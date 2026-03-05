ETV Bharat / bharat

ओमान की खाड़ी में तेल टैंकर पर हमला, बिहार के कैप्टन की मौत

खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के कारण बिहार के एक बेटे की मौत हो गई है. परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है.

CAPTAIN ASHISH KUMAR
बाएं कैप्टन आशीष कुमार (फाइल फोटो) दाएं उनके परिवारवाले (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 5, 2026 at 2:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पश्चिम चंपारण (बेतिया) : ओमान की खाड़ी में तेल टैंकर में हुए हमले में बेतिया के रहने वाले आशीष कुमार की मौत हो गई है. आशीष कुमार मर्चेंट नेवी में बतौर कप्तान के पद पर तैनात थे. जानकारी के अनुसार, ओमान की खाड़ी में जिस तेल टैंकर में हमला हुए था उसी पर आशीष कुमार इंजन कक्ष में थे. वह आग में घिर गए और आग में झुलसने से उनकी मौत हो गई.

कैप्टन आशीष कुमार की मौत : परिवार वाले तीन दिनों से आशीष को लापता मान रहे थे. लेकिन जैसे ही उन्हें सूचना मिली कि उनका बेटा नहीं रहा तो परिवार वाले पूरी तरह से टूट गए. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पूरे बेतिया में शोक की लहर है. अब परिवार वाले सरकार से विनती कर रहे हैं कि ओमान की जो भी प्रक्रिया हैं उसे जल्द से जल्द पूरा कर उनके बेटे के पार्थिव शरीर को वापस भारत लाएं उन्हें सौंपा जाए.

''आशीष की मौत की खबर हमें कल देर रात मेल के जरिए मिली. कल तक हम आशीष को लापता मान रहे थे, आज उनकी मौत की सूचना ने पूरे परिवार को तोड़ दिया है.''- मृतक आशीष के परिवार वाले

CAPTAIN ASHISH KUMAR
आशीष कुमार के घर पसरा सन्नाटा (ETV Bharat)

मृतक के भाई ने क्या कहा? : आशीष के भाई आकाश ने बताया कि 20 जनवरी 2026 को मर्चेंट नेवी में ज्वाइन किया था. सबसे पहली जॉइनिंग उनकी दुबई में हुई थी. 22 फरवरी को उन्होंने ओमान जाने वाली स्काई-लाइट वोट ज्वाइन किया. जिसका IMO नंबर 9330020 था. इसी वोट पर मेरे बड़े आशीष बतौर कप्तान तैनात थे. इसी ऑयल टैंकर पर ईरान की मिसाइल ने हमला किया था.

MP संजय जायसवाल लगातार प्रयासरत रहे : आशीष के परिवार वाले बेतिया बीजेपी सांसद डॉ. संजय जायसवाल का शुक्रिया अदा कर रहे हैं. कहा कि उनकी पहल से आशीष के बारे में जानकारी मिली. उनका कहना था कि हम अपने बेटे आशीष को लापता मान रहे थे, लेकिन बेतिया सांसद ने कई बार ओमान में बात की. जिस कारण हमें जानकारी मिली कि अब हमारा आशीष इस दुनिया में नहीं हैं. अब परिवार वाले आशीष के पार्थिक शरीर का इंतजार कर रहे हैं.

5 साल के बेटे को पिता का इंतजार : दरअसल, ओमान की खाड़ी में तेल टैंकर में हुए हमले में तीन भारतीयों की मौत हो गई है. जिसमें बेतिया शिक्षक नगर निवासी कैप्टन आशीष कुमार की भी जान चली गई है. आशीष कुमार तीन भाइयों में सबसे बड़े थे. पिता अशोक कुमार पेशे से वकील हैं. मां सुनीता देवी गृहणी है. पत्नी अंशु कुमारी का रो-रोकर बुरा हाल है. आशीष का एक 5 वर्षीय बेटा दक्ष हैं. जो अपने पापा का आज भी इंतजार कर रहा है. पूरा परिवार पूरी तरह से टूट गया है.

ये भी पढ़ें :-

ओमान मिसाइल अटैक में बिहार के जांबाज कैप्टन आशीष कुमार लापता, पापा के इंतजार में 5 साल का दक्ष

TAGGED:

MISSILE STRIKE ON OIL TANKER OMAN
बेतिया के कैप्टन आशीष कुमार
MIDDLE EAST CONFLICT
आशीष कुमार की मौत ओमान में हमला
CAPTAIN ASHISH KUMAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.