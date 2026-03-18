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पिता को बोरे में भरकर कुरियर ऑफिस पहुंची महिला व साथी, पुलिस की चेतावनी के बाद मांगी माफी

बेंगलुरु: एक अजीब प्रैंक वीडियो बनाने की कोशिश में, एक महिला समेत पांच लोगों का एक ग्रुप मंगलवार शाम को शहर के व्यालिकावल इलाके में एक कूरियर ऑफिस में उसके पिता को एक बोरे में भरकर ले आया.

इस घटना से स्टाफ थोड़ी देर के लिए घबरा गया और पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी है. चेक करने पर, वे अंदर एक आदमी को देखकर चौंक गए. कर्मचारियों ने तुरंत व्यालिकावल पुलिस को बताया, लेकिन जब तक अधिकारी पहुंचे, तब तक ग्रुप भाग चुका था.

बाद में पुलिस ने इसमें शामिल सभी पांच लोगों को ढूंढ निकाला, जिसमें वह महिला भी शामिल थी जिसने यह काम किया था. पूछताछ के दौरान, उन्होंने बताया कि यह स्टंट सिर्फ एक प्रैंक वीडियो बनाने के लिए किया गया था, जिसका मकसद बस टिकट मिलने में आने वाली मुश्किल और रमजान और उगादी त्योहारों के मौसम में किराए में भारी बढ़ोतरी के बारे में मैसेज देना था.

बाद में जारी एक वीडियो स्टेटमेंट में, ग्रुप ने अपने कामों के लिए माफी मांगी. महिला ने कहा कि उसने और चार अन्य लोगों ने उसके पिता को बोरे में बंद कर दिया और उन्हें कूरियर ऑफिस ले गए ताकि त्योहारों के दौरान बस के बढ़े हुए किराए और सीट न मिलने की समस्या को सामने ला सके.