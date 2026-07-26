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Explainer : पेड़ों पर जिंदगी, भूख से बिलखते बच्चे, जानवरों संग रातें.. गंगा किनारे बसने वालों की दर्दनाक दास्तान

नीले तिरपाल के नीचे फंसी जिंदगी : नीचे घर पानी में डूबा रहता है और ऊपर परिवार जीवन बचाने की जद्दोजहद करता रहता है. बारिश तेज हो तो तिरपाल टपकने लगती है. हवा चले तो पूरा मचान हिलने लगता है. लेकिन उतरकर जाएं भी तो कहां? पेड़ों की शाखाओं के सहारे रातें गुजरती हैं. चारों तरफ सिर्फ सैलाब ही सैलाब से सन्नाटा पसरा रहता है.

घर की चौखट छोड़ पेड़ की डाल बन जाती है छत : बगदर गांव के लोगों ने बाढ़ से लड़ने का अपना तरीका बना लिया है. बड़े-बड़े पेड़ों पर बांस, बल्लियों और रस्सियों की मदद से मचान तैयार किए जाते हैं. यही उनका शयनकक्ष होता है, यही रसोई और यही बैठक भी. दो महीनों तक पूरी दुनिया 6x6 के तिरपाल के अंदर सिमटकर रह जाती है.

''गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. बाढ़ की आहट से ही डर लगता हैं, जिंदगी बचाने के लिए हम सभी गांव वाले अभी से तैयारी में जुट गए हैं, हम लोग पेड़ पर आशियाना बना रहे हैं तो कुछ नाव की मरम्मत में जुटे हुए हैं.''- राजेन्द्र मंडल, रजंदगीपुर पंचायत, सबौर, भागलपुर

बाढ़ आने से पहले की तैयारी पूरी : बगदर गांव में हर सुबह उम्मीद से नहीं, बल्कि एक नई चिंता के साथ शुरू होती है. ग्रामीण अंगिका में कहते हैं- "गाछ पर कटै छै जिनगी.." यानी अब जिंदगी जमीन पर नहीं, पेड़ों पर गुजरती है. यह इस इलाके में किसी कहावत की तरह नहीं, बल्कि रोजमर्रा की हकीकत को बयां करता है. मानसून की आहट के डर से ही यहां के लोगों के चेहरों का रंग फीका पड़ जाता है.

बाढ़ में बच्चों का रहता है बुरा हाल : बच्चों के चेहरों पर मुस्कान की जगह सवाल है कि आज खाने को क्या मिलेगा? बुजुर्ग अपने मचान के अंदर बैठकर दूर बहते पानी को चुपचाप देखते रहते हैं. महिलाएं किसी तरह सूखे राशन से भोजन तैयार करती हैं और पुरुष बार-बार नीचे झांककर मवेशियों की रस्सियां देखते हैं कि कहीं पानी उन्हें बहा न ले जाए.

'गाछ पर कटै छै जिनगी..' : जब भी यहां बाढ़ आती है, उसकी हर सुबह की पहली किरण गांव पर पड़ती है, लेकिन यहां किसी नई शुरुआत का एहसास नहीं होता. चारों तरफ सिर्फ बाढ़ का 'मटमैला समंदर' दिखाई देता है. कहीं कोई किसी घर की छत से झांक रहा होता है तो कहीं पेड़ों पर बंधे नीले तिरपाल हवा में फड़फड़ा रहे होते हैं. उन्हीं तिरपालों के नीचे कई परिवार अपनी पूरी दुनिया समेटे बैठे मिल जाएंगे.

