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भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष ने दी श्रद्धांजलि, जीवन को बताया प्रेरणादायक

नई दिल्‍ली: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि (9 जून) के अवसर पर, दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने सराय काले खां (जिसे अब 'भगवान बिरसा मुंडा चौक' कहा जाता है) स्थित बसेरा पार्क में महान जननायक को श्रद्धांजलि अर्पित की. हर्ष मल्होत्रा ने स्थानीय आदिवासी महिलाओं और बच्चों के साथ मिलकर बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उनके जीवन को प्रेरणादायक बताया.

'अबुआ दिसोम अबुआ राज' का दिया था नारा

भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बिरसा मुंडा को एक क्रांतिकारी संत बताया और जल, जंगल, जमीन और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए उनके योगदान को याद किया. उन्होंने कहा कि 'अबुआ दिसोम अबुआ राज' का नारा भगवान बिरसा मुंडा ने 125 वर्ष पहले दिया था जो आज भी आदिवासी समाज साकार कर रहे हैं. भगवान बिरसा मुंडा की जिंदगी काफी कम दिनों की रही लेकिन जब तक रहे उन्होंने प्रकृति के प्रति लोगों को जागरूक किया और जल,जीवन और जमीन के संस्कारों की रक्षा की. सबसे पहले उन्होंने लकड़ी और पेड़ बचाओ का नारा दिया और जब उनके जमीनों पर जमींदार के द्वारा कब्जा किया जाने लगा तो उसके खिलाफ लड़े. अंग्रेजों के गोलियों का जवाब भगवान बिरसा मुंडा ने तीर और धनुष से दिया था. उनके जीवन से हम सभी को बहुत प्रेरणा मिलती है. आज जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग पूरे देश में देखा जा रहा है जल का संरक्षण करने के लिए सरकार कह रही है तब ऐसे समय में हमें भगवान बिरसा मुंडा की कई बातें याद आती है जिन्होंने प्रकृति को बचाने की बात कही थी.