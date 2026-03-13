ETV Bharat / bharat

भारत बायोटेक के 30 साल: जिसने दुनिया को दी जानलेवा बीमारियों से मुक्ति, 'वैक्सीन किंग' बनने की पूरी कहानी

भारत बायोटेक की शुरुआत 1996 में डॉ. कृष्णा एल्ला (जिन्हें 'जीनोम वैली का जनक' माना जाता है) और उनकी पार्टनर सुचित्रा एल्ला ने की थी.

'सालगिरह लोगो' अनवारण मौके पर सुचित्रा एला (बाएं) और डॉ कृष्णा एला. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 13, 2026 at 2:15 PM IST

9 Min Read
हैदराबादः भारत बायोटेक ने वैज्ञानिक नवाचार (innovation), सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव और भारत सहित पूरी दुनिया में लोगों के जीवन को सुरक्षित रखने की अपनी 30 साल की प्रतिबद्धता का जश्न मनाया. इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के उपलक्ष्य में, कंपनी ने एक खास 'सालगिरह लोगो' (anniversary logo) का अनावरण किया, जो उत्कृष्टता और प्रभाव की इसकी तीन दशकों की विरासत का प्रतीक है.

इस लोगो का अनावरण कंपनी के संस्थापकों, कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. कृष्णा एल्ला और प्रबंध निदेशक सुचित्रा के. एल्ला ने हैदराबाद की जीनोम वैली स्थित इकाई में कर्मचारियों की भारी मौजूदगी के बीच किया. यह उत्सव साल भर चलने वाले उन कार्यक्रमों की शुरुआत है, जो कंपनी के सफर को दर्शाएंगे और वैश्विक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के इसके लक्ष्य को और मजबूत करेंगे.

भारत बायोटेक की शुरुआत 1996 में डॉ. कृष्णा एल्ला (जिन्हें 'जीनोम वैली का जनक' माना जाता है) और उनकी पार्टनर सुचित्रा एल्ला ने की थी. सुचित्रा एल्ला भारत के वैक्सीन नवाचार इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने वाली प्रमुख शक्ति रही हैं. कंपनी ने हैदराबाद के बाहरी इलाके से भारत में विश्व स्तरीय और शोध-आधारित टीके बनाने के एक साहसी दृष्टिकोण के साथ अपना सफर शुरू किया था.

इस क्षेत्र के शुरुआती प्रमुख उद्योगों में से एक होने के नाते, कंपनी ने इसे आज की जीनोम वैली में बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. आज जीनोम वैली एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त बायोटेक हब है और इसे एशिया का सबसे बड़ा 'लाइफ साइंसेज क्लस्टर' माना जाता है. पिछले तीन दशकों में, भारत बायोटेक ने दुनिया को किफायती और उच्च गुणवत्ता वाले टीके देने वाले एक भरोसेमंद इनोवेटर और सप्लायर के रूप में भारत को स्थापित करने में मदद की है.

इस उपलब्धि पर विचार साझा करते हुए डॉ. कृष्णा एल्ला ने कहा, "तीस साल पहले, हमने एक सरल लेकिन शक्तिशाली विश्वास के साथ भारत बायोटेक की शुरुआत की थी, कि भारतीय विज्ञान वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान कर सकता है. हमारी ताकत हमेशा हमारे वैज्ञानिक, हमारी अपनी तकनीकें और उद्देश्यपूर्ण नवाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता रही है. हमारे द्वारा विकसित हर वैक्सीन उन टीमों की कड़ी मेहनत का परिणाम है, जिनका मानना था कि किफायती स्वास्थ्य सेवा एक अधिकार है, विशेषाधिकार नहीं."

सुचित्रा एल्ला ने कहा, "यह सफर लोगों के बारे में है- हमारी लैब के शोधकर्ता, वे भागीदार जिन्होंने हम पर भरोसा किया, और वे परिवार जिनका जीवन हमारी वैक्सीन से सुरक्षित हुआ है. हमने अपनी खुद की बौद्धिक संपदा, अपनी विनिर्माण क्षमता और अपने वैज्ञानिक प्लेटफॉर्म बनाए क्योंकि हमारा मानना था कि भारत को नेतृत्व करना चाहिए, न कि पीछे चलना चाहिए. जैसे-जैसे हम एडवांस सेल और जीन थेरेपी के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं, हमारा मिशन वही है: समाज के लिए विज्ञान."