''लगता है हर साल की तरह इस साल भी बाढ़ में पेड़ पर जिंदगी काटेगी. बाढ़ से बचने के लिए मचान तैयार है. किसी तरह से रूखा-सूखा खाकर परिवार और अपने पशुओं की जिंदगी बचाते हैं. धीरे-धीरे बाढ़ का पानी इलाके में फैलने वाला है.'' - रमेश मांझी, ग्रामीण, सबौर प्रखंड, भागलपुर

बाढ़ आने से पहले का डर : यह नजारा किसी फिल्म का नहीं, बल्कि भागलपुर के सबौर प्रखंड के बगदर गांव का है. यहां के लोगों के लिए मानसून सिर्फ मौसम बनकर नहीं, बल्कि परीक्षा लेने आता है. जैसे-जैसे गंगा का पानी किनारा छोड़कर गांव की ओर बढ़ता है, वैसे-वैसे जिंदगी सिमटते-सिमटते पेड़ों की डाल पर मचान में सिकुड़ जाती है. यहां हर साल दो महीने तक लोग अपने ही गांव में शरणार्थियों की तरह जीवन जीते हैं. इस बार फिर गंगा में बाढ़ आने से पहले बगदर गांव के लोगों ने तैयारी पक्की कर ली है.

बाढ़ में मचान पर टंगी जिंदगी : मचान से कुछ ही दूरी पर एक मवेशी रस्सी से बंधा खड़ा है, जिसकी आंखें मानो अपने मालिक से पूछ रही हैं कि यह जलजला कब खत्म होगा? इसी बीच, तेज धारा और तूफानी हवाओं के थपेड़ों से मचान हिल उठता है, बच्चे डरकर मां से लिपट जाते हैं. सामने से बहता पानी हर पल यह एहसास कराता है कि यहां पर चूक की कोई गुंजाइश नहीं है. हर साल बाढ़ में यही नजारा आम है. इस बार फिर बाढ़ के आने का इंतजार है.

भागलपुर : पेड़ की ऊंची डाल पर बांस का छोटा-सा मचान, जिसके अंदर एक पूरी गृहस्थी बसी है. उसी पर चूल्हा, बिस्तर और मां की गोद में एक भूख से बिलखता बच्चा भी है. नीचे जहां कभी आंगन हुआ करता था, वहां अब अटखेलियां करता सिर्फ गंगा का मटमैला पानी है.

बाढ़ से पहले मचान बनाते ग्रामीण (ETV Bharat)

छह फीट का मचान ही प्ले ग्राउंड : बच्चे वहीं खेलते हैं, वहीं खाते हैं और वहीं सो जाते हैं. कई बार रात में नींद खुलती है तो सबसे पहले नीचे बहते पानी को देखते हैं. शायद उन्हें भी अब समझ आने लगा है कि उनका बचपन किसी मैदान में नहीं, बल्कि एक डगमगाते मचान पर बीत रहा है. जैसे जैसे पानी बढ़ता जाता है मचान की ऊंचाई भी बढ़ती जाती है.

रात में पहरा दिन में नींद : जैसे ही सूरज डूबता है, गांव की बेचैनी और गहरी हो जाती है. अंधेरे में पानी बहने के कल-कल की आवाज और तेज हो जाती है. दूर कहीं किसी पशु की आवाज आती है तो लोग टॉर्च जलाकर देखने लगते हैं कि कहीं रस्सी टूट तो नहीं गई. या मवेशी तो नहीं बह रहा है.

बाढ़ के बीच खाने पीने का इंतजाम करते लोग (ETV Bharat)

मचान पर सांप बिच्छू का खतरा : बाढ़ के दिनों में सांप, बिच्छू और दूसरे जहरीले जीव भी सुरक्षित जगह की तलाश में उन्हीं पेड़ों पर पहुंच जाते हैं जहां इंसानों ने मचान बनाया होता है. कई परिवार बताते हैं कि रात में कई बार सांप मचान तक आ चुका है. लेकिन भागने का रास्ता नहीं होता.

मवेशियों के बहने का भी खतरा : यही वजह है कि यहां रात सोने के लिए नहीं होती. परिवार का कोई न कोई सदस्य पूरी रात जागकर पहरा देता है. बच्चों पर नजर, मवेशियों की चिंता और हर पल मचान के संतुलन की फिक्र- यही रातभर का काम होता है. क्योंकि एक चूक और अपने आशियाने से बिछड़ने को मजबूर कर देगा.

