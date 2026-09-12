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ग्लोबल मंच पर चमक रहा भारत मंडपम: जानिए ब्रिक्स सम्मेलन के लिए क्यों चुना गया देश का यह भव्य केंद्र?

दिल्ली प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम, एशिया का सबसे बड़ा मल्टीपर्पस हॉल तो है ही साथ ही कई विशेषताओं से लैस है जानिए इसकी खासियत

भारत मंडपम बना पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र
भारत मंडपम बना पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 12, 2026 at 11:44 AM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम इस समय देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. मौका है बहुचर्चित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (BRICS Summit 2026) का, जहां रूस, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका समेत दुनिया के तमाम ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष और कूटनीतिक दिग्गज जुटे हैं. जब पूरी दुनिया की निगाहें इस हाई-प्रोफाइल महाकुंभ पर टिकी हैं, तब हर किसी के जेहन में एक ही सवाल है आखिर इस वैश्विक आयोजन के लिए 'भारत मंडपम' को ही क्यों चुना गया? आइए जानते हैं इस भव्य और अत्याधुनिक परिसर की वे खास बातें, जो इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन कन्वेंशन सेंटर्स की कतार में खड़ा करती हैं.

जानिए क्यों खास है भारत मंडपम का चयन

किसी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन के लिए सुरक्षा, भव्यता, तकनीक और एक साथ हजारों मेहमानों के प्रबंधन जैसी कई कसौटियां होती हैं. भारत मंडपम ने इन सभी पैमानों पर खुद को साबित किया है. वर्ष 2023 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ तो उदघाटन के तुरंत बाद G 20 सम्मेलन सफलता पूर्वक यहां हुआ था. दिल्ली के दिल में स्थित प्रगति मैदान की ऐतिहासिक जमीन पर बना यह परिसर देश की आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति का प्रतीक है. यहां से सत्ता के केंद्र और प्रमुख कूटनीतिक ठिकाने बेहद नजदीक हैं. वैश्विक आयोजनों का सफल ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक रहा है. इससे पहले यह स्थल ऐतिहासिक G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी सफलतापूर्वक कर चुका है. ऐसे में वैश्विक सुरक्षा एजेंसियों और आयोजकों का भरोसा इस वेन्यू पर पहले से ही पुख्ता है.

भारत मंडपम एशिया का सबसे बड़ा मल्टीपर्पस हॉल
भारत मंडपम एशिया का सबसे बड़ा मल्टीपर्पस हॉल (ETV Bharat)

भारत मंडपम की वो खासियतें जो बनाती हैं 'खास'

  • एशिया का सबसे बड़ा मल्टीपर्पस हॉल: भारत मंडपम का मुख्य कन्वेंशन सेंटर इसकी सबसे बड़ी ताकत है. इसका मुख्य प्लैनेरी हॉल इतना विशाल है कि एक साथ 7,000 से अधिक प्रतिनिधियों के बैठने की क्षमता रखता है. यह ऑपेरा हाउस और दुनिया के शीर्ष सम्मेलनों के मानकों को टक्कर देता है.
  • अत्याधुनिक तकनीक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर : इस डिजिटल युग की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे एक 'स्मार्ट वेन्यू' के रूप में तैयार किया गया है. यहां दुनिया की बेहतरीन सिमटेनियस इंटरप्रिटेशन फैसिलिटी (एक साथ कई भाषाओं में अनुवाद की सुविधा) मौजूद है, जिससे विभिन्न देशों के मेहमान अपनी भाषा में संवाद सुन सकते हैं. देश की सबसे बड़ी इनडोर एलईडी डिस्प्ले दीवारों में से एक और ब्रॉडकास्ट-ग्रेड लाइटिंग इसे विजुअल के मामले में बेजोड़ बनाती है.
  • भव्य एम्फीथिएटर और प्रदर्शनी क्षेत्र : इस परिसर में लगभग 3,000 लोगों की क्षमता वाला एक खुला एम्फीथिएटर है, जो प्राकृतिक सुंदरता के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बेहतरीन माहौल देता है. इसके अलावा, 1 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैले अत्याधुनिक, कॉलम-फ्री और पूरी तरह से एयर-कंडीशंड एग्जीबिशन हॉल हैं, जहां 'भारत इनोवेट्स' जैसी ग्लोबल प्रदर्शनियां आयोजित हो रही हैं.
  • सुरक्षा और पार्किंग के अभूतपूर्व इंतजाम : ब्रिक्स सम्मेलन जैसे आयोजनों में सुरक्षा सबसे बड़ा पहलू होती है. भारत मंडपम में फुल-प्रूफ सिक्योरिटी ग्रिड, एंटी-ड्रोन सिस्टम और वीवीआईपी मूवमेंट के लिए खास रास्ते हैं. साथ ही, यहां 5,500 से अधिक वाहनों की पार्किंग के लिए विशाल अंडरग्राउंड पार्किंग सुविधा है, जो दिल्ली ट्रैफिक को बिना बाधित किए वाहनों का संचालन सुनिश्चित करती है.

एक नया और आत्मनिर्भर भारत का संदेश

वरिष्ठ लेखक विवेक शुक्ला कहते हैं, भारत मंडपम सिर्फ ईंट-गारे और कंक्रीट की एक इमारत नहीं है, बल्कि यह बदलते भारत की उस इच्छाशक्ति का प्रतीक है जो वैश्विक मंच पर दुनिया का नेतृत्व करने का माद्दा रखती है. इसकी वास्तुकला में भारतीय संस्कृति की झलक और आधुनिक इंजीनियरिंग का संगम देखने को मिलता है. यही वजह है कि जब ब्रिक्स देशों के नेता यहां मंथन कर रहे हैं, तो यह स्थल भारत की बढ़ती साख और क्षमता की गवाही पूरी दुनिया को दे रहा है.

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