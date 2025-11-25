ETV Bharat / bharat

गुजरात और राजस्थान में चलेंगी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेनें

नई दिल्ली: देश भर में हेरिटेज, तीर्थयात्रा और कल्चरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के मकसद से रेलवे जनवरी से गुजरात और राजस्थान के शहरों में घूमने के लिए दो खास सर्किट टूरिस्ट ट्रेनें चलाएगा. इन ट्रेनों में 10 दिनों के लिए UNESCO साइट से लेकर पुराने मंदिरों और हेरिटेज साइट्स को कवर करने का मौका मिलेगा.

इन ट्रेनों के कॉमन एरिया में CCTV कैमरे और हर कोच में बिना हथियार वाले सिक्योरिटी गार्ड जैसे सिक्योरिटी फीचर्स होंगे. IRCTC के एक अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, "रेल मंत्रालय की भारत गौरव पॉलिसी के बाद टूरिस्ट ट्रेनों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है. ये ट्रेनें टूरिस्ट ट्रेनें हैं और लोग 6 से 10 दिनों के लिए सामान लेकर चलते हैं और अपना सामान ट्रेन में रखकर घूमने निकल जाते हैं. उस समय ये सिक्योरिटी फीचर्स उनके सामान और कीमती सामान की सिक्योरिटी पक्की करते हैं."

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेनें जनवरी 2026 में दो खास सर्किट 'गर्वी गुजरात' और 'पधारो राजस्थान' पर चलाई जाएंगी और टूर दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू होंगे.

दोनों ट्रेनों को संभालने वाले एक अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, “टूरिस्ट दोनों जगहों पर घूमने के लिए बहुत उत्साहित हैं और दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट की घटना का कोई असर नहीं हुआ है. हालांकि, घटना के बाद कुछ टूरिस्ट हमारे पास आए और सुरक्षा से जुड़े सवाल पूछे, लेकिन किसी ने भी ट्रिप के लिए बुकिंग कैंसिल नहीं की है. ट्रेन में टूरिस्ट की सुरक्षा के लिए हमारे पास सिक्योरिटी फीचर्स हैं.”

टूरिज्म एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं?

टूरिज्म एक्सपर्ट सुभाष गोयल ने ईटीवी भारत को बताया, "रेलवे की चलाई जाने वाली ये टूरिस्ट ट्रेनें अलग-अलग ट्रैवल सर्किट तक पहुंच देती हैं, जिससे अक्सर घरेलू और इंटरनेशनल टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि लोगों को एक ही समय में हेरिटेज और मशहूर जगहों पर जाने का मौका मिलता है."

एक और टूरिज्म एक्सपर्ट समीर बक्तू ने ईटीवी भारत को बताया, "भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेनें हमेशा घरेलू और इंटरनेशनल टूरिज्म में मदद करती हैं, लेकिन इसे विदेशी देशों के कॉन्सेप्ट की तरह और बेहतर बनाया जाना चाहिए, जहां वे टूरिस्ट के लिए यूरोरेल चलाते हैं और छह महीने के लिए पास देते हैं. अभी, भारत में टूरिस्ट ट्रेनों द्वारा लिमिटेड रूट कवर किए जा रहे हैं, जिन्हें पूरे भारत में बढ़ाने की जरूरत है."

गरवी गुजरात साइट विजिट

टूरिस्ट ट्रेन शाही महलों से लेकर आध्यात्मिक जगहों तक जाएगी और यह वडोदरा, कल्चरल कैपिटल, चंपानेर-पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, UNESCO का हमेशा रहने वाला खजाना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, देश का गौरव सोमनाथ, हमेशा रहने वाला ज्योतिर्लिंग दीव, शांति का द्वीप द्वारका, भगवान कृष्ण का राज्य अहमदाबाद, गुजरात का जीवंत दिल मोढेरा, सूर्य मंदिर की शान पाटन, रानी की वाव की जमीन और आखिर में वडनगर और विरासत और मेलजोल का पुराना शहर जैसी कई जगहों को भी कवर करेगी.