बाढ़ में मवेशियों को सुरक्षित ठिकाने पर ले जाते ग्रामीण (ETV Bharat)

गांव क्यों नहीं छोड़ देते? : जब बाहर का कोई व्यक्ति यह नजारा देखता है तो उसका पहला सवाल यही रहता है कि आखिर लोग यहां से चले क्यों नहीं जाते? इतने संघर्ष के बावजूद उन्हें क्या मिलता है? इस सवाल के जवाब में गांव के एक बुजुर्ग अपने आधे डूबे घर की ओर देखते हुए कहते हैं- "यही हमारा घर है. यहीं बाप-दादा रहे, यहीं बच्चों का जन्म हुआ. इसे छोड़ देंगे तो फिर लौटेंगे कहां?" दर्द झेलकर भी उस बुजुर्ग की आवाज में शिकायत नहीं, बल्कि एक ऐसी बेबसी है जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है.

'मौत से लड़ जाएंगे लेकिन घर न छोड़ेंगे' : घर छोड़ना उनके लिए केवल जगह बदलना नहीं है. इसका मतलब है वर्षों की कमाई, पुश्तैनी जमीन, अनाज और जीवनभर की यादों को पीछे छोड़ देना. इसलिए लोग मौत से लड़कर भी उन यादों को संजोए रखना चाहते हैं जो उन्होंने अपने पुरखों के साथ जिया और भविष्य के साथ निभाया. यही कारण है कि लोग गांव छोड़ना नहीं चाहते.

मचान पर कटती जिंदगी (ETV Bharat)

सबसे पहले बचपन छीनती है भूख : बाढ़ का सबसे निर्मम चेहरा बच्चों की आंखों में दिखाई देता है. स्कूल बंद हैं. किताबें भीग चुकी हैं. कॉपियां पानी में बह गई हैं. खेलने के लिए मैदान नहीं बचे, चारों तरफ सैलाब का पानी-पानी है. सबसे ज्यादा परेशानी पीने के पानी की होती है. क्योंकि साफ पानी कहीं है ही नहीं.

राहत सामाग्री का रहता है इंतजार : दिनभर बच्चे कभी नाव की तरफ देखते हैं, कभी राहत सामग्री का इंतजार करते हैं. कई परिवारों के पास इतना राशन भी नहीं बचता कि दो वक्त का भोजन ठीक से मिल सके. सत्तू, चूड़ा और सूखा भोजन कई दिनों तक सहारा बनता है.

बाढ़ से डूबते घरों का हाल (ETV Bharat)

मचान पर 'भविष्य' संवारती है मां : छोटे बच्चों के लिए दूध जुटाना सबसे कठिन काम है. बच्चों की मां खुद भूखी रह जाती हैं ताकि बच्चों को थोड़ा-बहुत खिला सकें. भूख यहां केवल पेट की नहीं, भविष्य की भी है. बड़े उतना ही खाते हैं जितने में जी सकें और बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सकें और उन्हें भरपेट खिला सकें.

''बगदर गांव में जैसे जैसे बाढ़ का पानी बढ़ता है, लोगों को पेड़ पर ही घर बनाकर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है. ऐसे में ग्रामीण सैलाब के बीच भूखे-प्यासे पेड़ पर टंगे हुए राहतकर्मियों का टकटकी लगाए इंतजार करते रहते है. एस बार भी मचान तैयार है. बाढ़ के दौरान हम लोग नीचे उतर नहीं सकते थे क्योंकि चारों तरफ पानी के बीच सांप-बिच्छू के काटने का भी खतरा रहता है, लेकिन क्या करें?''- परमानंद मंडल, ग्रामीण, बगदर

घर में बाढ़ का पानी घुसने पर जुगाड़ से खाने-पीने का इंतजाम (ETV Bharat)

महिलाओं की पीड़ा : बाढ़ के दिनों में महिलाओं की जिंदगी सबसे ज्यादा कठिन हो जाती है. शौचालय पानी में डूब जाते हैं. नहाने की जगह नहीं होती. साफ पानी की व्यवस्था नहीं रहती ऐसे में दिनभर परिवार की जिम्मेदारी निभाने के बाद उन्हें अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता है ताकि किसी तरह अपनी जरूरी जरूरतें पूरी कर सकें. मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखना लगभग असंभव हो जाता है.

