Padma Shri Anup Jalota : भजन सम्राट ने की बड़ी घोषणा, बीकानेर में खोलेंगे संगीत अकादमी
पद्मश्री भजन गायक अनूप जलोटा बीकानेर में हैं. मंगलवारा को उन्होंने बीकानेर में शास्त्रीय संगीत को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी घोषणा की.
Published : December 16, 2025 at 8:19 PM IST
बीकानेर: शास्त्रीय संगीत संस्कृति को आगे बढ़ाने को लेकर पद्मश्री भजन गायक अनूप जलोटा ने बीकानेर में संगीत अकादमी खोलने की घोषणा की है. बीकानेर में एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे अनूप जलोटा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि बीकानेर से मेरा पुराना नाता रहा है और शास्त्रीय संगीत को एक विधा के साथ लोग सीखें और आगे आएं, यह मेरा प्रयास है. इसलिए बीकानेर से मैं शुरुआत कर रहा हूं. इससे पहले मैंने बीकानेर के अलावा दूसरे शहरों से भी इस तरह की शुरुआत की है.
ग्लोबल हो रही Zen-G : इस दौरान अनूप जलोटा ने कहा कि जेन-जी ग्लोबल हो रही है. पूरी दुनिया उनके पॉकेट में है, लेकिन वे पथभ्रष्ट नहीं हों, यह जिम्मेदारी भी हमारी है. इसलिए बीकानेर में हम ये प्रयास कर रहे हैं. देश के अलग-अलग शहरों में यह कार्य चलता रहेगा.
विवादित नहीं, चर्चा : इस दौरान अनूप जलोटा ने सेलिब्रिटी के विवादित होने के सवाल पर कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जिनकी चर्चा होती है, उनके साथ विवाद जुड़ जाता है. बाकी ऐसी कोई बात नहीं है.
500 स्टूडेंट से शुरुआत : बीकानेर में अनूप जलोटा अकादमी की शुरुआत करने वाले पंडित प्रदीप किराडू ने बताया कि अनूप जी के साथ हमारी सारी बातचीत हो चुकी है. 500 अच्छे भजन गायक बीकानेर से तैयार हों, यह हमारा प्रयास है और लगातार इस अकादमी को अनूप जलोटा खुद देखेंगे. किस तरह से प्रशिक्षण होगा और किस तरह से आगे किस चीज की जरूरत होगी, यह सारा काम उनकी देखरेख में होगा.
भजन प्रस्तुति : बीकानेर में अनूप जलोटा मंगलवार को महाराजा गंगा सिंह ऑडिटोरियम में एक ओपन थिएटर में अपनी भजन की नॉनस्टॉप प्रस्तुति देंगे. अनूप जलोटा के बीकानेर आने के बाद बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक उनसे मिलने पहुंचे.