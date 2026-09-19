Explainer: खदानों से आगे क्रिटिकल मिनरल्स की तलाश, IIT-ISM के नए कोर्स से तैयार होंगे स्पेशलिस्ट
क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग पर IIT ISM धनबाद का एक नया अंतरविषयक एमटेक कार्यक्रम तैयार किया गया है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : September 19, 2026 at 1:48 PM IST
धनबाद: दुनिया तेजी से बदल रही है और इस बदलाव के केंद्र में अब सिर्फ तेल, गैस और कोयला ही नहीं, बल्कि क्रिटिकल मिनरल्स यानी ऐसे महत्वपूर्ण खनिज हैं, जिनके बिना आधुनिक तकनीक की कल्पना मुश्किल है. मोबाइल फोन हो या कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हों या बैटरी, स्वच्छ ऊर्जा की तकनीक हो या भविष्य की उन्नत विनिर्माण व्यवस्था, इन सबमें किसी न किसी रूप में क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत पड़ती है. यही वजह है कि दुनिया के कई देशों में इन खनिजों की खोज, खनन, प्रसंस्करण और आपूर्ति श्रृंखला को लेकर रणनीतिक स्तर पर काम हो रहा है.
भारत भी इस दिशा में अपनी निर्भरता कम करने और अपनी क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. इसी राष्ट्रीय जरूरत को देखते हुए IIT (ISM) धनबाद ने क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग पर नया एमटेक कार्यक्रम शुरू किया है. जिस खनिज की एक छोटी सी मात्रा आने वाले समय की बड़ी टेक्नोलॉजी को चलाने वाली है, उसकी तलाश अब सिर्फ जमीन के नीचे नहीं होगी. बल्कि इसके लिए तैयार होंगे स्पेशलिस्ट इंजीनियर. पहली बार चार अलग-अलग विभागों की विशेषज्ञता को एक साथ लाकर इस अंतरविषयक कार्यक्रम को तैयार किया गया है. आखिर इस कार्यक्रम की जरूरत क्यों पड़ी, पारंपरिक खनन शिक्षा से यह कितना अलग है और इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लेकर पुनर्चक्रण तक को क्यों शामिल किया गया है, यह विस्तार से समझने योग्य है.
कोयला-खनन की परंपरा से आगे बढ़ता IIT (ISM)
कोयला और खनन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान रखने वाला IIT (ISM) धनबाद अब भविष्य के उन खनिज संसाधनों पर भी फोकस कर रहा है, जिनका महत्व आने वाले वर्षों में और बढ़ने वाला है. संस्थान ने वर्ष 2026-27 के मानसून सत्र से क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग (Mining of Critical Minerals) में दो वर्षीय एमटेक कार्यक्रम शुरू किया है. इस कार्यक्रम में कुल 20 सीटें निर्धारित की गई हैं और शुरुआत के साथ ही सभी सीटों पर दाखिला हो चुका है. लेकिन इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ इतनी नहीं है कि IIT (ISM) ने क्रिटिकल मिनरल्स पर नया पाठ्यक्रम शुरू किया है, बल्कि खास बात यह है कि इसे किसी एक विभाग ने तैयार नहीं किया, बल्कि खनन इंजीनियरिंग, भूविज्ञान, ईंधन-खनिज एवं धातुकर्म इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान जैसे चार अलग-अलग विभागों को एक साथ लाकर तैयार किया गया है.
विभाग ने अपने सहयोगी विभागों से बातचीत की और धीरे-धीरे यह स्पष्ट हुआ कि क्रिटिकल मिनरल्स जैसा व्यापक क्षेत्र किसी एक विभाग की सीमा में नहीं समा सकता. इसके लिए अलग-अलग क्षेत्रों की विशेषज्ञता को एक साथ लाना जरूरी होगा और इसी सोच से अंतरविषयक एमटेक कार्यक्रम का विचार सामने आया.
चार विभागों की साझेदारी क्यों जरूरी पड़ी
प्रोग्राम कॉर्डिनेटर और माइनिंग इंजीनियरिंग विभाग के प्रो. राधाकांत कोनर ने बताया कि क्रिटिकल मिनरल्स के लिए बहुत विशेष विशेषज्ञता और संसाधनों की जरूरत है. किसी एक विभाग के लिए सभी विशेषज्ञता और संसाधनों को एक साथ इकट्ठा करना मुश्किल है. इसलिए हमने मिलकर काम करने का निर्णय लिया और चार विभागों को एक साथ लाकर यह कार्यक्रम शुरू किया.
चार विभागों को एक साथ लाने के पीछे एक स्पष्ट कारण है. क्रिटिकल मिनरल्स की पूरी प्रक्रिया केवल जमीन के अंदर मौजूद खनिज भंडार की खोज और उसे बाहर निकालने तक सीमित नहीं है. इसकी शुरुआत खोज और अन्वेषण से होती है, फिर खनन और निष्कर्षण आता है, उसके बाद खनिज का प्रसंस्करण और शुद्धिकरण होता है.
