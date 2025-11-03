भारत बायोटेक ने लॉन्च की न्यूसिलियन, सेल और जीन थेरेपी पर फोकस करेगी कंपनी
न्यूसिलियन कंपनी भारत बायोटेक के नेक्स्ट जनरेशन सेल और जीन थेरेपी CRDMO के तेजी से बढ़ते क्षेत्र में रणनीतिक विस्तार का हिस्सा है.
Published : November 3, 2025 at 6:40 PM IST
हैदराबाद: हैदराबाद स्थित कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ओर्गनाइजेशन (CRDMO) ने आज औपचारिक से न्यूसिलियन थेरेप्यूटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के शुभारंभ की घोषणा की. न्यूसिलियन, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जोकोशिका और जीन थेरेपी पर केंद्रित है.
CRDMO का उद्देश्य ग्लोबल लाइफ साइंस इनोवेटर्स को कैंसर, ऑटोइम्यून डिसओर्डर और दुर्लभ जेनेटिक डिसओर्डर की एडवांस थेरेपी के लिए हाई क्वालिटी, स्केलेबल प्रोसेस डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सोल्यूशन के साथ सपोर्ट प्रदान करना है.
फार्मास्युटिकल इनोवेशन का फ्यूचर बायोलॉजिकल होगा और नई पद्धतियों से दुनियाभर में विकास में बड़ी हिस्सेदारी की उम्मीद है. इस बदलाव के तहत सेल थेरेपी - ऑटोलोगस, एलोजेनिक और उभरते हुए इन विवो अप्रोच - स्पेसिफिक प्रोग्राम से स्केलेबल प्लेटफार्मों की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं, जो दुर्लभ रोगों से व्यापक ऑन्कोलॉजी, इम्युनोलॉजी और रीजेनरेटिव केयर में विस्तारित होंगे क्योंकि मैन्युफैक्चरिंद, एनालिट्क्स और डिलवरी टेक्नोलॉजी मैच्योर होती हैं.
'फार्मास्युटिकल इनोवेशन का भविष्य जैविक'
जीनोम वैली में 30,000 वर्ग फुट में फैली न्यूसिलियन ने एक GMP फैसेलिटी स्थापित किया है, जो प्लास्मिड, वायरल और गैर-वायरल वेक्टर, सेल मेडिकल और एसेप्टिक फिल एंड फिनिश के डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में सक्षम है और ग्राहकों को संपूर्ण सेवाएं प्रदान करती है. कंपनी शुरुआती चरण के क्लीनिक डेवलपमेंट से लेकर व्यावसायिक स्तर पर निर्माण तक, संपूर्ण सेवाएं प्रदान करेगी और साथ ही FDA और EMA सहित अंतरराष्ट्रीय नियामक मानकों का पालन करेगी.
थेरेपी प्लेटफार्मों को हेल्थकेयर इकोसिस्टम में इंटिग्रेटेड करना उद्देश्य
न्यूसिलियन थेरेप्यूटिक्स के नॉन-एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर डॉ कृष्णा एला ने कहा, "फार्मास्युटिकल इनोवेशन का फ्यूचर बायोलॉजिकल होगा. हमारा लक्ष्य एडवांस थेरेपी प्लेटफार्मों को भारत के हेल्थकेयर इकोसिस्टम में इंटिग्रेटेड करना है, जिससे जटिल और दुर्लभ बीमारियों के लिए समान समाधान संभव हो सकें."
न्यूसिलियन थेरेप्यूटिक्स के मुख्य व्यवसाय अधिकारी डॉ रघु मालपका ने कहा, "न्यूसिलियन में हम क्लीनिकल से लेकर कमर्शियल स्केल तक पूरा समाधान प्रदान करेंगे और ग्लोबल स्टैंडर्ड (FDA, EMA) के साथ रेगुलेटरी कंप्लायंस सुनिश्चित करेंगे. न्यूसिलियन प्लास्मिड डीएनए, वायरल वेक्टर, ऑटोलॉगस और एलोजेनिक सेल थेरेपी के विकास और निर्माण के लिए सेवाएं प्रदान करता है."
न्यूसिलियन स्वतंत्र नेतृत्व, प्रशासन और सूचना प्रणालियों के साथ काम करेगा और भारत बायोटेक सहित सभी स्पांसर को कमर्शियल के शर्तों पर शामिल करेगा. कंपनी का प्रतिभा अधिग्रहण सेल और जीन थेरेपी एग्जिक्यूशन में वैश्विक अनुभव के साथ वैज्ञानिक और परिचालन प्रतिभा को शामिल करने के लिए चल रहा है.
क्या है न्यूसिलियन थेरेप्यूटिक्स?
हैदराबाद स्थित न्यूसिलियन भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है. यह कंपनी अगली पीढ़ी के सेल और जीन थेरेपी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग (CRDMO) के तेजी से बढ़ते क्षेत्र में विशेषज्ञता रखती है.
जीनोम वैली में 30,000 वर्ग फुट के एक विशेष रूप से निर्मित फैसेलिटी में स्थित यह प्रारंभिक चरण के क्लीनिकल डेवलपमेंट से लेकर कमर्शियल स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग तक संपूर्ण सेवाएं प्रदान करती है और साथ ही FDA और EMA द्वारा निर्धारित अंतरराष्ट्रीय रेगुलेटरी स्टैंडर्ड का भी पालन करती है. इसके अलावा न्यूसिलियन प्लास्मिड डीएनए, वायरल वेक्टर, ऑटोलॉगस और एलोजेनिक सेल थेरेपी के डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रदान करती है.
