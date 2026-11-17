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'AI से आगे क्या है... हम यहां बनाना चाहते हैं' बेंगलुरु टेक समिट में डीके शिवकुमार ने पेश किया मेगा प्लान

29वें बेंगलुरु टेक समिट का उद्घाटन करते हुए डी.के. शिवकुमार व अन्य. ( ETV Bharat )

बेंगलुरु: मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने मंगलवार को कहा कि कर्नाटक खुद को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डीप टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर निर्माण और बायोटेक्नोलॉजी के एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है. उन्होंने यह बात बेंगलुरु इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर (BIEC) में 'बेंगलुरु टेक समिट' के 29वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए कहीं.

'AI एंड बियॉन्ड' (AI & Beyond) थीम पर आधारित इस तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन में दुनिया भर की टेक कंपनियां, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप और प्रतिनिधि एक साथ आए हैं. शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक के शोध संस्थानों, कुशल कार्यबल, स्टार्टअप इकोसिस्टम और तकनीकी नीतियों ने बेंगलुरु को एक प्रमुख वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में उभरने में मदद की है.