता से सीधा संवाद ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है.

क्या है भारत पदयात्रा का उद्देश्य
सुधींद्र भदौरिया ने बताया कि भारत पदयात्रा का मूल उद्देश्य देश के आम लोगों से सीधा संवाद स्थापित करना था. उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का मानना था कि देश की वास्तविक समस्याओं को समझने के लिए सत्ता के गलियारों से बाहर निकलकर जनता के बीच जाना जरूरी है. इसी सोच के तहत उन्होंने 1983 में कन्याकुमारी से नई दिल्ली तक लगभग 6 महीने लंबी पदयात्रा की. इस यात्रा के दौरान उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं को सुना, खासकर गरीब, पिछड़े और हाशिए पर खड़े समाज के लोगों की आवाज को समझा.

पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का जन्म शताब्दी वर्ष पर भारत पदयात्रा (ETV Bharat)

कठिन संघर्ष और ऐतिहासिक यात्रा
सुधींद्र भदौरिया ने बताया कि भारत पदयात्रा आसान नहीं थी. रोजाना 25 किलोमीटर से अधिक पैदल चलना, सीमित संसाधनों में रहना और अलग-अलग परिस्थितियों का सामना करना यह सब उस दौर में एक चुनौतीपूर्ण काम था. उन्होंने बताया कि इस यात्रा को शुरू करने से पहले कई वरिष्ठ नेताओं ने इसे अव्यावहारिक बताया था, लेकिन चंद्रशेखर अपने निर्णय पर अडिग रहे. उन्होंने इसे सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं, बल्कि समाज को समझने का एक साधन माना था.

यह यात्रा किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं
यह यात्रा किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं (ETV Bharat)

जनता से सीधा संवाद, पदयात्रा की असली ताकत
भारत पदयात्रा की सबसे बड़ी विशेषता थी जनता के साथ सीधा जुड़ाव. पदयात्रा के दौरान देश के विभिन्न राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लोगों ने पदयात्रा और प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का गर्मजोशी से स्वागत किया. सुधींद्र भदौरिया ने बताया कि कर्नाटक में उस समय के नेताओं जैसे रामकृष्ण हेगड़े और एच. डी. देवेगौड़ा सहित कई प्रमुख हस्तियों ने इस यात्रा का समर्थन किया. उन्होंने बताया कि इससे यह स्पष्ट हुआ कि यह आंदोलन किसी एक पार्टी का नहीं, बल्कि पूरे देश का था.

17 अप्रैल 2026 से शुरू हो रही यात्रा
17 अप्रैल से भारत पदयात्रा हो रही शुरू (ETV Bharat)

पांच सूत्रीय कार्यक्रम और सामाजिक बदलाव
भारत यात्रा के दौरान एक पांच सूत्रीय कार्यक्रम भी सामने आया, जिसमें प्रमुख रूप से स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था,बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, सभी के लिए शिक्षा, कुपोषण से मुक्ति,सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक न्याय थे. इन मुद्दों को लेकर चंद्रशेखर ने देशभर में जागरूकता फैलाने का काम किया. सुधींद्र भदौरिया ने बताया कि यह कार्यक्रम आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था.

सादगी, संघर्ष और जनसेवा के प्रतीक थे चंद्रशेखर
सादगी, संघर्ष और जनसेवा के प्रतीक थे चंद्रशेखर (ETV Bharat)

भारत यात्रा का उद्देश्य, चंद्रशेखर की दृष्टि
सुधींद्र भदौरिया ने बताया कि चंद्रशेखर जी ने स्वयं इस यात्रा के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा था कि यह किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि देश के आम लोगों से जुड़ने के लिए शुरू की गई पहल है. उनका मानना था कि राजनीति में नेता और जनता के बीच दूरी लगातार बढ़ती जा रही है. इस दूरी को कम करने के लिए जरूरी है कि नेता खुद लोगों के बीच जाएं, उनके साथ रहें और उनकी समस्याओं को समझें. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि समाज में वास्तविक बदलाव तभी संभव है जब लोग खुद उसमें भागीदारी करें और उनकी उम्मीदों को समझा जाए.

जन्मशताब्दी वर्ष पर जीवंत होगा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का सपना
जन्मशताब्दी वर्ष पर भारत पदयात्रा (ETV Bharat)

समाज के बदलाव की जरूरत
चंद्रशेखर जी ने अपनी यात्रा के दौरान देश में बढ़ती आर्थिक असमानता पर भी चिंता जताई थी. उन्होंने सवाल उठाया था कि आजादी के दशकों बाद भी गरीब और गरीब क्यों हो रहा है, जबकि अमीर और अधिक समृद्ध होता जा रहा है. उनका मानना था कि किसी भी सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए जमीनी हकीकत को समझना बेहद जरूरी है और यही इस यात्रा का मूल उद्देश्य था.

दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय में बनी ‘भारत यात्रा गैलरी’
दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय में बनी ‘भारत यात्रा गैलरी’ (ETV Bharat)
जनशताब्दी वर्ष, देशभर में होंगे कार्यक्रम17 अप्रैल से शुरू हो रहे जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर भारत यात्रा ट्रस्ट दिल्ली, भुवनेश्वर, गुरुग्राम सहित देशभर के कई शहरों में कार्यक्रम आयोजित होंगे, जहां पुराने पदयात्री और नए कार्यकर्ता एक साथ जुटेंगे. इस दौरान प्रधानमंत्री संग्रहालय में स्थित भारत यात्रा गैलरी का भी दौरा किया जाएगा, ताकि नई पीढ़ी को इस ऐतिहासिक आंदोलन से जोड़ा जा सके.
पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का सपना
पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का सपना (ETV Bharat)

आज के समय में क्यों जरूरी है भारत पदयात्रा
सुधींद्र भदौरिया ने बताया कि आज राजनीति और जनता के बीच दूरी बढ़ती जा रही है. ऐसे में भारत पदयात्रा जैसे प्रयास ही इस दूरी को कम कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि समाज में बदलाव लाने के लिए केवल भाषण और वादे काफी नहीं हैं, बल्कि लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना और उनके साथ खड़ा होना जरूरी है.

पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का जन्म शताब्दी वर्ष
पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का जन्म शताब्दी वर्ष (ETV Bharat)

सादगी, संघर्ष और जनसेवा के प्रतीक
पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का जन्म 17 अप्रैल 1927 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था. वह एक प्रमुख समाजवादी नेता और जनसंघर्षों से जुड़े राजनेता थे. उन्होंने अपनी पहचान एक जुझारू और बेबाक नेता के रूप में बनाई. 1983 में उन्होंने कन्याकुमारी से दिल्ली तक ऐतिहासिक भारत पदयात्रा कर देश की समस्याओं को करीब से समझा. वह 1990-91 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री रहे. चंद्रशेखर सादगी, ईमानदारी और जनसरोकारों के लिए जाने जाते थे. उन्होंने हमेशा आम जनता की आवाज उठाई और राजनीति को सेवा का माध्यम माना.

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