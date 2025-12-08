तमिलनाडु के एक ही परिवार के तीन सदस्य मृत पाए गए, जांच में जुटी पुलिस
बेंगलुरु में तमिलनाडु के एक ही परिवार के तीन सदस्य मृत पाए गए. इस घटना से लोग सदमे में हैं.
Published : December 8, 2025 at 5:09 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में सोमवार को एक ही परिवार के तीन सदस्यों के मृत पाए जाने की दिल दहला देने वाली घटना हुई. मामला शहर के तावरेकेरे के फर्स्ट मेन की बताई जा रही है.
पुलिस के मुताबिक, मरने वालों में 68 साल की मदम्मा नाम की महिला और उनकी बेटी शामिल हैं. तीसरा मृतक में सुधा का 14 साल का बेटा शामिल है. मामला सामने आते ही बेंगलुरु दक्षिणपूर्व डिवीजन की डीसीपी सारा फातिमा, सुद्दुगुंटेपल्या पुलिस स्टेशन और एसओसीओ टीम के साथ घटनास्थल का दौरा किया और मामले की जांच की. पुलिस को आशंका है कि ये तीनों ने आत्महत्या की है.
मूल रूप से तमिलनाडु के धर्मपुरी का रहने वाला यह परिवार डेढ़ साल से तवारेकेरे में रह रहा था. मदम्मा के साथ उनकी बेटी सुधा और पोता भी था. शुरुआत में मां और बेटी बिरयानी का होटल चलाती थीं. बाद में दूध के कारोबार के साथ-साथ घर का काम भी करती थीं.
हालांकि, आज सुबह पुलिस हेल्पलाइन पर आए एक कॉल के आधार पर जब पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की, तो तीनों मृत पाए गए. पुलिस ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है.
डीसीपी सारा फातिमा के मुताबिक, आज सुबह 11:30 बजे सुद्दुगुंटेपल्या पुलिस स्टेशन को इसकी सूचना देने के बाद पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की. उन्होंने बताया कि, उन्हें पता चला कि तीन लोगों की मौत हो गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है.
उन्होंने कहा कि, मौत का सही कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा. डीसीपी फातिमा ने बताया कि, रविवार को तीनों धर्मपुरी के पास एक मंदिर गए थे और पूजा करके लौटे थे. बाद में, उन्होंने अपनी बहन से भी बात की थी. एक ही परिवार के तीनों लोगों की मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.
ये भी पढ़ें: तेलंगाना में रियल स्टेट कारोबारी की हत्या, बच्चों को स्कूल छोड़कर लौट रहा था