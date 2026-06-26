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Bharat Against Drugs : कम जोखिम, मोटा मुनाफा...एमडी ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बना पश्चिमी राजस्थान

एनसीबी के जोनल निदेशक घनश्याम सोनी का कहना है कि जिस गति से लैब पकड़ी जा रही हैं, उससे यह साबित हो रहा है कि पश्चिमी राजस्थान सिंथेटिक ड्रग्स एमडी निर्माण की मंडी के रूप में बदल गया है. लेकिन अब अच्छी बात यह है कि चारों तरफ से इन सिंथेटिक ड्रग निर्माण पर प्रहार हो रहा है.

32 में से 20 फैक्ट्रियां केवल जोधपुर संभाग में पकड़ी गईं : जोधपुर के बालेसर के बावरली गांव में पकड़ी गई लैब (एक तरह की ड्रग फैक्ट्री) का संचालन भी डोडा पोस्त की तस्करी करने वाले ही कर रहे थे. पूरे प्रदेश में अब तक एनसीबी, एएनटीएफ व पुलिस द्वारा पिछले एक साल में करीब 32 फैक्ट्रियां ध्वस्त की गई हैं. इनमें 20 जोधपुर संभाग में पकड़ी गई हैं. इस पूरी मुहिम में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की भूमिका अहम रही है. एनसीबी ने ही सबसे पहले इन अवैध लैब के चलने का खुलासा किया था, जिसके बाद लगातार यह क्रम जारी है.

कुछ केमिकल मिलाकर ड्रग्स तैयार करना आसान काम है. तस्कर पकड़े नहीं गए तो बहुत कम लागत में करोड़ों की ड्रग्स बना लेते हैं. यही कारण है कि पश्चिमी राजस्थान एमडी ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गया है. इसलिए बेरोजगार यह रास्ता अख्तियार कर रहे हैं. खास बात यह है कि जिस गति से तस्कर बढ़ रहे हैं, उसी गति से कार्रवाइयां भी बढ़ गई हैं.

जोधपुर: मारवाड़ में अवैध रूप से एमडी ड्रग्स मेफेड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग की लैब का लगातार खुलासा हो रहा है. लगातार हो रही कार्रवाई में यह बात निकल कर सामने आई है कि जो अफीम, डोडा पोस्त की तस्करी करते थे वही तस्कर इस काम में लग गए हैं. जानकारों का कहना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस काम में डोडा पोस्त की तस्करी जितना जोखिम नहीं है.

सरकार कर रही रसायन बैन : एनसीबी जोधपुर जोन के मुखिया ने बताया कि मॉर्फिन बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक 2 ब्रोमो होता है. इसे हमने एनडीपीएस श्रेणी में बैन करवा दिया है. इससे थोड़ी लगाम लगी हैं, लेकिन कुछ जगहों पर इसके बिना भी ड्रग्स बनाने की बात सामने आई है. इसलिए अन्य सामग्री जो उपयोग में आती है, उसका भी विश्लेषण कर प्रतिबंधित करवाने का प्रयास कर रहे हैं. साथ में प्रतिबंधित नहीं होने तक सामग्री विक्रेता ने अगर तस्करों को बेचा है तो उनको भी आरोपी बनाया है, जो अभी जेल में हैं.

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निर्माण शहरों से गांवों की ओर : एमडी बनाने वाले तस्करों ने इसके निर्माण के लिए गांवों को चुना, जहां पर एक कमरे में निर्माण शुरू कर एक माह चलाने का लक्ष्य रखते हैं. इस दौरान बनने वाली ड्रग्स को खरीदने वाले तैयार रहते हैं. संभाग में सबसे पहले एनसीबी ने दो साल पहले सिरोही में पहली लैब पकड़ी थी. जिसके बाद बाड़मेर व जोधपुर जिले में लगातार मामले समाने आ चुके हैं. जोधपुर के शेरगढ, ओसियां लूणी में कई लैब पकड़ी गई हैं. शहर के नजदीक बनाड़ में किराए के मकान में लैब पकड़ी गई थी. कुड़ी भगतासनी में भी लैब के लिए सामग्री बरामद हो चुकी हैं.

