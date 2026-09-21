कर्मा-धर्मा पूजा के दौरान बिहार में बड़ा हादसा, गंगा नदी में 6 बच्चों की डूबकर मौत, 4 लापता
भागलपुर के सुल्तानगंज में धर्मा कर्मा पूजा के दौरान नहाने गए 10 बच्चे गंगा नदी में डूब गए. प्रशासन सर्चिंग अभियान चला रहा है. रिपोर्ट-अमरजीत
Published : September 21, 2026 at 11:12 AM IST
भागलपुर : बिहार के भागलपुर जिले से एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां सुल्तानगंज में गंगा नदी में स्नान करने गए 10 बच्चे डूब गए. इस भीषण हादसे में अब तक 6 बच्चों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 4 बच्चे अभी भी लापता हैं जिनकी तलाश युद्ध स्तर पर जारी है.
कैसे और कहां हुआ यह हादसा?
यह दर्दनाक घटना सुल्तानगंज नगर परिषद के वार्ड संख्या 27 से जुड़ी है. बताया जा रहा है कि वैकुंठपुर दुधैला के रहने वाले ये सभी बच्चे कर्मा-धर्मा पूजा के पावन अवसर पर पारंपरिक स्नान के लिए नारायणपुर दियारा इलाके में गए थे. स्नान करने के दौरान पानी की गहराई और तेज बहाव का अंदाजा न होने के कारण सभी बच्चे नदी की लहरों में समा गए.
6 बच्चों के शव बरामद 4 की तलाश
फिलहाल सुल्तानगंज के तरेटा गांव में हुए इस हादसे में 6 बच्चों के शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 4 बच्चों की तलाश जारी है. कर्मा-धर्मा पर्व के मौके पर हुए इस हादसे के बाद गांव में चीख-पुकार मची हुई है.
राहत और बचाव कार्य जारी
हादसे की चीख-पुकार सुनकर स्थानीय स्तर पर हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचे. लापता 4 बच्चों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर नदी में सघन सर्चिंग ऑपरेशन चला रही है.
आधिकारिक पुष्टि का इंतजार
घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर कैंप कर मामले की हर जानकारी जुटा रहे हैं. हालांकि, प्रशासन की तरफ से अभी मृतकों की सटीक पहचान और घटना के विस्तृत आधिकारिक विवरण की पूरी रिपोर्ट आना बाकी है.
बड़ी संख्या में पहुंचे स्थानीय लोग
घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुए बच्चे आसपास के दुधैला इलाके के रहने वाले हैं.
घटना के बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल है. पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और लापता बच्चों की तलाश के साथ घटना की जानकारी जुटाई जा रही है.
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