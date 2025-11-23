ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु: फर्जी गुरुजी ने 'यौन रोग' के नाम पर की 48 लाख रुपये की ठगी, FIR दर्ज

बेंगलुरु: शहर के एक टेकी को यौन रोग के लिए फर्जी आयुर्वेदिक गुरुजी से इलाज कराना महंगा पड़ गया. आईटी कर्मचारी ने कथित तौर पर फर्जी गुरुजी की बातों पर विश्वास करके 48 लाख रुपये गंवा दिए और उसे एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या भी हो गई. इसके बाद उसने बेंगलुरु के ज्ञान भारती पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई.

बैंगलोर साउथ वेस्ट डिवीजन की डीसीपी अनीता बी हड्डनवर ने कहा कि केस दर्ज कर लिया गया है और जांच चल रही है. सड़क के किनारे लगे फर्जी टेंट हटाने के निर्देश दिए गए हैं.

पीड़ित टेकी इलाज के लिए फर्जी गुरुजी के पास गया, जो सड़क किनारे एक टेंट लगाकर देसी इलाज करता था. पुलिस के मुताबिक, शिकायत करने वाला एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर है और उसकी शादी 2023 में हुई थी. पीड़ित टेकी सेक्सुअल प्रॉब्लम की वजह से एक हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा था. लेकिन, उसी समय उसने सड़क किनारे एक टेंट के बाहर 'सेक्सुअल प्रॉब्लम का क्विक सॉल्यूशन' लिखा एक बोर्ड देखा और उससे संपर्क किया.

टेंट में मौजूद विजय गुरुजी नाम के एक व्यक्ति ने उनसे यशवंतपुर की एक आयुर्वेदिक दवा की दुकान से 1.60 लाख रुपये में एक ग्राम देवराज बूटी नाम की दवा खरीदने को कहा था और उसने यह शर्त रखी थी कि वह दवा खरीदने अकेले जाए और दवा तभी असर करेगी जब वह कैश में पैसे देगा. पीड़ित ने देवराज बूटी नाम की दवा खरीदी और विजय गुरुजी से मिला. इसके बाद नकली गुरुजी ने अलग-अलग दवाइयों और तेल के नाम पर पैसे लिए.