'AI से आगे क्या है... हम यहां बनाना चाहते हैं' बेंगलुरु टेक समिट में डीके शिवकुमार ने पेश किया मेगा प्लान
डी.के. शिवकुमार ने 29वें बेंगलुरु टेक समिट का उद्घाटन करते हुए- AI, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और बायोटेक्नोलॉजी में निवेश और नई पहल पर प्रकाश डाला.
Published : November 17, 2026 at 5:09 PM IST
बेंगलुरु: मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने मंगलवार को कहा कि कर्नाटक खुद को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डीप टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर निर्माण और बायोटेक्नोलॉजी के एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है. उन्होंने यह बात बेंगलुरु इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर (BIEC) में 'बेंगलुरु टेक समिट' के 29वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए कहीं.
'AI एंड बियॉन्ड' (AI & Beyond) थीम पर आधारित इस तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन में दुनिया भर की टेक कंपनियां, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप और प्रतिनिधि एक साथ आए हैं. शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक के शोध संस्थानों, कुशल कार्यबल, स्टार्टअप इकोसिस्टम और तकनीकी नीतियों ने बेंगलुरु को एक प्रमुख वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में उभरने में मदद की है.
कर्नाटक की तकनीक और स्टार्टअप क्षेत्र में बढ़त
राज्य के आर्थिक योगदान को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत द्वारा सॉफ्टवेयर और सेवाओं के निर्यात से कमाए गए हर पांच डॉलर में से दो डॉलर कर्नाटक से आते हैं. पिछले साल यह निर्यात अनुमानित 173 अरब अमेरिकी डॉलर रहा था. 2025-26 की पहली छमाही के दौरान राज्य को 9.4 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ, जो भारत में आए कुल विदेशी निवेश का 26.7 प्रतिशत है.
बेंगलुरु से 1,000 से अधिक 'ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स' काम कर रहे हैं, जबकि 2025 में 30 से ज्यादा नए केंद्रों ने कर्नाटक में 1 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया है.
राज्य में 24,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं, और भारत के हर पांच में से लगभग दो 'यूनिकॉर्न' (1 अरब डॉलर से ज्यादा वैल्यू वाली कंपनियां) कर्नाटक से निकले हैं. स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में बेंगलुरु दुनिया में आठवें स्थान पर है, जबकि 'एआई-नेटिव' स्टार्टअप्स के लिए यह एशिया में दूसरे स्थान पर है. शहर की तकनीकी फंडिंग 4.4 अरब अमेरिकी डॉलर रही, जबकि कर्नाटक के स्टार्टअप्स ने सामूहिक रूप से लगभग 79 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं.
'एलीवेट' (ELEVATE) कार्यक्रम के तहत, पिछले एक दशक में लगभग 1,500 स्टार्टअप्स को 4.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर मूल्य का बिना हिस्सेदारी वाला अनुदान मिला है. सरकार 'ELEVATE NxT' के माध्यम से डीपटेक स्टार्टअप्स को 1 करोड़ रुपये तक का अनुदान भी दे रही है. पिछले साल से अब तक 33 स्टार्टअप्स को 30 करोड़ रुपये मिल चुके हैं.
एक नया डीपटेक एक्सेलेरेटर, 'इनोवर्स', पांच वर्षों में विकास के चरण वाले 35 उद्यमों को सहयोग देगा. इसके अलावा, स्टार्टअप्स द्वारा विकसित समाधानों को खरीदने के लिए 'गवर्नमेंट फर्स्ट' पहल के तहत 25 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है.
AI, रोबोटिक्स और कौशल विकास
शिवकुमार ने कहा कि भारत की कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन-लर्निंग प्रतिभा का लगभग आधा हिस्सा बेंगलुरु में है. सरकार एक 'AI हब' के साथ सरकारी नेतृत्व वाला 'AI विश्वविद्यालय' विकसित कर रही है. इसके अलावा, उत्तर कर्नाटक के 13 जिलों में AI के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 'IIIT रायचूर' में एक 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' भी बनाया जा रहा है.
प्रस्तावित 'बेंगलुरु रोबोटिक्स एंड AI इनोवेशन जोन' (BRAINZ) शोध, प्रोटोटाइप बनाने और विनिर्माण को बढ़ावा देगा. 300 करोड़ रुपये के 'निपुण कर्नाटक' मिशन के तहत 33,000 से अधिक लोगों को उद्योगों की जरूरत के हिसाब से प्रशिक्षण दिया गया है. इनमें वे महिलाएं भी शामिल हैं, जो करियर में ब्रेक के बाद फिर से काम पर लौट रही हैं.
सेमीकंडक्टर और बायोटेक्नोलॉजी में निवेश
मुख्यमंत्री ने बताया कि कर्नाटक में 100 से अधिक 'फैबलेस' चिप कंपनियां हैं और भारत के कुल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात का पांचवां हिस्सा अकेले कर्नाटक से होता है. कंपनियां बेंगलुरु और मैसूरु में सेमीकंडक्टर शोध और निर्माण इकाइयों में 23,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश कर रही हैं. राज्य की ESDM नीति के तहत धारवाड़ से मैसूरु तक चार इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर बुनियादी ढांचा और सहायता प्रदान करेंगे.
भारत की कुल 'बायोइकोनॉमी' में भी कर्नाटक की हिस्सेदारी पांचवें हिस्से की है, जिसका मूल्य पिछले साल 39.2 अरब अमेरिकी डॉलर आंका गया था. समुद्री बायोटेक्नोलॉजी, कृषि, जीनोम एडिटिंग, जीन थेरेपी और AI-आधारित बायोटेक्नोलॉजी में नई पहलों के साथ-साथ 11 प्रस्तावित इनक्यूबेटरों का उद्देश्य इस क्षेत्र का और विस्तार करना है.
वैश्विक भागीदारी और निवेश के अवसर
पिछले साल के 57 देशों के मुकाबले इस साल के शिखर सम्मेलन में 75 से अधिक देश भाग ले रहे हैं. प्रदर्शकों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है, जबकि व्यापारिक आगंतुकों की भागीदारी में लगभग एक-तिहाई की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.
वैश्विक कंपनियों और निवेशकों को कर्नाटक के साथ साझेदारी करने के लिए आमंत्रित करते हुए शिवकुमार ने कहा, "हम प्रतिभा, नीतियां और साझेदारी लेकर आएंगे. आप अपनी महत्वाकांक्षा लेकर आएं. AI से आगे जो कुछ भी है, हम उसे यहीं आपके साथ मिलकर बनाना चाहते हैं." उन्होंने कहा कि कर्नाटक का लक्ष्य ऐसी तकनीकों और उद्योगों को विकसित करना है जो न केवल भारत बल्कि वैश्विक बाजारों की भी सेवा करे.
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