इसके साथ ही खनिज की पहचान और गुणवत्ता का विश्लेषण, संसाधन प्रबंधन, पुनर्चक्रण और अपशिष्ट से दोबारा खनिज की प्राप्ति भी इस पूरी श्रृंखला का हिस्सा है. इसलिए भूविज्ञान विभाग अन्वेषण में विशेषज्ञता देगा, माइनिंग इंजीनियरिंग विभाग खनन और निष्कर्षण की तकनीक पर काम करेगा, ईंधन-खनिज एवं धातुकर्म इंजिनियरिंग विभाग प्रसंस्करण और खनिज निष्कर्षण की तकनीकों में योगदान देगा, जबकि कंप्यूटर विज्ञान विभाग कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन और कंप्यूटर दृष्टि जैसी तकनीकों को इस क्षेत्र से जोड़ने का काम करेगा.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और स्वचालन की निर्णायक भूमिका
इस पूरे बदलाव में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वचालन की भूमिका भी तेजी से बढ़ रही है. दुनिया की खनन और प्रसंस्करण कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा अब सिर्फ इस बात को लेकर नहीं है कि कौन ज्यादा खनिज निकाल रहा है, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि कौन कम लागत में, कम समय में और ज्यादा दक्षता के साथ पूरी प्रक्रिया को संचालित कर पा रहा है. यहीं कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वचालन नई संभावनाएं पैदा करते हैं. सेंसर, कैमरा, आंकड़ों का विश्लेषण और स्वचालित निर्णय प्रणाली के जरिए खनन और प्रसंस्करण की कई प्रक्रियाओं को वास्तविक समय में नियंत्रित करने की दिशा में काम किया जा सकता है.
प्रोफेसर ने कहा कि आज के दिन में एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बिना हम बहुत कुछ सोच नहीं सकते. पूरी दुनिया में प्रतिस्पर्धा है कि किसका प्रसंस्करण सबसे ज्यादा अनुकूलित, कम लागत वाला और दक्ष है. इसलिए स्वचालन को बढ़ावा देना जरूरी है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को खनन के साथ जोड़ना भी जरूरी है. इसी वजह से हमने इस कार्यक्रम में स्वचालन और संगणकीय तकनीक को शामिल किया है.
भारत की उपलब्धता संबंधी चुनौतियां
भारत के सामने क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर एक बड़ी चुनौती उपलब्धता की भी है. कई महत्वपूर्ण खनिजों के मामले में भारत अभी आयात पर निर्भर है. लिथियम इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जिसकी मांग बैटरी और ऊर्जा भंडारण तकनीक के विस्तार के साथ बढ़ रही है. दुनिया में लिथियम निकालने के अलग-अलग तरीके अपनाए जाते हैं. कुछ देशों में भूमिगत खारे पानी यानी ब्राइन से लिथियम निकाला जाता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सामान्य खनन प्रक्रिया के जरिए चट्टानों से लिथियम प्राप्त किया जाता है. भारत में भी लिथियम संसाधनों की पहचान हुई है, लेकिन उनके आर्थिक और टिकाऊ दोहन की दिशा में अभी कई तकनीकी और व्यावसायिक चुनौतियां मौजूद हैं.
चार सेमेस्टर का विस्तृत पाठ्यक्रम
चार सेमेस्टर के इस एमटेक कार्यक्रम में शुरुआती दो सेमेस्टर में छात्रों को अलग-अलग विषयों की सैद्धांतिक और तकनीकी जानकारी दी जाएगी. क्रिटिकल मिनरल्स की मूल्य श्रृंखला, अन्वेषण, खनन पद्धति, खनिज संवर्धन, संसाधन सुरक्षा, शासन व्यवस्था और परियोजना मूल्यांकन जैसे विषयों के साथ कंप्यूटर दृष्टि और उन्नत विश्लेषण तकनीकों को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है. प्रयोगशालाओं में छात्रों को खनिज नमूनों की पहचान, उनका विश्लेषण, प्रसंस्करण और विशेषताओं के अध्ययन का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा.
इसके बाद तीसरे और चौथे सेमेस्टर में छात्रों को शोध और परियोजना कार्य से जोड़ने की योजना है. संस्थान की कोशिश है कि छात्रों को वास्तविक कंपनियों और औद्योगिक परियोजनाओं के साथ काम करने का अवसर मिले. इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि जमीन पर खनिज की खोज से लेकर उसके प्रसंस्करण तक कौन-कौन सी तकनीकी समस्याएं आती हैं और उनका समाधान किस तरह किया जा सकता है. उद्योग के साथ यह जुड़ाव छात्रों के लिए रोजगार के नए अवसरों का रास्ता भी खोल सकता है, खासकर उन कंपनियों में जो भविष्य में क्रिटिकल मिनरल्स की खोज, खनन, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण के क्षेत्र में विस्तार करने वाली हैं.
पहले से चल रहा शोध और उत्कृष्टता केंद्र
IIT (ISM) पहले से ही क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में शोध और संस्थागत गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है. संस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से क्रिटिकल मिनरल्स पर उत्कृष्टता केंद्र यानी Center of Excellence भी स्थापित किया गया है. इसके जरिए अलग-अलग क्षेत्रों में काम किया जा रहा है. नया एमटेक कार्यक्रम इसी व्यापक पहल का शैक्षणिक हिस्सा है, जिसके जरिए शोध के साथ-साथ इस क्षेत्र के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने की कोशिश की जा रही है.
