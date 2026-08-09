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हैदराबाद: सोशल मीडिया पर 'रेंट ए बॉयफ्रेंड' के नाम से नया साइबर फ्रॉड, युवतियों पर निशाना

हैदराबाद के सीपी वीसी सज्जनार ( ANI )

हैदराबाद : 'क्या आपको घूमने-फिरने, फिल्में देखने, कॉफी क्लब जाने का मजा लेने के लिए किसी बॉयफ्रेंड की जरूरत है! सोशल मीडिया पर इस तरह का विज्ञापन काफी देखा जा रहा है कि ये मौका आपके लिए है. हैदराबाद के सीपी वीसी सज्जनार ने चेतावनी देते हुए कहा, 'विभिन्न नामों वाले आकर्षक पोस्टरों के पीछे साइबर फ्रॉड छिपा है.' उन्होंने कहा कि साइबर जालसाज डेटिंग ऐप के जरिए युवतियों को निशाना बना रहे हैं. सोशल मीडिया एक्स पर सीपी ने इस धोखाधड़ी के खिलाफ चेतावनी दी. उन्होंने कहा, 'रेंट बॉयफ्रेंड' के नाम पर सोशल मीडिया पर धोखाधड़ी चल रहा है. फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर रेंट बॉयफ्रेंड-योर पर्सनल कंपेनियन के नाम से विज्ञापन दिए जा रहे हैं. वे दावा कर रहे हैं कि वे 1 अगस्त को एक विशेष ऑफर के रूप में 50 फीसदी की छूट दे रहे हैं. उनका कहना है कि वे यह सब कानूनी रूप से कर रहे हैं. बॉयफ्रेंड को पहले से बुक करने के लिए, वे आपसे उनके द्वारा बताए गए फोन नंबर और सोशल मीडिया अकाउंट पर मैसेज करने के लिए कहते हैं.'