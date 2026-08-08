घर का दरवाजा एक साल से बंद था, जब खुला तो मिला महिला का कंकाल
पड़ोसियों ने बताया कि, शुक्रवार रात घर का दरवाजा खुला था. ऐसे में उन्होंने पुलिस को सूचना दी.
Published : August 8, 2026 at 1:14 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक के बेंगलुरु में बंद घर में महिला का कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई. पुलिस ने बताया कि, मामला शहर के बगलगुंटे पुलिस स्टेशन के तहत हवानूर लेआउट के एक घर की है, जहां शुक्रवार को 52 साल की एक महिला का कंकाल मिला.
महिला की पहचान दक्षायिनी (52) के तौर पर हुई है और उसकी मौत करीब एक साल पहले हुई होगी. पुलिस को शक है कि तब से उसका शव घर के अंदर ही पड़ी हुई थी. दक्षायिनी की मौत की सही वजह और हालात का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है. बगलगुंटे पुलिस ने बताया कि, जांच के लिए कंकाल को फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी भेजा गया है.
खबर के मुताबिक, पड़ोसियों ने देखा कि घर का दरवाजा, जो एक साल से बंद था, शुक्रवार रात करीब 8 बजे खुला था. उन्होंने तुरंत पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल किया, यह सोचकर कि कोई चोरी करने आया होगा. जब बगलगुंटे पुलिस घर आई और जांच की, तो कंकाल घर के बाथरूम में मिला.
पुलिस से मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक, दक्षायिनी के पति उमेश की करीब 10 साल पहले मौत हो गई थी. उसके बाद, उनके बेटे की भी कैंसर से मौत हो गई. ऐसे में दक्षायिनी अकेली घर में रहने लगी. वहीं, उसकी बेटी और दामाद लगभग एक साल से घर नहीं आए थे.
ये भी पढ़ें: कर्नाटक: शिवमोग्गा में लैंडस्लाइड, एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत, राहत कार्य जारी