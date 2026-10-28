ETV Bharat / bharat

आंखों की बीमारियों के लिए बेहतर इलाज की उम्मीद, भारत बायोटेक ने पैंडोरम के साथ समझौता किया

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Getty Images )

हैदराबाद: भारत बायोटेक की सहायक कंपनी न्यूसेलियन थेरेप्यूटिक्स ने आंखों की बीमारियों के लिए उन्नत इलाज विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने बेंगलुरु स्थित पैंडोरम टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है.

बता दें कि हैदराबाद स्थित न्यूसिलियन थेरेप्यूटिक्स अगली पीढ़ी की सेल और जीन थेरेपी सीडीएमओ और भारत बायोटेक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है. वहीं बेंगलुरु स्थित पैंडोरम टेक्नोलॉजीज टिशू इंजीनियरिंग और रीजनरेटिव मेडिसिन कंपनी है. इन्होंने आज घोषणा की कि उनकी विनिर्माण साझेदारी से पीआरआईपी समर्थित दो नेत्र विज्ञान परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा. ये परियोजनाएं उन्नत केराटोपैथी और वेट एज-रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन (वेट एएमडी) के लिए प्रायोगिक उपचार विकसित करने पर केंद्रित हैं.