30 साल का लंबा सफर

दुनिया की सबसे सस्ती रिकॉमबीनेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन विकसित करने की अपनी शुरुआती बड़ी कामयाबी के साथ, भारत बायोटेक ने सुलभ वैक्सीन नवाचार (innovation) में खुद को एक अग्रणी के रूप में स्थापित किया. कंपनी का मुख्य ध्यान उन संक्रामक और उपेक्षित बीमारियों पर रहा जो उभरते हुए देशों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं.

पिछले कुछ वर्षों में, कंपनी ने रोटावायरस, जापानी इंसेफेलाइटिस, मलेरिया (RTS, S), और टाइफाइड कंजुगेट जैसी बीमारियों के टीके विकसित और सप्लाई किए हैं. ये टीके आज राष्ट्रीय और वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रमों का एक अभिन्न हिस्सा हैं, जो दुनिया भर में समान स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की उनकी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हैं.

कंपनी के सफर का एक ऐतिहासिक मोड़ भारत-अमेरिका सार्वजनिक-निजी साझेदारी के माध्यम से स्वदेशी रोटावायरस वैक्सीन का विकास था, जिसका उद्देश्य लाखों बच्चों को जानलेवा डायरिया से बचाना था. समानता और पहुंच के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, डॉ. कृष्णा एल्ला ने सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए इस वैक्सीन को मात्र 1 अमेरिकी डॉलर प्रति खुराक की किफायती कीमत पर उपलब्ध कराने का संकल्प लिया. यह एक अभूतपूर्व कदम था जो विकासशील देशों के लिए बड़े पैमाने पर उच्च गुणवत्ता वाले, जीवन रक्षक टीके उपलब्ध कराने के कंपनी के मिशन को दर्शाता है.

कंपनी की जापानी इंसेफेलाइटिस (Japanese Encephalitis) वैक्सीन ने भारत में बार-बार होने वाले और अक्सर घातक मौसमी खतरों से निपटने में देश की स्थिति को काफी मजबूत किया. इसके बाद, कंपनी ने दुनिया की पहली टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन (TCV) विकसित कर वैश्विक टीकाकरण प्रयासों को आगे बढ़ाया, जिससे विशेष रूप से कम और मध्यम आय वाले देशों में टाइफाइड के खिलाफ लंबे समय तक सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी. कंपनी वर्तमान में तपेदिक (TB) के वैश्विक बोझ को कम करने के प्रयासों के तहत MTBVAC नामक टीबी वैक्सीन पर भी काम कर रही है.

कोविड-19 महामारी के दौरान, भारत बायोटेक ने भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सिन (COVAXIN®) को तेजी से विकसित कर अपनी वैज्ञानिक क्षमता का लोहा मनवाया. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के साथ सार्वजनिक-निजी साझेदारी के तहत विकसित 'कोवैक्सिन', भारत की वैज्ञानिक शक्ति और आत्मनिर्भरता का एक शक्तिशाली प्रतीक बनकर उभरी.

आधुनिक इतिहास के इस सबसे कठिन स्वास्थ्य संकट के दौरान, इस वैक्सीन को कई देशों में आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिली और इसने दुनिया भर के टीकाकरण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

दुनिया का सबसे बड़ा रेबीज वैक्सीन निर्माता

भारत बायोटेक ने रेबीज की रोकथाम में भी वैश्विक नेतृत्व हासिल किया है. यह रेबीज के टीकों का दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता बनकर उभरा है और जीवन रक्षक 'पोस्ट-एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस' (काटने के बाद का इलाज) तक पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. बड़े पैमाने पर उत्पादन और अगली पीढ़ी के नवाचार की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए, कंपनी ने ओडिशा बायोटेक पार्क में 'सैपिजेन बायोलॉजिक्स' (Sapigen Biologix) की स्थापना की है.