किसानों के लिए मवेशी सिर्फ जानवर नहीं : बगदर में खेती और पशुपालन ही जीवन का आधार है. बाढ़ आने के बाद खेत सबसे पहले डूबते हैं. धान, मक्का और दूसरी फसलें पानी में समा जाती हैं. लेकिन किसानों की सबसे बड़ी चिंता खेत नहीं, उनके मवेशी होते हैं. वे किसी तरह नाव से चारा लाते हैं. कई किलोमीटर दूर से घास काटकर लानी पड़ती है. अगर कोई पशु बीमार पड़ जाए या मर जाए तो किसान की पूरी आर्थिक स्थिति टूट जाती है. किसान कहते हैं, "फसल फिर उगा लेंगे, लेकिन अगर गाय-भैंस चली गई तो घर कैसे चलेगा?"

हर बार मचान पर बाढ़ से बचाव का डेरा (ETV Bharat)

कटाव हर साल थोड़ा-थोड़ा निगल रहा गांव : बाढ़ उतरने के बाद भी गांव चैन की सांस नहीं ले पाता. अब गंगा का कटाव शुरू होता है. नदी हर साल कुछ फीट जमीन अपने भीतर समेट लेती है. कई परिवार पहले ही अपना घर खो चुके हैं. जिन्होंने बगीचे में नई झोपड़ी बनाई, अब वहां भी पानी पहुंचने लगा है. गांव वालों को लगता है कि गंगा हर साल उनके गांव का एक हिस्सा अपने साथ ले जाती है.

हर साल राहत का इंतजार लेकिन नहीं बदली जिंदगी : ग्रामीण बताते हैं कि हर साल प्रशासन की ओर से राहत सामग्री, राशन, पॉलीथिन और कुछ आर्थिक सहायता जरूर मिलती है. लेकिन पानी उतरने के बाद जिंदगी फिर उसी मोड़ पर लौट आती है, जहां से संघर्ष शुरू हुआ था.

फिर आ रही बाढ़ : एक बार फिर गांव वालों ने मचान बनाकर सारी तैयारी पूरी कर ली है. घर में सूखा राशन जुटा लिया है. मचान पर चूल्हा खुदबुदाने को तैयार है. अब फिर से वही कहानी दोहराने वाली है. फिर वही मचान बनते हैं. फिर वही बच्चे भूखे होते हैं. फिर वही महिलाएं अंधेरे का इंतजार करती हैं और फिर वही किसान अपने मवेशियों को बचाने की लड़ाई लड़ते हैं. लगता है ये कि पुरखों से ये परंपरा सी बन गई है.

सरकारी फाइलों में बाढ़ दर्ज होती है : सरकारी रिकॉर्ड हर साल बता देता है कि कितने गांव प्रभावित हुए, कितने परिवारों को राहत मिली और कितना मुआवजा बांटा गया. लेकिन कोई फाइल यह नहीं लिखती कि एक बच्चा लगातार कितनी रातें भूखा सोया. कोई रिपोर्ट यह नहीं बताती कि एक मां ने कितनी बार अपने हिस्से का खाना बच्चे को खिलाकर खुद पानी पीकर रात बिताई. कोई आंकड़ा यह दर्ज नहीं करता कि एक किसान ने अपने मवेशी को बचाने के लिए कितनी रातें पानी में खड़े होकर काटीं.

गंगा की बाढ़ त्रासदी : भागलपुर का बगदर गांव सिर्फ बाढ़ के त्रासदी का शिकार नही बल्कि यह उस देश की तस्वीर है, जहां कुछ लोग हर मानसून अपने अस्तित्व को बचाने के लिए पेड़ों पर घर बसाते हैं. जब तक इन गांवों के लिए स्थायी पुनर्वास, कटाव रोकने की प्रभावी योजना और सुरक्षित जीवन की गारंटी नहीं बनती, तब तक गंगा हर साल सिर्फ जमीन नहीं बहाएगी, बल्कि लोगों की उम्मीदों का एक हिस्सा भी अपने साथ ले जाती रहेगी.

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