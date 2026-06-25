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Bharat Against Drugs : भारत-पाक इंटरनेशनल बॉर्डर पर नशा तस्करों का नेक्सस, कार्रवाई में मंसूबे फेल

पंजाब के बाद राजस्थान में भारत-पाकिस्तान के बॉर्डर पर नशा तस्कर हुए सक्रिय. पेश है अरविन्द व्यास की रिपोर्ट...

बॉर्डर पर नशा तस्करों का नेक्सस
बॉर्डर पर नशा तस्करों का नेक्सस (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 25, 2026 at 2:13 PM IST

7 Min Read
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बीकानेर : भारत-पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया में नशा तस्करों का नेक्सस बड़ी चुनौती बन चुका है. पाकिस्तान से सटे पंजाब व राजस्थान के बॉर्डर एरिया में पाकिस्तान की तरफ से आए दिन ड्रोन के जरिए हेरोइन के पैकेट गिराने और इसके पकड़ने के मामले सामने आते रहते हैं. पंजाब के बाद नशा तस्करों ने राजस्थान से सटे भारत-पाक बॉर्डर एरिया में नशे का नया रूट खोलने की मंशा से कई बार 'नापाक' प्रयास किए. हर बार उनके मंसूबे सुरक्षा एजेंसियों ने ध्वस्त कर दिया.

सुरक्षा एजेंसियों ने प्रदेश के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर व चूरू में कार्रवाई करते हुए पिछले चार महीने में करीब 58 किलो हेरोइन पकड़ी है, जिनकी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में करोड़ों रुपए की कीमत है. बॉर्डर एरिया से सटे बीकानेर, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में आए दिन पाकिस्तान की तरफ से भेजी जाने वाले नशे के खेप बरामद होते रहते हैं. साथ ही नशा तस्कर भी पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़ते रहते हैं. बीकानेर रेंज पुलिस ने रेंज के सीमावर्ती जिलों में नशे के कारोबार, अवैध हथियारों, अवैध शराब, गैंगस्टर्स के खिलाफ व्यापक अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाइयां की हैं.

भारत-पाक इंटरनेशनल बॉर्डर पर नशा तस्करों का नेक्सस. (ETV Bharat bikaner)

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4 महीने में 58 किलो हेरोइन बरामद : बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश ने बताया कि गंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ जिलों में भारत-पाकिस्तान से लगती सीमा पर कई बार ड्रोन से हथियार और हेरोइन तस्करी के मामले सामने आए हैं. BSF और स्थानीय पुलिस की सजगता से बड़ी कार्रवाई भी हुई है. उन्होंने बताया कि खुद पुलिस ने भी पिछले 4 महीनों में 58 किलो के करीब हेरोइन पकड़ी है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में करोड़ों रुपए की कीमत है.

सीमा पार तस्करी का नेटवर्क
सीमा पार तस्करी का नेटवर्क (ETV Bharat GFX)

पंजाब के बाद राजस्थान में खोलना चाहते थे नया रूट : आईजी ने बताया कि पंजाब में पहले से ही सीमा पर नशा तस्कर सक्रिय थे, लेकिन धीरे-धीरे भारत-पाक सीमा की बीकानेर रेंज में भी पंजाब के तस्कर सक्रिय हो गए. पाकिस्तान से आने वाले हेरोइन की डिलीवरी के लिए पंजाब के तस्कर बीकानेर रेंज की गंगानगर और बीकानेर जिले में आने लगे. नशा तस्करों की मंशा को देखते हुए बीएसएफ और पुलिस तत्परता से कार्रवाई की. उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान पंजाब के तस्करों की भूमिका सामने आई. पंजाब के बाद राजस्थान में नया रूट खोलने की मंशा के साथ तस्कर इन बॉर्डर एरिया में सक्रिय हुए, लेकिन उनके मंसूबों को हर बार सुरक्षा एजेंसियों ध्वस्त किया है.

26 मार्च 2026 को कार्रवाई कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया.
26 मार्च 2026 को कार्रवाई कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया. (ETV Bharat Sri Ganganagar (file))

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ड्रोन व गूगल लोकेशन का इस्तेमाल : आईजी ने बताया कि नशा तस्करों ने नशे की खेप को मंगवाने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल भी किया. पाकिस्तान से आने वाली हेरोइन और हथियारों की डिलीवरी भारतीय सीमा में टाइप इन पॉइंट पर ड्रोन के जरिए होती थी. इसके लिए ड्रोन व गूगल लोकेशन का सहारा लिया जाता रहा है. सीमावर्ती जिलों में नशा तस्करी, अवैध हथियारों और संगठित अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया गया.

अवैध हथियार किए गए जब्त
अवैध हथियार किए गए जब्त (ETV Bharat Sri Ganganagar (file))

अभियान के दौरान मादक पदार्थों की बड़ी खेप, अवैध हथियार, भारी मात्रा में शराब जब्त की गई. वहीं, इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया गया. आईजी बताते हैं कि इस तरह के अभियान निरंतर जारी रहेंगे. उन्होंने आमजन से अपील की है कि नशा, अवैध हथियार या किसी भी आपराधिक गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि अपराध पर प्रभावी नियंत्रण कायम रखा जा सके.

