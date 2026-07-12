राक्षसों का वध करने वाले राम मंदिरों में चोरी करने वालों को देंगे सजा, बोले भगत सिंह कोश्यारी
भगत सिंह कोश्यारी ने अयोध्या राम मंदिर और बदरीनाथ मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा बयान दिया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 12, 2026 at 1:09 PM IST
नैनीताल: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के साथ ही बदरी केदारनाथ में दान चोरी की खबरें इन दिनों सुर्खियों में हैं. इन मामलों को लेकर देशभर से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रहे हैं. अब इस मामले में भाजपा के दिग्गज नेता, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का बयान सामने आया है. भगत सिंह कोश्यारी ने कहा इस मामले में भगवान राम खुद न्याय करेंगे. उन्होंने कहा दोषियों को सजा जरूर मिलेगी.
महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने अयोध्या के राम मंदिर में हुई चोरी की घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की. शनिवार को नैनीताल पहुंचे कोश्यारी ने कहा कि इस तरह की घटनाएं आस्था पर चोट पहुंचाती हैं. दोषियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो पूरे देश के लिए नजीर बने.
भगत सिंह कोश्यारी ने कहा विश्व हिंदू परिषद सहित सभी राम भक्त चाहते हैं कि राम मंदिर ही नहीं, बल्कि देश के सभी धार्मिक स्थलों—मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों—की सुरक्षा सुनिश्चित हो तथा धार्मिक स्थलों पर अपराध करने वालों को कठोर दंड दिया जाए.
भगत सिंह कोश्यारी ने कहा, जब भगवान राम राक्षसों का संहार कर सकते हैं तो मुझे विश्वास है कि उनके मंदिर में चोरी करने वाले भी अपने कर्मों का दंड अवश्य पाएंगे.
भगत सिंह कोश्यारी ने बदरीनाथ मंदिर में हुई कथित चोरी की घटना पर भी बयान दिया. भगत सिंह कोश्यारी ने कहा बदरीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में शामिल लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए.
राज्य सरकार की कार्रवाई पर भरोसा जताते हुए कोश्यारी ने कहा कि जिस सरकार ने उत्तराखंड में यूसीसी और जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू-कानून लागू किया है, वही सरकार जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप चोरी के आरोपियों को भी कठोर सजा दिलाएगी.
उन्होंने हाल ही में हरिद्वार में एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ हुई कार्रवाई का उल्लेख करते हुए कहा कि यह स्पष्ट संदेश है कि भ्रष्टाचार या अन्य गंभीर अपराधों में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. सरकार ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई कर रही है और आगे भी करती रहेगी.
- बदरीनाथ चढ़ावा चोरी: BKTC कर्मी प्रमोद नौटियाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज, विभाग के बाद अब पुलिस जांच भी शुरू
- बदरीनाथ चढ़ावा चोरी मामला, सीएम ने बनाई हाई लेवल कमेटी, गढ़वाल कमिश्नर करेंगे लीड
- बदरीनाथ धाम चढ़ावा विवाद: आरोप लगाने वाली भैरव सेना के पास ठोस सबूत नहीं, BKTC की जांच जारी, 10 जुलाई तक आएगी रिपोर्ट
- राम मंदिर दान चोरी के बाद चर्चाओं में बदरीनाथ धाम, BKTC के कर्मचारी पर गंभीर आरोप, जांच के आदेश
- बदरी केदार चढ़ावा चोरी मामला: हाईकोर्ट के सेवानिवृत जज करें जांच, बोले नेता प्रतिपक्ष
- बदरीनाथ धाम में कथित चढ़ावा चोरी के खिलाफ विधायक बुटोला का मौन व्रत, BKTC अध्यक्ष को हटाने की मांग