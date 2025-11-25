गुजरात और राजस्थान में चलेंगी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेनें
रेलवे जनवरी 2026 में दो खास सर्किट 'गर्वी गुजरात' और 'पधारो राजस्थान' के लिए भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेनें चलाएगा.
Published : November 25, 2025 at 8:17 PM IST
नई दिल्ली: देश भर में हेरिटेज, तीर्थयात्रा और कल्चरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के मकसद से रेलवे जनवरी से गुजरात और राजस्थान के शहरों में घूमने के लिए दो खास सर्किट टूरिस्ट ट्रेनें चलाएगा. इन ट्रेनों में 10 दिनों के लिए UNESCO साइट से लेकर पुराने मंदिरों और हेरिटेज साइट्स को कवर करने का मौका मिलेगा.
इन ट्रेनों के कॉमन एरिया में CCTV कैमरे और हर कोच में बिना हथियार वाले सिक्योरिटी गार्ड जैसे सिक्योरिटी फीचर्स होंगे. IRCTC के एक अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, "रेल मंत्रालय की भारत गौरव पॉलिसी के बाद टूरिस्ट ट्रेनों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है. ये ट्रेनें टूरिस्ट ट्रेनें हैं और लोग 6 से 10 दिनों के लिए सामान लेकर चलते हैं और अपना सामान ट्रेन में रखकर घूमने निकल जाते हैं. उस समय ये सिक्योरिटी फीचर्स उनके सामान और कीमती सामान की सिक्योरिटी पक्की करते हैं."
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेनें जनवरी 2026 में दो खास सर्किट 'गर्वी गुजरात' और 'पधारो राजस्थान' पर चलाई जाएंगी और टूर दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू होंगे.
दोनों ट्रेनों को संभालने वाले एक अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, “टूरिस्ट दोनों जगहों पर घूमने के लिए बहुत उत्साहित हैं और दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट की घटना का कोई असर नहीं हुआ है. हालांकि, घटना के बाद कुछ टूरिस्ट हमारे पास आए और सुरक्षा से जुड़े सवाल पूछे, लेकिन किसी ने भी ट्रिप के लिए बुकिंग कैंसिल नहीं की है. ट्रेन में टूरिस्ट की सुरक्षा के लिए हमारे पास सिक्योरिटी फीचर्स हैं.”
टूरिज्म एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं?
टूरिज्म एक्सपर्ट सुभाष गोयल ने ईटीवी भारत को बताया, "रेलवे की चलाई जाने वाली ये टूरिस्ट ट्रेनें अलग-अलग ट्रैवल सर्किट तक पहुंच देती हैं, जिससे अक्सर घरेलू और इंटरनेशनल टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि लोगों को एक ही समय में हेरिटेज और मशहूर जगहों पर जाने का मौका मिलता है."
एक और टूरिज्म एक्सपर्ट समीर बक्तू ने ईटीवी भारत को बताया, "भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेनें हमेशा घरेलू और इंटरनेशनल टूरिज्म में मदद करती हैं, लेकिन इसे विदेशी देशों के कॉन्सेप्ट की तरह और बेहतर बनाया जाना चाहिए, जहां वे टूरिस्ट के लिए यूरोरेल चलाते हैं और छह महीने के लिए पास देते हैं. अभी, भारत में टूरिस्ट ट्रेनों द्वारा लिमिटेड रूट कवर किए जा रहे हैं, जिन्हें पूरे भारत में बढ़ाने की जरूरत है."
गरवी गुजरात साइट विजिट
टूरिस्ट ट्रेन शाही महलों से लेकर आध्यात्मिक जगहों तक जाएगी और यह वडोदरा, कल्चरल कैपिटल, चंपानेर-पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, UNESCO का हमेशा रहने वाला खजाना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, देश का गौरव सोमनाथ, हमेशा रहने वाला ज्योतिर्लिंग दीव, शांति का द्वीप द्वारका, भगवान कृष्ण का राज्य अहमदाबाद, गुजरात का जीवंत दिल मोढेरा, सूर्य मंदिर की शान पाटन, रानी की वाव की जमीन और आखिर में वडनगर और विरासत और मेलजोल का पुराना शहर जैसी कई जगहों को भी कवर करेगी.
राजस्थान विजिट
'पधारो राजस्थान' टूर के साथ टूरिस्ट्स को भारत के शाही दिल में कदम रखने. जयपुर की गुलाबी शान, जैसलमेर की सुनहरी चमक और जोधपुर की नीली चमक देखने का मौका मिलेगा. लोग शानदार किलों, बड़े महलों और रेगिस्तानी नजारों को एक्सप्लोर कर सकेंगे और राजस्थान के शाही कल्चर, वाइब्रेंट परंपराओं और हमेशा रहने वाले आकर्षण में डूब जाएंगे.
टूरिस्ट ट्रेन के फीचर
भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन में कई शानदार फीचर हैं, जिनमें दो फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, एक मॉडर्न फ्लेमलेस किचन और कोच में शॉवर क्यूबिकल, सेंसर-बेस्ड वॉशरूम फंक्शन और फ़ुट मसाजर शामिल हैं.
सिक्योरिटी के इंतजाम
ट्रेन में कॉमन एरिया में CCTV कैमरे और हर कोच के लिए बिना हथियार वाले सिक्योरिटी गार्ड जैसे बेहतर सिक्योरिटी फीचर हैं. पूरी तरह से एयर-कंडीशन्ड ट्रेन में तीन तरह की सुविधा है. फर्स्ट AC, सेकंड AC, और थर्ड AC.
टूरिस्ट के लिए किराया
गरवी गुजरात ट्रेन को 1AC के लिए प्रति व्यक्ति 95,805 रुपये, सेंकड AC के लिए 88,230, और थर्ड AC क्लास के लिए 69,085 रुपये की स्पेशल कीमत पर लॉन्च किया गया है. वहीं, पधारो राजस्थान का किराया फर्स्ट AC के लिए प्रति व्यक्ति 67,900 रुपये, सेकंड AC के लिए 59,180 रुपये और थर्ड AC टियर के लिए 52,480 रुपये है.
पैकेज की कीमत में संबंधित AC क्लास में ट्रेन यात्रा, 3 स्टार होटलों में रहना, सभी खाना (सिर्फ शाकाहारी), AC गाड़ियों में सभी ट्रांसफर और घूमने-फिरने की जगहें, एक्सीडेंटल ट्रैवल इंश्योरेंस और IRCTC की सर्विस शामिल हैं.