पश्चिमी राजस्थान में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ कार्रवाई (ETV Bharat GFX)

एक लाख से कम खर्च, मुनाफा मोटा : पकड़ी जा रही ड्रग फैक्ट्रियों की पड़ताल में यह बात सामने आ रही है कि एक किलो एमडी बनाने पर एक लाख रुपये तक का खर्च आता है, जिसे तस्कर आगे 8 लाख रुपये किलो के हिसाब से होलसेल में बड़े सप्लायर को देते हैं. यानी कि एक किलो में 7 लाख रुपये तक का मुनाफा होता है. तीन से चार दिन के प्रोसेस में बड़ी मात्रा में ड्रग्स तैयार कर लेते हैं. चार-पांच किलो की पैकेट आसानी से आगे भेज देते हैं. होलसेलर इसी ड्रग को पेडलर तक 30 लाख रुपये प्रति किलो के हिसाब से डिलीवर करता है.

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डोडा पोस्त में ज्यादा परेशानी : डोडा पोस्त तस्करी के लिए दूसरे राज्यों से लाना होता है. इसके लिए ट्रक या अन्य वाहन का इस्तेमाल होता है. सैंकड़ों किलोमीटर के सफर के दौरान वाहन को एस्कॉर्ट भी किया जाता ह. सही जगह पर पहुंचाने के लिए बड़ा नेटवर्क रखना पड़ता है. इस दौरान पुलिस का खतरा बना रहता है.

ट्रक पकड़ा गया तो माल के साथ-साथ वाहन भी जब्त हो जाता है. इसमें दोहरा नुकसान होता है. वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण धींगरा ने बताया कि ट्रेंड बदल गया है. डोडा पोस्त की जगह आजकल तस्कर एमडी बाहर से लाने की बजाय खुद बनाते हैं और डोडा पोस्त की तस्करी से बचते हैं.

ड्रग्स फैक्ट्रियों के खिलाफ प्रमुख कार्रवाइयां :

9 जुलाई 2025 : श्रीगंगानर में शिक्षकों के फ्लैट पर एनसीबी की कार्रवाई में एमडी ड्रग पकड़ी गई, 2 करोड़ की ड्रग मिली.

7 दिसंबर 2025: जोधपुर जिले के सोइंतरा गांव में खेत में गुजरात एटीएस ने एमडी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी.

19 दिसंबर 2025: बाड़मेर के करेली नाड़ी में खेत से पुलिस ने ड्रग फैक्ट्री का सामान व 40 किलो तैयार एमडी ड्रग्स बरामद हुई.

15 दिसंबर 2025: झुंझुनू के नांद का बास गांव में मुर्गी फार्म से पुलिस ने एमडी ड्रग्स फैक्ट्री व दस किलो ड्रग पकड़ी.

29 दिसंबर 2025: प्रतापगढ़ के हतुनिया क्षेत्र के जंगल में एनसीबी ने एमडी फैक्ट्री पकड़ी, सामग्री नहीं मिली.

30 जनवरी 2026: जोधपुर के सोयला गांव स्थित फार्महाउस पर एनसीबी ने एमडी लैब पकड़ी. 200 किलोग्राम सामग्री बरामद.

3 अप्रैल 2026 : जोधपुर के बनाड़ में एजीटीएफ ने किराए के मकान में एमडी फैक्ट्री पकड़ी. 60 किलो सामग्री बरामद.

4 अप्रैल 2026 : जोधपुर की एक पॉश सोसाइटी में पुलिस ने ड्रग बनाने की फैक्ट्री पकड़ी. दो करोड़ की ड्रग बरामद.

26 अप्रैल 2026 : जोधपुर के बालेसर के खेत में एएनटीएफ ने ड्रग फैक्ट्री का खुलासा. 90 किलो सामग्री बरामद.

21 मई 2026 : फलोदी के बाप थाना क्षेत्र में पुलिस ने ड्रग फैक्ट्री पकड़ी, 1 करोड़ की ड्रग मिली.

अंतराज्यीय आपूर्ति होती है : राजस्थान में बनने वाली एमडी ड्रग की खपत प्रदेश के साथ-साथ गुजरात, महाराष्ट्र, बेंगलुरु तक हो रही है. एनसीबी ने 2026 में जोधपुर में ही एक युवक को पकड़ा था, जिसने बनाड़ में अपने साथियों से फैक्ट्री लगवाई. उसने बेंगलुरु में भी फैक्ट्री लगाई थी. इससे पहले पकड़ी गई सिरोही व ओसियां की लैबों में बनने वाली एमडी ड्रग्स की आपूर्ति महाराष्ट्र व गुजरात होने की बात सामने आई थी. इसके अलावा स्थानीय स्तर पर अफीम की जगह एमडी का चलन बढ़ने से यहां भी बड़ी मात्रा में खपत होने लगी है.