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तस्करी के खिलाफ कार्रवाई
तस्करी के खिलाफ कार्रवाई (ETV Bharat GFX)

नशे की बड़ी खेप हुई बरामद : आईजी बताते हैं कि बीकानेर रेंज के चारों जिलों बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ व चूरू जिले में लगातार कार्रवाई हुई है. चारों जिलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत 690 प्रकरण दर्ज कर 858 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पिछले चार महीने की कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 4,676.577 किलोग्राम डोडा पोस्त, 72.339 किलोग्राम अफीम, 57.608 किलोग्राम हेरोइन-चिट्टा-स्मैक, 87.393 किलोग्राम गांजा और 610.377 ग्राम एमडी-एमडीएमए बरामद की गई. इसके साथ ही 71,836 नशीली गोलियां, 12,69,909 प्रतिबंधित टैबलेट, 32,230 अफीम के हरे पौधे जब्त किए गए. साथ ही 184 वाहन और 20 लाख 93 हजार 296 रुपए की नकदी भी जब्त हुई.

ये नशे की खेप बरामद
ये नशे की खेप बरामद (ETV Bharat GFX)

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सीमा पार से भेजी जाती है हेरोइन की खेप
सीमा पार से भेजी जाती है हेरोइन की खेप (ETV Bharat Sri Ganganagar (file))

168 हथियार भी जब्त : अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान के तहत 152 प्रकरण दर्ज कर 162 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. कार्रवाई में 168 अवैध फायर आर्म्स, 668 कारतूस, 43 मैगजीन, 2 ड्रोन, 2 हॉलिस्टर और एक खाली खोखा बरामद किया गया. आईजी ने बताया कि जब्त हथियारों में 149 स्वदेशी निर्मित और 19 विदेशी निर्मित हथियार शामिल हैं. विदेशी हथियारों में एक ग्लॉक पिस्टल, एक पाकिस्तानी निर्मित हथियार, 11 अमेरिका निर्मित, 5 चीन निर्मित और एक अन्य विदेशी हथियार शामिल हैं. रेंज पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान लॉरेंस गैंग, रोहित गोदारा गैंग, विशाल पचार गैंग, अमित उर्फ जैक पंडित गैंग, आरजू विश्नोई गैंग और सज्जन बालसमंदिया गैंग के सक्रिय सदस्यों पर शिकंजा कसा. अभियान के दौरान इन गैंगों के 56 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया. इनमें बीकानेर से 3, श्रीगंगानगर से 23, हनुमानगढ़ से 18 और चूरू से 12 आरोपी शामिल हैं.

आसपास के एरिया में सर्च ऑपरेशन करती टीम
आसपास के एरिया में सर्च ऑपरेशन करती टीम (ETV Bharat Sri Ganganagar (file))

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पिछले महीनों में हुई बड़ी कार्रवाई :

  1. 27 अगस्त 2025 : बीएसएफ पुलिस के संयुक्त सर्च अभियान के दौरान रावला थाना क्षेत्र में दो तस्कर एवं 13 करोड़ की हेरोइन जब्त.
  2. 26 अगस्त 2025 : बीएसएफ खाजूवाला पुलिस के साथ संयुक्त चेकिंग के दौरान 1800 नशीले कैप्सूल और एक मोटरसाइकिल जब्त.
  3. 8 जनवरी 2026 : बीएसएफ खाजूवाला पुलिस के साथ संयुक्त चैंकिंग के दौरान ढाई करोड़ की ड्रोन के जरिए फेंकी गई हेरोइन जब्त.
  4. 12 अगस्त 2025 : बीएसएफ खाजूवाला पुलिस के साथ संयुक्त सर्च अभियान के दौरान 1.665 किलोग्राम हेरोइन जब्त.
  5. 26 जनवरी 2026 : श्रीगंगानगर पुलिस ने पाकिस्तान से हेरोइन तस्करी का किया भंडाफोड़. 5 करोड़ कीमत की एक किलो हेरोइन पकड़ी.
  6. 8 अप्रैल 2026 : श्रीकरणपुर में भारत-पाक सीमा के पास पुलिस व बीएसएफ ने ड्रोन से भेजी गई 2.34 किलो हेरोइन बरामद की, जिसकी कीमत करीब 12 करोड़ रुपए है.
  7. 5 मई 2026 : श्रीगंगानगर में भारतमाला हाईवे पर पुलिस ने दो तस्करों को गिरफ्तार कर 1.5 किलो हेरोइन, 1 किलो अफीम, 5 अवैध पिस्टल और 72 कारतूस बरामद किए.
  8. 21 अप्रैल 2026 : 14 किलो हेरोइन खाजूवाला में पकड़ी.

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