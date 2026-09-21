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बेंगलुरू में नकाबपोश बदमाशों ने सड़क किनारे खड़े लोगों पर धारदार हथियारों से किया से हमला, 4 जख्मी

बेंगलुरुः बेंगलुरु में हथियारों से लैस नकाबपोश बदमाशों के एक समूह ने सड़क किनारे खड़े आम लोगों पर हमला कर फरार हो गये. इस हमले में चार लोग घायल हो गए हैं. पुलिस ने बताया कि सभी घायलों को इलाज के लिए स्थानीय निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. अचानक हुए इस हमले से अफरातफरी मच गयी. लोगों में दहशत का माहौल है.

क्या है घटना

पुलिस के अनुसार, रविवार रात करीब 9:30 बजे छह से सात नकाबपोश बदमाशों का एक गिरोह बाइक पर सवार होकर उत्तरहल्ली मेन रोड और अराहल्ली गेट के पास पहुंचा. उन्होंने बीच सड़क पर लोगों पर धारदार हथियारों और चाकुओं से हमला किया. इसके बाद वहां से फरार हो गए.

बड़े-बड़े चाकू और धारदार हथियारों से लैस इस गिरोह ने सबसे पहले उत्तरहल्ली में सड़क किनारे खड़े होकर अपने दोस्तों से बात कर रहे किरण नाम के एक व्यक्ति पर हमला किया. इसके बाद, बदमाशों ने अराहल्ली आर्च के पास एक दुकान के सामने मछली खा रहे कई अन्य लोगों पर भी हमला कर दिया. जिन पर हमला किया गया उनकी पहचान रवि, राजू और दुकान के मालिक बालसुब्रमण्यम के रूप में की गयी.