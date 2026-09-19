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Explainer: खदानों से आगे क्रिटिकल मिनरल्स की तलाश, IIT-ISM के नए कोर्स से तैयार होंगे स्पेशलिस्ट

धनबाद: दुनिया तेजी से बदल रही है और इस बदलाव के केंद्र में अब सिर्फ तेल, गैस और कोयला ही नहीं, बल्कि क्रिटिकल मिनरल्स यानी ऐसे महत्वपूर्ण खनिज हैं, जिनके बिना आधुनिक तकनीक की कल्पना मुश्किल है. मोबाइल फोन हो या कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हों या बैटरी, स्वच्छ ऊर्जा की तकनीक हो या भविष्य की उन्नत विनिर्माण व्यवस्था, इन सबमें किसी न किसी रूप में क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत पड़ती है. यही वजह है कि दुनिया के कई देशों में इन खनिजों की खोज, खनन, प्रसंस्करण और आपूर्ति श्रृंखला को लेकर रणनीतिक स्तर पर काम हो रहा है.

भारत भी इस दिशा में अपनी निर्भरता कम करने और अपनी क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. इसी राष्ट्रीय जरूरत को देखते हुए IIT (ISM) धनबाद ने क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग पर नया एमटेक कार्यक्रम शुरू किया है. जिस खनिज की एक छोटी सी मात्रा आने वाले समय की बड़ी टेक्नोलॉजी को चलाने वाली है, उसकी तलाश अब सिर्फ जमीन के नीचे नहीं होगी. बल्कि इसके लिए तैयार होंगे स्पेशलिस्ट इंजीनियर. पहली बार चार अलग-अलग विभागों की विशेषज्ञता को एक साथ लाकर इस अंतरविषयक कार्यक्रम को तैयार किया गया है. आखिर इस कार्यक्रम की जरूरत क्यों पड़ी, पारंपरिक खनन शिक्षा से यह कितना अलग है और इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लेकर पुनर्चक्रण तक को क्यों शामिल किया गया है, यह विस्तार से समझने योग्य है.

IIT-ISM के नए कोर्स से तैयार होंगे स्पेशलिस्ट (Etv Bharat)

कोयला-खनन की परंपरा से आगे बढ़ता IIT (ISM)

कोयला और खनन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान रखने वाला IIT (ISM) धनबाद अब भविष्य के उन खनिज संसाधनों पर भी फोकस कर रहा है, जिनका महत्व आने वाले वर्षों में और बढ़ने वाला है. संस्थान ने वर्ष 2026-27 के मानसून सत्र से क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग (Mining of Critical Minerals) में दो वर्षीय एमटेक कार्यक्रम शुरू किया है. इस कार्यक्रम में कुल 20 सीटें निर्धारित की गई हैं और शुरुआत के साथ ही सभी सीटों पर दाखिला हो चुका है. लेकिन इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ इतनी नहीं है कि IIT (ISM) ने क्रिटिकल मिनरल्स पर नया पाठ्यक्रम शुरू किया है, बल्कि खास बात यह है कि इसे किसी एक विभाग ने तैयार नहीं किया, बल्कि खनन इंजीनियरिंग, भूविज्ञान, ईंधन-खनिज एवं धातुकर्म इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान जैसे चार अलग-अलग विभागों को एक साथ लाकर तैयार किया गया है.

क्रिटिकल मिनरल्स पर पाठ्यक्रम (ETV Bharat)

विभाग ने अपने सहयोगी विभागों से बातचीत की और धीरे-धीरे यह स्पष्ट हुआ कि क्रिटिकल मिनरल्स जैसा व्यापक क्षेत्र किसी एक विभाग की सीमा में नहीं समा सकता. इसके लिए अलग-अलग क्षेत्रों की विशेषज्ञता को एक साथ लाना जरूरी होगा और इसी सोच से अंतरविषयक एमटेक कार्यक्रम का विचार सामने आया.

