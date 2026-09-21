बेंगलुरू में नकाबपोश बदमाशों ने सड़क किनारे खड़े लोगों पर धारदार हथियारों से किया से हमला, 4 जख्मी
बेंगलुरु में बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने बीच सड़क पर लोगों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया. पुलिस ने जांच टीम बनाई.
Published : September 21, 2026 at 1:32 PM IST
बेंगलुरुः बेंगलुरु में हथियारों से लैस नकाबपोश बदमाशों के एक समूह ने सड़क किनारे खड़े आम लोगों पर हमला कर फरार हो गये. इस हमले में चार लोग घायल हो गए हैं. पुलिस ने बताया कि सभी घायलों को इलाज के लिए स्थानीय निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. अचानक हुए इस हमले से अफरातफरी मच गयी. लोगों में दहशत का माहौल है.
क्या है घटना
पुलिस के अनुसार, रविवार रात करीब 9:30 बजे छह से सात नकाबपोश बदमाशों का एक गिरोह बाइक पर सवार होकर उत्तरहल्ली मेन रोड और अराहल्ली गेट के पास पहुंचा. उन्होंने बीच सड़क पर लोगों पर धारदार हथियारों और चाकुओं से हमला किया. इसके बाद वहां से फरार हो गए.
बड़े-बड़े चाकू और धारदार हथियारों से लैस इस गिरोह ने सबसे पहले उत्तरहल्ली में सड़क किनारे खड़े होकर अपने दोस्तों से बात कर रहे किरण नाम के एक व्यक्ति पर हमला किया. इसके बाद, बदमाशों ने अराहल्ली आर्च के पास एक दुकान के सामने मछली खा रहे कई अन्य लोगों पर भी हमला कर दिया. जिन पर हमला किया गया उनकी पहचान रवि, राजू और दुकान के मालिक बालसुब्रमण्यम के रूप में की गयी.
पुलिस कर रही जांच
सुब्रमण्यपुरा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा कर जांच की. प्रारंभिक पूछताछ में ऐसा लग रहा है कि यह आम जनता पर हथियारों से किया गया एक अचानक और बिना किसी वजह का हमला था. पुलिस को इन घटनाओं में दुश्मनी का कोई एंगल नहीं मिला. पुलिस की मानें तो चार संदिग्धों के बारे में अहम सुराग मिली है. जल्द ही उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी.
बेंगलुरु दक्षिण-पश्चिम संभाग की डीसीपी डॉ. एस.के. सौम्यलता ने बताया कि संदिग्धों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए सुब्रमण्यपुरा पुलिस के नेतृत्व में तीन विशेष टीमों का गठन किया गया है. मामले की जांच चल रही है.
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