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IIT जोधपुर ने स्मार्ट मटेरियल बनाई, जो सूरज की रोशनी के अनुरूप व्यवहार करती है

स्मार्ट मटेरियल जो भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों को बदल सकती है. वर्तमान में सिर्फ पराबैंगनी किरण आधारित ऊर्जा निर्माण हैं. जानिए क्या है खास...

IIT Jodhpur Development
डॉ. मोनिका गुप्ता अपनी टीम के साथ (Source : IIT Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 15, 2026 at 5:10 PM IST

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Updated : July 15, 2026 at 5:16 PM IST

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जोधपुर: एक ऐसी सामग्री की कल्पना करें जो न केवल सूर्य के प्रकाश को पकड़ती है, बल्कि बुद्धिमानी से उसके अनुरूप व्यवहार भी करती है. जिसमें अपने गुणों को बदलना, सौर ऊर्जा का भंडारण करना और जब भी आवश्यकता हो उसका उपयोग करना भी शामिल हो. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर (आईआईटी जोधपुर) के शोधकर्ता इसे वास्तविकता बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व आईआईटी जोधपुर में रसायन विज्ञान विभाग में सहायक प्रोफेसर डॉ. मोनिका गुप्ता कर रही हैं.

वर्तमान में जितने भी सौर ऊर्जा आधारित उपकरण हैं, वह सभी पराबैंगनी किरणों के माध्यम से ही ऊर्जा उत्पादन करते हैं. शोधकर्ता ऐसे स्मार्ट मटेरियल बना रहे हैं जो सामान्य दिखने वाले प्रकाश को रिस्पॉन्ड कर ऊर्जा बना सकें. शोधकर्ता लैब में ऐसे मॉलिक्यूर बनाए हैं जो सोलर पैनल से कहीं इतर सीधे सूरज की रोशनी से जुड़ कर ऊर्जा बना सकते हैं.

सोलर पैनलों से परे, सुनिए डॉ. मोनिका गुप्ता ने क्या कहा... (Source : IIT Jodhpur)

डॉ. मोनिका गुप्ता ने बताया कि प्रकृति हमें हर दिन प्रचुर मात्रा में धूप प्रदान करती है, फिर भी अधिकांश मौजूदा सामग्री इसका कुशलता से उपयोग करने में असमर्थ हैं, क्योंकि वे पराबैंगनी प्रकाश पर निर्भर करती हैं. हमारा शोध स्मार्ट सामग्रियों को डिजाइन करने पर केंद्रित है जो सीधे दिखाई देने वाले सूर्य के प्रकाश का जवाब देते हैं. जिससे वास्तविक दुनिया की स्थितियों के तहत कुशल सौर ऊर्जा रूपांतरण और भंडारण को सक्षम बनाता है.

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आणविक स्तर पर इंजीनियरिंग सामग्री द्वारा, हमारा उद्देश्य टिकाऊ प्रौद्योगिकियों को विकसित करना है जो अगली पीढ़ी के स्मार्ट उपकरणों, अनुकूली सामग्री और दीर्घकालिक सौर ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को शक्ति दे सकते हैं, जो एक स्वच्छ और अधिक ऊर्जा-सुरक्षित भविष्य में योगदान दे सकते हैं. यह शोध उन्नत वैज्ञानिक नवाचार के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए आईआईटी जोधपुर की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है. ऐसी सामग्रियों को विकसित करके जो बुद्धिमानी से प्राकृतिक सूर्य के प्रकाश के साथ बातचीत करती हैं. संस्थान स्वच्छ ऊर्जा समाधानों की दिशा में योगदान दे रहा है और एक स्थायी भविष्य में संक्रमण को तेज कर रहा है.

Smart Material
डेवलप किए स्मार्ट मटेरियल के मॉलिक्यूल (Source : IIT Jodhpur)

स्मार्ट मटेरियल का उपयोग करने के प्रयास : यह शोध कार्यात्मक कार्बनिक सामग्री प्रयोगशाला में किया जा रहा है, जहां वैज्ञानिक आणविक स्तर पर प्राकृतिक सूर्य के प्रकाश का जवाब देने में सक्षम उन्नत कार्बनिक पदार्थों को डिजाइन कर रहे हैं. यह तकनीक एक नई पीढ़ी के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकती है, जिसमें स्मार्ट खिड़कियां, अनुकूली ऑप्टिकल उपकरण, प्रकाश-संचालित एक्चुएटर, उत्तरदायी कोटिंग्स, ट्यूनेबल फोटोनिक सिस्टम और उन्नत ऊर्जा-कटाई उपकरण शामिल हैं.

सूर्य का प्रकाश रसायनिक ऊर्जा के रूप संग्रहित होगा : अनुसंधान का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू आणविक सौर थर्मल ईंधन (एम. ओ. एस. टी.) पर केंद्रित है-एक उभरती हुई तकनीक जो सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहीत करने की अनुमति देती है. तुरंत सौर ऊर्जा का उपयोग करने के बजाय, ये विशेष रूप से डिजाइन किए गए अणु विस्तारित अवधि के लिए ऊर्जा को संग्रहीत कर सकते हैं और जब भी आवश्यकता हो इसे बाद में गर्मी के रूप में जारी कर सकते हैं.

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तकनीक की दक्षता सुधारने पर जोर : आईआईटी जोधपुर टीम इन सामग्रियों की दक्षता में सुधार करने के लिए काम कर रही है, जिसमें वे ऊर्जा की मात्रा को बढ़ा सकते हैं. भंडारण अवधि बढ़ा सकते हैं, नियंत्रित गर्मी रिलीज को सक्षम कर सकते हैं और बेहद ठंडी परिस्थितियों में भी विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित कर सकते हैं. इस तरह की प्रगति सूर्य के प्रकाश के अनुपलब्ध होने पर उपयोग के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के भंडारण के कुशल तरीकों की पेशकश करके भविष्य की स्वच्छ-ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है.

Last Updated : July 15, 2026 at 5:16 PM IST

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