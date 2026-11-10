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केरल: 'बेस्ट यंग फार्मर' अवॉर्ड विजेता मादक पदार्थों की तस्करी मामले में गिरफ्तार

केरल के कृषि मंत्री टी सिद्दीक और गिरफ्तार आरोपी धनेश एस नायर ( ETV Bharat )

त्रिशूर (केरल): कृषि विभाग ने एक मादक पदार्थों की तस्करी मामले में राज्य सरकार के 'सर्वश्रेष्ठ युवा किसान' पुरस्कार पाने वाले एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद सख्त कार्रवाई शुरू की है. त्रिशूर में मीडिया से बात करते हुए, मंत्री टी. सिद्दीक ने कहा कि उन्होंने कृषि विभाग के निदेशक को संबंधित व्यक्ति की पृष्ठभूमि की विस्तृत समीक्षा करने का निर्देश दिया है. उन्होंने आगे कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद पुरस्कार वापस लेने सहित आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा.

इस घटना को केरल के समाज और किसान समुदाय के लिए एक गंभीर अपमान बताते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि ऐसी घटनाएं कभी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने कार्यभार संभालते ही राज्य के सभी पुरस्कारों की समीक्षा शुरू कर दी थी. उस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, कुछ पुरस्कारों को बंद कर दिया गया था और कुछ नए पुरस्कार शुरू किए गए थे.

केले के गुच्छों में छिपाकर की जा रही ड्रग्स की तस्करी

अलाप्पुझा जिले के रहने वाले 31 साल के धनेश एस. नायर को 2023 में राज्य सरकार का 'बेस्ट यंग फार्मर' अवॉर्ड मिला था. हाल ही में उसे अंगमाली में पुलिस ने गिरफ्तार किया था. ड्रग तस्करों में, उसे कथित तौर पर 'दानी भाई' के नाम से जाना जाता था. जांच टीम ने उसके पास से 803 ग्राम हशीश ऑयल और आठ ग्राम MDMA जब्त किया. अलुवा के डीएसपी (DSP) बैजू पाउलोस के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल ने अंगमाली में ऑपरेशन चलाकर आरोपी को गिरफ्तार किया. पुलिस को पता चला कि धनेश - जो मैसूरु के पास नंजनगुड में केले का बागान और कृषि भूमि का मालिक है - इसका उपयोग बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं की तस्करी के लिए एक कवर के रूप में कर रहा था. उसके काम करने के तरीके में नशीले पदार्थों के परिवहन और वितरण के लिए युवाओं को भर्ती करना शामिल था, जिन्हें वह बेंगलुरु और उसके आसपास के इलाकों में लाता था. इसके बाद, MDMA को केलों के गुच्छों के अंदर छिपाया जाता था और केरल के विभिन्न हिस्सों में एजेंटों और उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता था. आरोपियों तक कैसे पहुंची पुलिस

जांच टीम ने आरोपी के मोबाइल फोन से ऐसे दृश्य और वीडियो बरामद किए हैं, जो केले के गुच्छों के अंदर ड्रग्स छिपाने के तरीके का खुलासा करते हैं. हाल ही में, पुलिस ने अलुवा के एक लॉज से हरिकृष्णन नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था और उसके पास से 185 ग्राम MDMA जब्त किया था.