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ओडिशा में नाबालिग बहनों के साथ दुर्व्यवहार का मामला: मुख्य आरोपी पिता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

गंजाम (ओडिशा): गंजाम के गोसानी नुवागांव पुलिस ने एक मामले में मुख्य आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. इस मामले में दो बहनों ने सोशल मीडिया के जरिए मदद मांगी थी. दोनों बहनों ने अपने ही पिता पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था. इसके अलावा, पुलिस ने परिवार के तीन अन्य सदस्यों को भी नोटिस जारी किया है.

आरोप है कि बहरमपुर के गोसानी नुवागांव पुलिस थाना क्षेत्र में एक पिता अपनी तीन नाबालिग बेटियों के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार कर रहा था. आरोपी पिता को जमानत मिलने के बाद इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया. सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की. इस वीडियो में पीड़ित लड़कियों ने न्याय और सुरक्षा के लिए गुहार लगाई थी.

वायरल वीडियो में नाबालिग लड़कियों ने अपनी मानसिक पीड़ा जाहिर की और चेतावनी दी कि "अगर पुलिस और जिला प्रशासन उन्हें नहीं बचाता है, तो वे आत्महत्या कर लेंगी." बहरमपुर के एसपी अभिनव सोनकर ने कहा, "घटना की जांच चल रही है और पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. पुलिस जरूरत के हिसाब से इन नाबालिग लड़कियों को परामर्श और कानूनी मदद मुहैया कराएगी. अगर पीड़ितों को डराने, धमकाने या उन पर दबाव डालने की कोई भी कोशिश की जाती है तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी." पीड़िताओं के पिता को पहले भी दुर्व्यवहार के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है. खबरों के अनुसार आरोपी की तीन बेटियां हैं. इनमें से दो अपने माता-पिता के साथ रहती हैं, जबकि सबसे छोटी बेटी 'उत्कल बालश्रम' में पढ़ाई कर रही है, जो उपेक्षित बच्चों के लिए सरकार द्वारा संचालित एक आवासीय संस्थान है. बहनों का आरोप है कि उनके पिता लगातार उनके साथ दुर्व्यवहार करते रहे हैं. उनकी मां, इन घटनाओं को देखने के बावजूद, चुप रहती हैं और कोई हस्तक्षेप नहीं करतीं. आरोप है कि लंबे समय तक मानसिक प्रताड़ना झेलने के कारण, सबसे बड़ी बेटी ने तीन बार आत्महत्या करने की कोशिश की. इस दुर्व्यवहार को और अधिक न सह पाने के कारण, लड़कियां आखिरकार मदद के लिए पुलिस के पास गईं. 26 अगस्त को आरोपी को गिरफ्तार किया गया और ब्रह्मपुर की विशेष पॉक्सो (POCSO) अदालत के सामने पेश किया गया. जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.