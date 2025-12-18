मर चुकी इंसानियत! पति को लेकर भटकती रही महिला, किसी ने मदद नहीं की, सड़क पर मौत
बेंगलुरु के एक मोटर मैकेनिक को हल्का हार्ट अटैक आने के बाद समय पर इलाज नहीं मिला, जिसकी मौत हो गई.
Published : December 18, 2025 at 1:42 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की इस घटना से ऐसा लगता है कि इंसानियत मर चुकी है और किसी की मजबूरी में कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है. समाज के इसी रवैये के कारण एक व्यक्ति को बचाया नहीं जा सका.
दरअसल, 13 दिसंबर की सुबह करीब 3.30 बजे, दक्षिण बेंगलुरु के बालाजी नगर के रहने वाले 34 साल के मोटर व्हीकल मैकेनिक वेंकटरमनन को घर पर सीने में तेज दर्द हुआ. परिवार की कई कोशिशों के बाद भी एम्बुलेंस नहीं आई, तो उनकी पत्नी रूपा ने उन्हें दोपहिया वाहन से पास के प्राइवेट अस्पताल ले जाने का फैसला किया.
परिवार के मुताबिक, पहले अस्पताल ने यह कहकर भर्ती करने से मना कर दिया कि कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है. मदद की उम्मीद में, रूपा अपने पति को पास के एक दूसरे प्राइवेट अस्पताल ले गईं. वहां डॉक्टरों ने ECG किया और परिवार को बताया कि उन्हें हल्का हार्ट अटैक आया है. हालांकि, कोई इमरजेंसी इलाज शुरू नहीं किया गया और न ही एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया. पति-पत्नी को खुद ही जयदेवा अस्पताल जाने के लिए कहा गया.
Heart wrenching scenes from Bengaluru. Commuters refuse to stop as a woman begs for help after her bike crashed while rushing her husband to the hospital after a heart attack. Several mins later a cab driver stopped, but by the time he was taken to the hospital he was dead. pic.twitter.com/PRisZTVb91— Deepak Bopanna (@dpkBopanna) December 17, 2025
रूपा ने मीडिया को बताया, "हमें उसे कहीं और ले जाने के लिए कहा गया. कोई इलाज शुरू नहीं किया गया. एम्बुलेंस का भी इंतजाम नहीं किया गया."
कोई और विकल्प न होने पर, रूपा ने अपने पति को फिर से टू-व्हीलर पर ले जाने की कोशिश की. रास्ते में वेंकटरमनन बेहोश हो गए, और गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो गया. दोनों को चोटें आईं और वे सड़क पर गिर गए.
इलाके से मिले CCTV फुटेज में रूपा बेबसी के साथ रास्ते से गुजर रही गाड़ियों को रोकने की कोशिश करती दिख रही हैं, वह हाथ जोड़कर मदद मांग रही थीं, जबकि उनका पति दर्द से सड़क पर पड़ा था. कारें और दोपहिया वाहन बिना रुके गुजर गए. रूपा की बहन भी मौके पर पहुंची और उसने भी मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आया.
रूपा ने कहा, "मैं खून से लथपथ थी और मदद के लिए भीख मांग रही थी. कोई नहीं रुका." कुछ मिनट बाद, एक कैब ड्राइवर आखिरकार रुका और वेंकटरमनन को अस्पताल पहुंचाने में मदद की. मगर अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने वेंकटरमनन को मृत घोषित कर दिया.
मुखिया की मौत से टूट गया परिवार
वेंकटरमनन के परिवार में उनकी पत्नी, पांच साल का बेटा, एक 18 महीने की बेटी और उनकी मां हैं, जिन्होंने अब अपने आखिरी जीवित बच्चे को भी खो दिया है. परिवार ने कहा कि इस मौत से वे पूरी तरह टूट गए हैं और भविष्य को लेकर अनिश्चित हैं. रूपा ने कहा, "इंसानियत मेरे पति के काम नहीं आई. लेकिन हमने उनकी आंखें दान करके जो हो सका, वो किया." परिवार ने उनकी आंखें दान कर दीं, इस उम्मीद में कि कोई और उनके जरिये दुनिया देख सके.
वेंकटरमनन में बूढ़ी मां ने कहा, "मेरे पास शब्द नहीं हैं. मेरा बेटा चला गया." रूपा की मां ने इस बात पर चिंता जताई कि अब दो छोटे बच्चों की देखभाल कौन करेगा.
इस घटना ने इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स, अस्पताल की जिम्मेदारी और लोगों की बेरुखी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. शहर में इलाज पाने के लिए भटक रहे एक व्यक्ति की सड़क पर मौत हो गई और उसे मदद नहीं मिली. इस घटना ने बेंगलुरु को इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम और उन लोगों की चुप्पी के बारे में एक कड़वी सच्चाई का सामना करने पर मजबूर कर दिया है, जो पास से गुजर गए.
