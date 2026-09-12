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ग्लोबल मंच पर चमक रहा भारत मंडपम: जानिए ब्रिक्स सम्मेलन के लिए क्यों चुना गया देश का यह भव्य केंद्र?

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम इस समय देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. मौका है बहुचर्चित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (BRICS Summit 2026) का, जहां रूस, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका समेत दुनिया के तमाम ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष और कूटनीतिक दिग्गज जुटे हैं. जब पूरी दुनिया की निगाहें इस हाई-प्रोफाइल महाकुंभ पर टिकी हैं, तब हर किसी के जेहन में एक ही सवाल है आखिर इस वैश्विक आयोजन के लिए 'भारत मंडपम' को ही क्यों चुना गया? आइए जानते हैं इस भव्य और अत्याधुनिक परिसर की वे खास बातें, जो इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन कन्वेंशन सेंटर्स की कतार में खड़ा करती हैं.

जानिए क्यों खास है भारत मंडपम का चयन

किसी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन के लिए सुरक्षा, भव्यता, तकनीक और एक साथ हजारों मेहमानों के प्रबंधन जैसी कई कसौटियां होती हैं. भारत मंडपम ने इन सभी पैमानों पर खुद को साबित किया है. वर्ष 2023 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ तो उदघाटन के तुरंत बाद G 20 सम्मेलन सफलता पूर्वक यहां हुआ था. दिल्ली के दिल में स्थित प्रगति मैदान की ऐतिहासिक जमीन पर बना यह परिसर देश की आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति का प्रतीक है. यहां से सत्ता के केंद्र और प्रमुख कूटनीतिक ठिकाने बेहद नजदीक हैं. वैश्विक आयोजनों का सफल ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक रहा है. इससे पहले यह स्थल ऐतिहासिक G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी सफलतापूर्वक कर चुका है. ऐसे में वैश्विक सुरक्षा एजेंसियों और आयोजकों का भरोसा इस वेन्यू पर पहले से ही पुख्ता है.