चार विभागों की साझेदारी क्यों जरूरी पड़ी

प्रोग्राम कॉर्डिनेटर और माइनिंग इंजीनियरिंग विभाग के प्रो. राधाकांत कोनर ने बताया कि क्रिटिकल मिनरल्स के लिए बहुत विशेष विशेषज्ञता और संसाधनों की जरूरत है. किसी एक विभाग के लिए सभी विशेषज्ञता और संसाधनों को एक साथ इकट्ठा करना मुश्किल है. इसलिए हमने मिलकर काम करने का निर्णय लिया और चार विभागों को एक साथ लाकर यह कार्यक्रम शुरू किया.

चार विभागों को एक साथ लाने के पीछे एक स्पष्ट कारण है. क्रिटिकल मिनरल्स की पूरी प्रक्रिया केवल जमीन के अंदर मौजूद खनिज भंडार की खोज और उसे बाहर निकालने तक सीमित नहीं है. इसकी शुरुआत खोज और अन्वेषण से होती है, फिर खनन और निष्कर्षण आता है, उसके बाद खनिज का प्रसंस्करण और शुद्धिकरण होता है.

क्या होगा पाठ्यक्रम में (ETV Bharat)

इसके साथ ही खनिज की पहचान और गुणवत्ता का विश्लेषण, संसाधन प्रबंधन, पुनर्चक्रण और अपशिष्ट से दोबारा खनिज की प्राप्ति भी इस पूरी श्रृंखला का हिस्सा है. इसलिए भूविज्ञान विभाग अन्वेषण में विशेषज्ञता देगा, माइनिंग इंजीनियरिंग विभाग खनन और निष्कर्षण की तकनीक पर काम करेगा, ईंधन-खनिज एवं धातुकर्म इंजिनियरिंग विभाग प्रसंस्करण और खनिज निष्कर्षण की तकनीकों में योगदान देगा, जबकि कंप्यूटर विज्ञान विभाग कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन और कंप्यूटर दृष्टि जैसी तकनीकों को इस क्षेत्र से जोड़ने का काम करेगा.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और स्वचालन की निर्णायक भूमिका

इस पूरे बदलाव में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वचालन की भूमिका भी तेजी से बढ़ रही है. दुनिया की खनन और प्रसंस्करण कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा अब सिर्फ इस बात को लेकर नहीं है कि कौन ज्यादा खनिज निकाल रहा है, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि कौन कम लागत में, कम समय में और ज्यादा दक्षता के साथ पूरी प्रक्रिया को संचालित कर पा रहा है. यहीं कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वचालन नई संभावनाएं पैदा करते हैं. सेंसर, कैमरा, आंकड़ों का विश्लेषण और स्वचालित निर्णय प्रणाली के जरिए खनन और प्रसंस्करण की कई प्रक्रियाओं को वास्तविक समय में नियंत्रित करने की दिशा में काम किया जा सकता है.

प्रोफेसर ने कहा कि आज के दिन में एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बिना हम बहुत कुछ सोच नहीं सकते. पूरी दुनिया में प्रतिस्पर्धा है कि किसका प्रसंस्करण सबसे ज्यादा अनुकूलित, कम लागत वाला और दक्ष है. इसलिए स्वचालन को बढ़ावा देना जरूरी है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को खनन के साथ जोड़ना भी जरूरी है. इसी वजह से हमने इस कार्यक्रम में स्वचालन और संगणकीय तकनीक को शामिल किया है.

भारत की उपलब्धता संबंधी चुनौतियां

भारत के सामने क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर एक बड़ी चुनौती उपलब्धता की भी है. कई महत्वपूर्ण खनिजों के मामले में भारत अभी आयात पर निर्भर है. लिथियम इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जिसकी मांग बैटरी और ऊर्जा भंडारण तकनीक के विस्तार के साथ बढ़ रही है. दुनिया में लिथियम निकालने के अलग-अलग तरीके अपनाए जाते हैं. कुछ देशों में भूमिगत खारे पानी यानी ब्राइन से लिथियम निकाला जाता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सामान्य खनन प्रक्रिया के जरिए चट्टानों से लिथियम प्राप्त किया जाता है. भारत में भी लिथियम संसाधनों की पहचान हुई है, लेकिन उनके आर्थिक और टिकाऊ दोहन की दिशा में अभी कई तकनीकी और व्यावसायिक चुनौतियां मौजूद हैं.