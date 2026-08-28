क्या भाखड़ा बांध खतरे में है? दिल्ली में बाढ़ के खतरों के दावों में कितनी सच्चाई, PIB फैक्ट चेक में सब हो गया क्लियर
पीआईबी फैक्ट चेक ने भाखड़ा बांध से जुड़े इस दावे को पूरी तरह से झूठा और गुमराह करने वाला करार दिया.
Published : August 28, 2026 at 6:00 PM IST
चंडीगढ़: भाखड़ा नांगल डैम (भाखड़ा बांध) को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि डैम की दीवार 1.77 इंच झुक गई है. इसके साथ ही यह डर भी फैलाया जा रहा है कि अगर डैम टूटा तो दिल्ली समेत कई शहर बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे.
असलियत क्या है?
भारत सरकार की आधिकारिक संस्था पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे को पूरी तरह से झूठा और गुमराह करने वाला बताया है. 27 अगस्त, 2026 को डैम की दीवार में असल झुकाव सिर्फ 0.86 इंच रिकॉर्ड किया गया था, जो तय इंजीनियरिंग नियमों के हिसाब से पूरी तरह से सामान्य है.
सभी पैरामीटर सुरक्षित हैं
भाखड़ा बांध की दीवार से जुड़े स्ट्रेस, स्ट्रेन, पोर प्रेशर और सीपेज तय सुरक्षित लिमिट के अंदर हैं. कुल मिलाकर डैम पूरी तरह मजबूत स्थिति में है. अधिकारियों और एक्सपर्ट्स के मुताबिक, भाखड़ा डैम दुनिया के सबसे अच्छे डैम में से एक है और इसके ढांचे को कोई खतरा नहीं है.
पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने क्या कहा था?
कुछ दिन पहले पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने भी विधानसभा में इस मुद्दे पर एक अहम बयान देकर स्थिति साफ की थी. उन्होंने कहा था कि भाखड़ा डैम की दीवार में कुछ समय के लिए होने वाली हलचल इसके इंजीनियरिंग डिजाइन का एक सामान्य हिस्सा है. पानी का प्रेशर बढ़ने पर दीवार का थोड़ा हिलना और प्रेशर कम होने पर वापस अपनी जगह पर आ जाना सामान्य है. उन्होंने कहा कि पिछले 40 सालों में ऐसी हलचल 15 बार रिकॉर्ड की गई है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है. यह डैम पूरी तरह सुरक्षित है.
नतीजा
पीआईबी और पंजाब सरकार दोनों ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर सनसनी और डर फैलाने वाली ऐसी झूठी अफवाहों पर विश्वास न करें और सिर्फ आधिकारिक स्रोत से मिली जानकारी को ही सच मानें.
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