भारत गौरव ट्रेन यात्रियों को कराएगी काशी से गंगासागर और जगन्नाथ पुरी के दर्शन,“डिवाइन ईस्ट टेम्पल टूर” नाम से की शुरूआत
पूर्वी भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों को एक ही यात्रा में जोड़ने की पहल,10 दिनों में वाराणसी, कोलकाता, भुवनेश्वर, बैद्यनाथ धाम के कराएगी दर्शन
Published : February 11, 2026 at 9:36 AM IST
नई दिल्ली : आईआरसीटीसी ने रेल पर्यटन के क्षेत्र में एक नई पहल करते हुए पूर्वी भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों को एक ही यात्रा में जोड़ने की पहल की है . “डिवाइन ईस्ट टेम्पल टूर” नाम से शुरू किया गया यह विशेष रेल-आधारित पर्यटन सर्किट भारत गौरव डीलक्स पर्यटक ट्रेन के जरिए संचालित किया जाएगा. 10 दिनों की इस यात्रा का उद्देश्य श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आध्यात्मिकता, संस्कृति और विरासत का एक समृद्ध अनुभव प्रदान करना है.
ट्रेन 9 मार्च को सफदरजंग रेलवे स्टेशन से होगी रवाना :
यह विशेष पर्यटक ट्रेन 9 मार्च को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना होगी, जो 18 मार्च 2026 को वापस दिल्ली लौटेगी. इस दौरान यात्री उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा व झारखंड के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के साथ-साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत स्थलों का भ्रमण करेंगे. यात्रा में वाराणसी, कोलकाता, गंगासागर, पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क, चिलिका झील व बैद्यनाथ धाम जैसे प्रमुख पड़ाव शामिल हैं.
वाराणसी से होगी यात्रा की शुरुआत :
यात्रा की शुरुआत वाराणसी से होगी, जहां यात्रियों को काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ गंगा आरती में शामिल किया जाएगा. इसके बाद ट्रेन कोलकाता जाएगी, जहां विक्टोरिया मेमोरियल समेत शहर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा. इसके साथ ही कालीघाट (शक्ति पीठ) व दक्षिणेश्वर काली मंदिर के दर्शन भी यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा होंगे.
यात्रा का अंतिम पड़ाव झारखंड स्थित बैद्यनाथ धाम होगा
कोलकाता से यात्रियों को गंगासागर ले जाया जाएगा. यहां सागर संगम में पवित्र स्नान और कपिल मुनि मंदिर के दर्शन इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण होंगे. इसके बाद ओडिशा परिपथ के अंतर्गत पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे. वहीं, भुवनेश्वर में धौली शांति स्तूप, उदयगिरि व खंडगिरि की गुफाओं का भ्रमण कराया जाएगा. इसके अतिरिक्त विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर व प्राकृतिक सौंदर्य के लिए मशहूर चिलिका झील भी इस यात्रा का हिस्सा हैं.यात्रा का अंतिम आध्यात्मिक पड़ाव झारखंड स्थित बैद्यनाथ धाम होगा, जहां भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है. यहां दर्शन के बाद ट्रेन दिल्ली वापसी करेगी.
ट्रेन में 150 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था
आईआरसीटीसी की ओर से कहा गया है कि भारत गौरव डीलक्स पर्यटक रेलगाड़ी में वातानुकूलित प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के केबिन उपलब्ध हैं, जिनमें कुल लगभग 150 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है. ट्रेन में दो रेस्टोरेंट कार हैं, जहां यात्रियों को शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसा जाएगा. सुरक्षा व सुविधा के लिहाज से ट्रेन में समर्पित टूर प्रबंधक भी तैनात रहेंगे.
यात्रा पैकेज की कीमत कीमत एसी प्रथम श्रेणी के लिए 1,06,940 रुपए
आईआरसीटीसी ने इस सर्वसमावेशी पैकेज की कीमत एसी प्रथम श्रेणी के लिए 1,06,940 रुपए एसी द्वितीय श्रेणी के लिए 98,925 रुपए और एसी तृतीय श्रेणी के लिए 79,285 रुपए प्रति व्यक्ति तय की गई है. पैकेज में रेल यात्रा, वातानुकूलित होटलों में ठहराव, सभी भोजन, दर्शनीय स्थलों के लिए परिवहन, यात्रा बीमा व आईआरसीटीसी की सेवाएं शामिल हैं. बुकिंग आईआरसीटीसी के पर्यटन पोर्टल और अधिकृत कार्यालयों के माध्यम से ही की जा सकती है.