यह डॉ. कृष्णा एल्ला द्वारा परिकल्पित एक महत्वाकांक्षी लाइफ साइंसेज इकोसिस्टम है, जिसका उद्देश्य वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को हल करने के लिए क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास को गति देना है. हाल ही में, भारत बायोटेक ने 'न्यूसेलियन थेरेप्यूटिक्स' (Nucelion Therapeutics) के माध्यम से 'सेल और जीन थेरेपी' के उन्नत अनुसंधान में कदम रखा है. यह पारंपरिक टीकों से आगे बढ़कर अगली पीढ़ी के बायोटेक्नोलॉजी समाधानों की ओर एक विस्तार है.

पिछले 30 वर्षों में, भारत बायोटेक हैदराबाद की एक छोटी सी इकाई से बढ़कर वैश्विक वैक्सीन पावरहाउस बन गया है. आज कंपनी के पास 20 टीकों का पोर्टफोलियो है. हैदराबाद, अंकलेश्वर और ओडिशा में इसके विश्व स्तरीय विनिर्माण केंद्र हैं. साथ ही, कंपनी के पास 220 से अधिक पेटेंट, 4,000 से अधिक कर्मचारियों की टीम है, और इसने 125 से अधिक देशों में 9 अरब से ज्यादा वैक्सीन खुराक पहुंचाई हैं.

भारत बायोटेक के बारे में

पिछले तीन दशकों में, भारत बायोटेक एक अकेली इकाई से बढ़कर एक वैश्विक बायोटेक लीडर बन गया है. इसके पास विश्व स्तरीय रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D), बायो-सेफ्टी लेवल 3 मैन्युफैक्चरिंग और सेल एवं जीन थेरेपी की आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं.

इनोवेशन के मामले में कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार है. इसके पास 220 से अधिक पेटेंट मंजूर हो चुके हैं और 415 अन्य के लिए आवेदन किया गया है. कंपनी के पोर्टफोलियो में 20 टीके और 4 बायो-थेराप्यूटिक्स शामिल हैं. इसके उत्पाद 125 से अधिक देशों में रजिस्टर्ड हैं और इसे WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन) से कई प्री-क्वालिफिकेशन भी मिले हैं.

इसकी बड़ी उपलब्धियों में इन्फ्लुएंजा H1N1, रोटावायरस (ROTAVAC®), जापानी इंसेफेलाइटिस (JENVAC®), रेबीज (Chirorab® और Indirab®), चिकनगुनिया, जीका, हैजा (HILLCHOL®), मलेरिया (RTS, S) और टाइफाइड के लिए दुनिया का पहला कंजुगेट वैक्सीन (Typbar TCV®) शामिल हैं. इन सफलताओं ने कंपनी को सुलभ और किफायती वैक्सीन नवाचार में एक अग्रणी के रूप में स्थापित किया है, जबकि यह वर्तमान में तपेदिक (TB) के टीके MTBVAC पर भी काम कर रही है.

भारत बायोटेक के वैश्विक नेतृत्व को उसकी सहयोगी कंपनियों के माध्यम से और अधिक मजबूती मिलती है:

  • चिरोन बेहरिंग वैक्सीन्स (Chiron Behring Vaccines): यह इसे दुनिया के सबसे बड़े रेबीज वैक्सीन निर्माताओं में से एक बनाती है.
  • सैपिजेन बायोलॉजिक्स (Sapigen Biologix): भुवनेश्वर, ओडिशा में स्थित यह करोड़ों की लागत वाला मैन्युफैक्चरिंग हब है. यहां सालाना 8 अरब खुराक बनाने की क्षमता है, जिसमें मलेरिया, हैजा, पोलियो और जल्द आने वाली चिकनगुनिया व जीका की वैक्सीन पर ध्यान दिया जा रहा है.
  • न्यूसेलियन (Nucelion): यह अगली पीढ़ी के वैक्सीन प्लेटफॉर्म, सेल और जीन थेरेपी, और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उन्नत शोध (research) को आगे बढ़ा रही है.

स्वदेशी नवाचार, सार्वजनिक-निजी भागीदारी और वैश्विक सामाजिक प्रभाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ, भारत बायोटेक विज्ञान की सीमाओं का विस्तार करना, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करना और दुनिया भर में लाखों लोगों तक जीवन रक्षक टीके पहुंचाना जारी रखे हुए है.

