बिहार में भीषण सड़क हादसा, 10 लोगों की मौत की खबर, 6 की पुष्टि

बिहार में दर्दनाक हादसा हुआ है. जहां रोड एक्सीडेंट में कई लोगों की मौत हो गई. पढ़ें पूरी खबर..

Bhagalpur Road Accident
भागलपुर में सड़क हादसा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 24, 2026 at 6:56 PM IST

2 Min Read
भागलपुर: बिहार के भागलपुर में सड़क हादसा हुआ है. जहां दो वाहनों की टक्कर के बाद पास में खड़ी अन्य गाड़ियों में मौजूद लोग भी हादसे की चपेट में आ गए. अबतक 6 की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 4-5 लोग घायल हैं. सभी घायलों की स्थिति नाजुक बनी हुई है.

आपस में टकरायी चार गाड़ियां: खरीक थाना क्षेत्र के बगड़ी पुल के पास एनएच 31 पर तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप वैन में टक्कर मार दी. इस टक्कर के बाद पिकअप बेकाबू होकर दूसरी ओर जा रही ई-रिक्शा और बस से जा टकरायी. इस हादसे में 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है. हालांकि प्रशासन ने छह मौत की ही पुष्टि की है. मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है.

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को बिहपुर स्थित सीएचसी पहुंचाया. जहां से जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल रेफर कर दिया गया. बताया जा रहा है कि ई-रिक्शा पर सवार सभी चारों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य ने इलाज के लिए ले जाने के दौरान दम तोड़ दिया.

शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल भेजा गया है. मृतकों में तीन लोग कटिहार के समेली और एक खगड़िया के मानसी के रहने वाले बताए जा रहे हैं. अन्य दो की पहचान की जा रही है.

अपडेट जारी है..

