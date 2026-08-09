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हैदराबाद: सोशल मीडिया पर 'रेंट ए बॉयफ्रेंड' के नाम से नया साइबर फ्रॉड, युवतियों पर निशाना

हैदराबाद के सीपी वीसी सज्जनार ने चेतावनी देते हुए कहा कि साइबर जालसाज ऐसे डेटिंग ऐप के जरिए युवतियों को निशाना बना सकता है.

Hyderabad CP advises girls
हैदराबाद के सीपी वीसी सज्जनार (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 9, 2026 at 10:53 AM IST

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हैदराबाद : 'क्या आपको घूमने-फिरने, फिल्में देखने, कॉफी क्लब जाने का मजा लेने के लिए किसी बॉयफ्रेंड की जरूरत है! सोशल मीडिया पर इस तरह का विज्ञापन काफी देखा जा रहा है कि ये मौका आपके लिए है. हैदराबाद के सीपी वीसी सज्जनार ने चेतावनी देते हुए कहा, 'विभिन्न नामों वाले आकर्षक पोस्टरों के पीछे साइबर फ्रॉड छिपा है.' उन्होंने कहा कि साइबर जालसाज डेटिंग ऐप के जरिए युवतियों को निशाना बना रहे हैं.

सोशल मीडिया एक्स पर सीपी ने इस धोखाधड़ी के खिलाफ चेतावनी दी. उन्होंने कहा, 'रेंट बॉयफ्रेंड' के नाम पर सोशल मीडिया पर धोखाधड़ी चल रहा है. फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर रेंट बॉयफ्रेंड-योर पर्सनल कंपेनियन के नाम से विज्ञापन दिए जा रहे हैं. वे दावा कर रहे हैं कि वे 1 अगस्त को एक विशेष ऑफर के रूप में 50 फीसदी की छूट दे रहे हैं. उनका कहना है कि वे यह सब कानूनी रूप से कर रहे हैं. बॉयफ्रेंड को पहले से बुक करने के लिए, वे आपसे उनके द्वारा बताए गए फोन नंबर और सोशल मीडिया अकाउंट पर मैसेज करने के लिए कहते हैं.'

फोटो दिखा रहा हूँ.. शब्दों से प्रभावित करता है

वे प्रोफाइल के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से बनाए गए सुंदर लोगों की तस्वीरें डालते हैं. वहां से वे उन लड़कियों से प्रभावशाली तरीके से बात करते हैं जो उन्हें बुलाती हैं. वे अपनी निजी जानकारी साझा करते हैं. यह मानते हुए कि यह सब सच है, वे युवा महिलाओं को बुकिंग की पुष्टि, सुरक्षा जमा और जो वे चाहते हैं उसे पाने के लिए अग्रिम धन का भुगतान करने के लिए एक वॉलेट और क्यूआर कोड भेजते हैं. एक बार जब बड़ी रकम जमा हो जाती है, तो फर्जी खातों को ब्लॉक कर दिया जाता है. ठगी का शिकार हुए लोग इस डर से चुप हैं कि मामला उजागर होने पर उनकी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी.

सीपी ने चेतावनी दी कि अगर वे ऑनलाइन संपर्कों पर भरोसा करते हैं और सीधे अजनबियों से मिलने जाते हैं, तो आसानी से फंसने का खतरा है. उन्होंने कहा कि प्यार के नाम पर नजदीकियां बढ़ाने, चैटिंग, फोन पर बातचीत, निजी तस्वीरें जुटाने और धमकी देकर पैसे मांगने की संभावना रहती है. यदि आप धोखाधड़ी का शिकार होते हैं या संदिग्ध पोस्ट देखते हैं, तो आपको साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930, cybercrime.gov.in पर शिकायत करने की सलाह दी जाती है.

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