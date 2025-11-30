42 हजार करोड़ से प्रस्तावित बेंगलुरु टनल रोड प्रोजेक्ट का क्यों हो रहा विरोध? वैज्ञानिकों ने क्या दी चेतावनी
सेव बैंगलोर कमेटी ने बेंगलुरु के SCM हॉल में सम्मेलन किया जहां बेंगलुरु टनल रोड प्रोजेक्ट का कड़ा विरोध किया.
Published : November 30, 2025 at 5:37 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी में 42,000 करोड़ में बेंगलुरु टनल रोड प्रोजेक्ट तैयार करने का प्रस्ताव है. सेव बैंगलोर कमेटी (SBC) ने प्रोजेक्ट के साइंटिफिक आधार, आर्थिक बोझ और पर्यावरण के खतरों पर सवाल उठाए. रविवार को बेंगलुरु के SCM हॉल में शहर भर के लोगों का एक सम्मेलन हुआ. इसमें करीब 200 लोग, रिसर्चर और सिविल सोसाइटी के सदस्य शामिल हुए.
SBC के कन्वीनर जी. शशिकुमार ने कहा कि टनल रोड अनसाइंटिफिक, फाइनेंशियली गैर-जिम्मेदाराना और एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक है. उन्होंने चेतावनी दी कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट 42,000 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 70,000 करोड़ हो सकती है, जिससे आने वाली पीढ़ियों पर लंबे समय तक टैक्स और टोल का बोझ पड़ेगा.
उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से हर घंटे सिर्फ 1,800 कार पैसेंजर ही जा सकेंगे, जबकि मेट्रो इतने ही समय में 69,000 और BMTC बसें लगभग 1.75 लाख लोगों को ले जा सकती हैं. उन्होंने कहा, "अगर मकसद ट्रैफिक कम करना है, तो इन्वेस्टमेंट मेट्रो, सबअर्बन रेल और BMTC में होना चाहिए, न कि ऐसी टनल में जिससे कुछ ही कार यूजर्स को फ़ायदा हो."
एक वीडियो मैसेज में, IISc के प्रोफेसर आशीष वर्मा ने कहा कि यह प्रोजेक्ट "एक अमेरिकन मॉडल जैसा है जो भारतीय शहरों को सूट नहीं करता." उन्होंने बताया कि US शहरों में ज़मीन का एरिया ज़्यादा है और आबादी का घनत्व कम है. उन्होंने कहा कि ज़्यादा टोल, जो हर ट्रिप पर 300 तक होने का अनुमान है. उन्होंने कहा, "यह वह मोबिलिटी मॉडल नहीं है जिसकी बेंगलुरु को ज़रूरत है." सरकार से इसके बजाय मेट्रो और सबअर्बन रेल नेटवर्क को बढ़ाने की अपील की.
वैज्ञानिकों की चेतावनीः
IISc के साइंटिस्ट एमेरिटस डॉ. टी.वी. रामचंद्र ने चेतावनी दी कि बेंगलुरु की हार्ड रॉक फ़ॉर्मेशन में टनल बनाने से एक्वीफ़र्स हमेशा के लिए खराब हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि एनवायरनमेंटल कॉस्ट ऐसी होगी जिसे ठीक नहीं किया जा सकता और इससे शहर की वॉटर सिक्योरिटी पर असर पड़ेगा.
डॉ. टी.वी. रामचंद्र ने कहा- "बेंगलुरु पहले ही अपने 88 परसेंट पेड़-पौधे और 79 परसेंट वॉटर बॉडीज़ खो चुका है, जिससे गर्मी का तनाव, बारिश में रुकावट और बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है. शहर तेज़ बारिश के लिए तैयार नहीं है. इलाके में कोई और गड़बड़ी होने से हालात और खराब हो जाएंगे."
NIAS के एमेरिटस साइंटिस्ट प्रो. सी.पी. राजेंद्रन ने इस प्रोजेक्ट को आर्थिक और पर्यावरण के हिसाब से अवैज्ञानिक बताया. उन्होंने कहा कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव इलाकों में बिना डिटेल्ड जियोलॉजिकल स्टडी के टनलिंग से लंबे समय तक नुकसान हो सकता है. इसकी तुलना उन्होंने हिमालय के प्रोजेक्ट्स में देखे गए ऐसे ही खतरों से की.
अर्बन प्लानिंग एक्सपर्ट प्रो. एम.एन. श्रीहरि ने कहा कि टनल रोड मॉडल बेंगलुरु में नहीं, बल्कि तटीय शहरों में काम करता है. उन्होंने कहा, "यह प्रोजेक्ट प्राइवेट कार यूज़र्स के लिए है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत कम है. यह बेसिक मोबिलिटी प्रिंसिपल्स का उल्लंघन करता है."
बैंगलोर विश्वविद्यालय में भूविज्ञान की पूर्व प्रमुख, प्रोफ़ेसर रेणुका प्रसाद ने कहा कि विस्तृत भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का अभाव चिंताजनक है, क्योंकि शहर प्रायद्वीपीय नीस चट्टान पर स्थित है, जिसके लिए किसी भी गहरी खुदाई से पहले सावधानीपूर्वक आकलन की आवश्यकता होती है.
नागरिक कार्रवाई का आह्वान:
सिविक एक्टिविस्ट कथ्ययिनी चामराज ने कहा कि यह टनल पब्लिक मनी की बर्बादी है. जिसमें पब्लिक की ज़रूरतों से ज़्यादा प्राइवेट कारों को प्राथमिकता दी गई है. उन्होंने सरकार से BMTC, सबअर्बन रेल और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी पर ध्यान देने की अपील की. पूर्व एडवोकेट जनरल रविवर्मा कुमार, डॉ. धर्मानंद और जियोलॉजी प्रोफेसर श्रीनिवास समेत दूसरे एक्सपर्ट्स और पब्लिक फिगर्स भी इस कन्वेंशन में शामिल हुए.
SBC सदस्य राजेश भट ने कहा कि कमिटी, जिसने तीन दशकों से नागरिक मुद्दों पर काम किया है, अपने अभियान को और तेज़ करेगी. उन्होंने कहा, "यह नागरिकों का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक यह प्रोजेक्ट बंद नहीं हो जाता."
