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नौकरी दिलाने के नाम पर धड़ल्ले से ठगी, करोड़ों रुपये लेकर विधायक का निजी सहायक फरार

आरोप है कि, भद्राचलम विधायक के निजी सहायक ने नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी करके फरार हो गया.

Bhadrachalam MLA's PA Collects RS.6 Crore Under Pretext of Jobs; Victims in Andhra Pradesh Too
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 28, 2026 at 1:31 PM IST

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भद्राचलम: तेलंगाना में भद्राचलम विधायक का निजी सहायक (PA) नौकरी का वादा करके बेरोज़गार लोगों से करोड़ों रुपये ठगने के बाद फरार हो गया. उसकी धोखाधड़ी की गतिविधियों का खुलासा होने के बाद, कई पीड़ितों ने गुरुवार को पुलिस और विधायक से अपनी शिकायतें बताने और न्याय की गुहार लगाने के लिए संपर्क किया.

हालांकि अविभाजित खम्मम जिले में ठगी गई अनुमानित रकम 6 करोड़ रुपये है. हालांकि, नौकरी के लिए ठगी की कुल रकम का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा होने की आशंका जताई जा रही है. वह इसलिए क्योंकि, आंध्र प्रदेश में भी लोग ठगी का शिकार हुए हैं.

खबर है कि विधायक का निजी सहायक ने नौकरी ढूंढने वालों को यह कहकर गुमराह किया कि सरकार ने विधायक को खास भर्ती सुविधाएं दी हैं, जो बीआरएस की टिकट पर जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे. उसने मनुगुरु, बर्गमपद और अश्वपुरम जैसे इलाकों में मौजूद संगठनों में नौकरी दिलाने का वादा किया था.

आरोप है कि, विधायक के निजी सहायक ने हर काम के लिए 10 लाख रुपये से ज्यादा की वसूली की. यहां तक कि, उसने कांग्रेस पार्टी के नेताओं से भी रकम वसूले.

जानकारी से पता चलता है कि एक ऑटो-रिक्शा ड्राइवर ने एक रिश्तेदार की नौकरी के लिए 10 लाख रुपये दिए. एक जाने-माने शख्स ने टेक्निकल इंजीनियर की पोस्ट के लिए 30 लाख रुपये दिए. वहीं, एक ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि ने 10 लाख रुपये दिए. आरोप है कि, विधायक के पीए ने एक महिला से भी 10 लाख रुपये ठग लिए.

खबर है कि जब औरत ने विधायक को मामला बताने की धमकी दी तो उसने कुछ पैसे वापस कर दिए. उसने ये स्कैम न सिर्फ मनुगुरु में अपने घर के आस-पास बल्कि अपने ससुराल श्रीकाकुलम में भी किए.

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PA OF MLA COLLECTS 6 CRORE
FRAUD IN THE NAME OF JOB

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