बेंगलुरु में खुलेगा भारत का पहला स्टार्टअप पार्क, 10,000 उद्यमियों को बनाएगा ताकतवर, एक लाख लोगों को मिलेगा रोजगार

बेंगलुरु में भारत का पहला स्टार्टअप पार्क 2030 तक 10,000 उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से खोला जाएगा.

बेंगलुरु में खुलेगा भारत का पहला स्टार्टअप पार्क. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 5, 2025 at 4:45 PM IST

4 Min Read
बेंगलुरु: iQUE वेंचर्स की एक परियोजना, स्टार्टअप पार्क के शुभारंभ के साथ, बेंगलुरु, भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा में एक नया मील का पत्थर जोड़ने के लिए तैयार है. 7 नवंबर को कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार द्वारा उद्घाटन किए जाने वाले इस पार्क को विभिन्न क्षेत्रों के स्टार्टअप्स के लिए एक एकीकृत नवाचार केंद्र के रूप में डिजॉइन किया गया है.

स्टार्टअप पार्क: संस्थापकों के लिए एक वन-स्टॉप इकोसिस्टम. कोरमंगला के होसुर रोड पर स्थित स्टार्टअप पार्क, iQUE वेंचर्स के अध्यक्ष और सीईओ शफी शौकत का विजन है. शफी शौकत इस पहल के संस्थापक भी हैं.

इसका उद्देश्य अगले 6 वर्षों में 10,000 से अधिक स्टार्टअप को समर्थन प्रदान करना है. साथ ही एक लाख नौकरियां पैदा करना और राज्य में लगभग ₹50,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना है.

शौकत ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, "बेंगलुरु हमेशा से भारत की स्टार्टअप कहानी की धड़कन रहा है." उन्होंने आगे कहा, "हमारी अगली छलांग अलग-अलग प्रयासों से नहीं, बल्कि एक एकीकृत इकोसिस्टम के माध्यम से आएगी. स्टार्टअप पार्क कर्नाटक का विकास इंजन है. हमारा मिशन संस्थापकों को सशक्त बनाना और बेंगलुरु को नवाचार की वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करना है." यह सुविधा इनक्यूबेशन, एक्सेलेरेशन, मेंटरशिप, फंडिंग तक पहुंच, वैश्विक नेटवर्किंग और ब्रांडिंग सेवाएं प्रदान करेगी.

सभी एक ही छत के नीचे. इसमें स्टार्टअप स्कूल, इन्वेस्टर स्टूडियो, पिच लैब, ग्लोबल कनेक्ट लाउंज और मेंटरशिप हब जैसे विशिष्ट क्षेत्र शामिल हैं. इसके अलावा, पॉडकास्ट स्टूडियो, फैब्रिकेशन लैब और वेलनेस जोन जैसे रचनात्मक और स्वास्थ्यवर्धक स्थान भी हैं.

स्टार्टअप टीवी उद्यमियों की आवाज को बुलंद करेगा; कर्नाटक के भविष्य के लिए समावेशी उद्यमिता: शौकथ ने कहा, "हमारा लक्ष्य केवल स्टार्टअप बनाना ही नहीं, बल्कि उनकी कहानियां बताना भी है." "स्टार्टअप टीवी भारत के नवप्रवर्तकों को सामने लाएगा और उद्यमियों की नई पीढ़ी को प्रेरित करेगा." स्टार्टअप पार्क को अवसरों के विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से भी विकसित किया गया है.

इसका उद्देश्य बेंगलुरु से आगे बढ़कर कर्नाटक के अन्य जिलों में संसाधनों का विस्तार करना है, जहां स्टार्टअप्स को अक्सर विक्रेताओं, फंडिंग या मार्गदर्शन तक सीमित पहुंच जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.

स्टार्टअप पार्क में इनक्यूबेशन विभाग की सीईओ इंदुमति मूर्ति ने समावेशिता के इस दृष्टिकोण पर जोर दिया. "हम एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जो वित्तीय पृष्ठभूमि या डिग्रियों की तुलना में विचारों और उद्यमशीलता की भावना को प्राथमिकता देता है. कोई भी व्यक्ति जो सपने देखता है, यहां आकर कुछ नया बना सकता है." स्टार्टअप पार्क के चयन मानदंड योग्यता पर कम और व्यक्तियों की प्रेरणा और क्षमता पर अधिक केंद्रित हैं.

शौकथ ने कहा कि पार्क कॉर्पोरेट प्रवेश के लिए कोई बाधा नहीं डालेगा या पारंपरिक मानदंडों को प्राथमिकता नहीं देगा। उन्होंने कहा, "हम किसी विचार की क्षमता की समझ और उसकी तत्परता पर ध्यान देते हैं. बात यह नहीं है कि कोई व्यक्ति कहां से है, बल्कि यह है कि वह कहां जाना चाहता है." हर पृष्ठभूमि के संस्थापकों का समर्थन करते हुए, पार्क का उद्देश्य वित्तीय चिंताओं या बुनियादी ढांचे की कमी जैसी बाधाओं को दूर करना है. शौकत ने आगे कहा, "उद्यमियों को एक स्वतंत्र स्थान, एक स्वतंत्र सोच और एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करके, हम यहीं कर्नाटक में अगली बड़ी कंपनियों के निर्माण में मदद करना चाहते हैं."

कर्नाटक को एक वैश्विक नवाचार केंद्र बनाने के राज्य सरकार के लक्ष्य के अनुरूप, स्टार्टअप पार्क का उद्देश्य स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्परिभाषित करना और "बिल्ट इन कर्नाटक" को रचनात्मकता और उद्यमशीलता की वैश्विक पहचान बनाना है. यह पार्क केवल एक भौतिक स्थान से कहीं अधिक है. यह भारत में एक स्थायी और समावेशी स्टार्टअप संस्कृति के निर्माण की दिशा में एक आंदोलन है.