आधुनिक जीवन और ऊर्जा परिवर्तन से गहरा संबंध
दरअसल, क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत को समझने के लिए आधुनिक जीवन को ही देखना पर्याप्त है. मोबाइल फोन, कंप्यूटर, संचार उपकरण, बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा भंडारण प्रणाली और कई उन्नत तकनीकों में इन खनिजों की भूमिका है. दुनिया जब कार्बन उत्सर्जन कम करने और स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही है, तब बैटरी और दूसरी नई तकनीकों की मांग भी बढ़ रही है. और इन तकनीकों के विस्तार के साथ क्रिटिकल मिनरल्स की मांग में भी बढ़ोतरी की जरूरत सामने आ रही है.
भविष्य में खनन इंजीनियरिंग का महत्वपूर्ण क्षेत्र
प्रो. राधाकांत कोनर के मुताबिक, क्रिटिकल मिनरल्स आने वाले समय में माइनिंग इंजीनियरिंग के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक हो सकते हैं. इसकी वजह सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बढ़ती मांग नहीं है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ तकनीकों की ओर बढ़ती दुनिया भी है. जिस तरह ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव हो रहा है, उसी तरह खनिज संसाधनों की भूमिका भी बदल रही है. ऐसे में खनन शिक्षा को भी बदलती जरूरत के साथ आगे बढ़ाना जरूरी होगा.
उन्होंने कहा आने वाले दिनों में क्रिटिकल मिनरल्स के बिना टिकाऊ तकनीक के बारे में सोचना मुश्किल होगा. जो भी नई टिकाऊ तकनीक हम विकसित करेंगे, उसमें क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत होगी. इसलिए क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग आने वाले समय में माइनिंग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण होगी.
शिक्षा, शोध और उद्योग का तालमेल
IIT (ISM) धनबाद के इस नए कार्यक्रम की शुरुआत ऐसे समय में हुई है, जब भारत अपने क्रिटिकल मिनरल्स संसाधनों को लेकर खोज और नीति दोनों स्तरों पर आगे बढ़ रहा है. देश के सामने एक तरफ संसाधनों की उपलब्धता और आयात निर्भरता की चुनौती है, तो दूसरी तरफ तकनीकी क्षमता और कुशल मानव संसाधन विकसित करने का अवसर भी है. ऐसे में शिक्षा, शोध और उद्योग के बीच बेहतर तालमेल इस पूरे क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.
चार विभागों की विशेषज्ञता को एक साथ लाकर IIT (ISM) ने यह संदेश भी दिया है कि भविष्य की खनन तकनीक अकेले किसी एक विषय से विकसित नहीं होगी. भूविज्ञान से संसाधन की पहचान होगी, माइनिंग इंजीनियरिंग से निष्कर्षण की तकनीक आएगी, खनिज एवं धातुकर्म इंजिनियरिंग से प्रसंस्करण और पुनर्प्राप्ति की क्षमता विकसित होगी और कंप्यूटर विज्ञान कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा स्वचालन के जरिए पूरी प्रक्रिया को ज्यादा दक्ष बनाने में मदद करेगा. इन चारों का मेल ही इस कार्यक्रम की बुनियादी ताकत है.
20 सीटों से शुरू हुआ यह एमटेक कार्यक्रम फिलहाल छोटा कदम जरूर है, लेकिन इसके पीछे जिस व्यापक सोच के साथ पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, उसका दायरा काफी बड़ा है. संस्थान की कोशिश है कि आने वाले वर्षों में यहां से निकलने वाले छात्र देश की क्रिटिकल मिनरल्स जरूरतों से जुड़ी तकनीकी चुनौतियों पर काम करें, उद्योग के साथ मिलकर नई प्रक्रियाएं विकसित करें और कम लागत तथा कम पर्यावरणीय प्रभाव वाली तकनीकों को आगे बढ़ाने में योगदान दें.
पूरी मूल्य श्रृंखला के लिए नई पीढ़ी का मानव संसाधन
कुल मिलाकर IIT (ISM) का नया कार्यक्रम क्रिटिकल मिनरल्स को सिर्फ खनन के नजरिए से नहीं देखता, बल्कि इसे राष्ट्रीय संसाधन सुरक्षा, तकनीकी आत्मनिर्भरता, स्वच्छ ऊर्जा, पुनर्चक्रण और आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित खनन से जोड़ता है. अन्वेषण से शुरुआत, खनन और निष्कर्षण से होते हुए प्रसंस्करण, गुणवत्ता विश्लेषण और पुनर्चक्रण तक पूरी मूल्य श्रृंखला को एक साथ पढ़ाने की कोशिश की गई है. यही वजह है कि चार अलग-अलग विभागों को एक मंच पर लाकर यह अंतरविषयक एमटेक कार्यक्रम तैयार किया गया है.
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