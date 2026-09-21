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कर्मा-धर्मा पूजा के दौरान बिहार में बड़ा हादसा, गंगा नदी में 6 बच्चों की डूबकर मौत, 4 लापता

भागलपुर में डूबने से कई बच्चों की मौत ( ETV Bharat )

भागलपुर : बिहार के भागलपुर जिले से एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां सुल्तानगंज में गंगा नदी में स्नान करने गए 10 बच्चे डूब गए. इस भीषण हादसे में अब तक 6 बच्चों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 4 बच्चे अभी भी लापता हैं जिनकी तलाश युद्ध स्तर पर जारी है. कैसे और कहां हुआ यह हादसा? यह दर्दनाक घटना सुल्तानगंज नगर परिषद के वार्ड संख्या 27 से जुड़ी है. बताया जा रहा है कि वैकुंठपुर दुधैला के रहने वाले ये सभी बच्चे कर्मा-धर्मा पूजा के पावन अवसर पर पारंपरिक स्नान के लिए नारायणपुर दियारा इलाके में गए थे. स्नान करने के दौरान पानी की गहराई और तेज बहाव का अंदाजा न होने के कारण सभी बच्चे नदी की लहरों में समा गए. 6 बच्चों के शव बरामद 4 की तलाश फिलहाल सुल्तानगंज के तरेटा गांव में हुए इस हादसे में 6 बच्चों के शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 4 बच्चों की तलाश जारी है. कर्मा-धर्मा पर्व के मौके पर हुए इस हादसे के बाद गांव में चीख-पुकार मची हुई है. राहत और बचाव कार्य जारी