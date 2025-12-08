ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु के एक ही परिवार के तीन सदस्य मृत पाए गए, जांच में जुटी पुलिस

बेंगलुरु: कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में सोमवार को एक ही परिवार के तीन सदस्यों के मृत पाए जाने की दिल दहला देने वाली घटना हुई. मामला शहर के तावरेकेरे के फर्स्ट मेन की बताई जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, मरने वालों में 68 साल की मदम्मा नाम की महिला और उनकी बेटी शामिल हैं. तीसरा मृतक में सुधा का 14 साल का बेटा शामिल है. मामला सामने आते ही बेंगलुरु दक्षिणपूर्व डिवीजन की डीसीपी सारा फातिमा, सुद्दुगुंटेपल्या पुलिस स्टेशन और एसओसीओ टीम के साथ घटनास्थल का दौरा किया और मामले की जांच की. पुलिस को आशंका है कि ये तीनों ने आत्महत्या की है.

मूल रूप से तमिलनाडु के धर्मपुरी का रहने वाला यह परिवार डेढ़ साल से तवारेकेरे में रह रहा था. मदम्मा के साथ उनकी बेटी सुधा और पोता भी था. शुरुआत में मां और बेटी बिरयानी का होटल चलाती थीं. बाद में दूध के कारोबार के साथ-साथ घर का काम भी करती थीं.

हालांकि, आज सुबह पुलिस हेल्पलाइन पर आए एक कॉल के आधार पर जब पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की, तो तीनों मृत पाए गए. पुलिस ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है.