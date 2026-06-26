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घर की पाबंदी और 30 लाख के कर्ज में डूबी बेटी ने किया पूरे परिवार का कत्ल; बेंगलुरु ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा खुलासा

इसी अपार्टमेंट में मिले थे शव. ( ETV Bharat )