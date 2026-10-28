आंखों की बीमारियों के लिए बेहतर इलाज की उम्मीद, भारत बायोटेक ने पैंडोरम के साथ समझौता किया
इस समझौते का उद्देश्य इसका उद्देश्य कॉर्निया की गंभीर बीमारियों, केराटोपैथी और वेट एएमडी के लिए उपचार विकसित करना है.
Published : October 28, 2026 at 10:09 PM IST
हैदराबाद: भारत बायोटेक की सहायक कंपनी न्यूसेलियन थेरेप्यूटिक्स ने आंखों की बीमारियों के लिए उन्नत इलाज विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने बेंगलुरु स्थित पैंडोरम टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है.
बता दें कि हैदराबाद स्थित न्यूसिलियन थेरेप्यूटिक्स अगली पीढ़ी की सेल और जीन थेरेपी सीडीएमओ और भारत बायोटेक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है. वहीं बेंगलुरु स्थित पैंडोरम टेक्नोलॉजीज टिशू इंजीनियरिंग और रीजनरेटिव मेडिसिन कंपनी है. इन्होंने आज घोषणा की कि उनकी विनिर्माण साझेदारी से पीआरआईपी समर्थित दो नेत्र विज्ञान परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा. ये परियोजनाएं उन्नत केराटोपैथी और वेट एज-रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन (वेट एएमडी) के लिए प्रायोगिक उपचार विकसित करने पर केंद्रित हैं.
इसका उद्देश्य कॉर्निया की गंभीर बीमारियों, केराटोपैथी (जो बढ़ती उम्र के कारण रेटिना को प्रभावित करती है) और वेट एएमडी (उम्र से जुड़ी मैकुलर डिजनरेशन) के लिए उपचार विकसित करना है. इन दो शोध परियोजनाओं की अनुमानित लागत लगभग 16.97 करोड़ रुपये है. इसमें से 8 करोड़ रुपये की राशि, फार्मा-मेडटेक क्षेत्र में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की योजना के तहत वित्तीय सहायता के रूप में मिलने की उम्मीद है.
क्षतिग्रस्त ऊतकों (टिश्यू) को ठीक करने में मदद करने वाले उपचार
पैंडोरम टेक्नोलॉजीज 'एक्सोसोम' पर आधारित उपचारों की एक नई श्रेणी विकसित कर रही है. ये 'एक्सोसोम' एक तरह के वेसिकल (छोटी थैलियां) होते हैं, जो जैविक संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर कोशिकाओं के बीच संवाद में मदद करते हैं. इन एक्सोसोम का उपयोग करके सूजन और निशान (स्कारिंग) जैसी समस्याओं को नियंत्रित करने, और साथ ही क्षतिग्रस्त ऊतकों को ठीक करने पर शोध चल रहा है.
इस साझेदारी के तहत न्यूसेलियन थेरेप्यूटिक्स एक्सोसोम निर्माण प्रक्रिया को विकसित करने, गुणवत्ता की जांच करने और इसके लिए जरूरी उत्पादन बुनियादी ढांचा तैयार करने में योगदान देगी. उपचार के नए विकल्प उपलब्ध होंगे.
न्यूसेलियन थेरेप्यूटिक्स भारत और विदेशों में, क्लिनिकल ट्रायल के लिए जरूरी उत्पादों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगी. कंपनी ने बताया है कि उसका लक्ष्य भारत के भीतर उन्नत बायोटेक्नोलॉजी शोध और दवा निर्माण की क्षमताएं विकसित करना है. इसका मुख्य उद्देश्य आंखों की बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए उपचार के नए विकल्प उपलब्ध कराना है.
पैंडोरम टेक्नोलॉजीज के सह-संस्थापक और सीईओ तुहिन भौमिक ने कहा कि हमारी भूमिका पैंडोरम की जरूरतों को ऐसे प्रक्रिया में बदलना है जिसे बार-बार दोहराया जा सके. साथ ही, हम विकास के चरण में ही विनिर्माण के दौरान गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं. यह सहयोग भारत के बढ़ते 'एडवांस्ड थेरेपी' इकोसिस्टम में जटिल बायोलॉजिक्स (complex biologics) को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी क्षमताओं को एक साथ लाता है."
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