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AI स्मार्ट चश्मे से चीटिंग! छात्र एग्जाम हॉल से बाहर...ऐसे हुआ हाईटेक नकल का खुलासा

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ETV Bharat )

बेंगलुरु: कर्नाटक के बेंगलुरु में माउंट कार्मेल यूनिवर्सिटी के एक छात्र को एग्जाम हॉल के अंदर स्मार्ट ग्लास पहने पकड़े जाने के बाद पहले सेमेस्टर की बची हुई परीक्षाओं में बैठने से रोक दिया गया है. इससे परीक्षाओं में गलत फायदा उठाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) वाले वियरेबल डिवाइस के गलत इस्तेमाल की चिंता बढ़ गई है.

परीक्षा पर्यवेक्षक ने अजीब चश्मा देखा

खबर है कि यह घटना 3 नवंबर को पहले सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान हुई. एक परीक्षा पर्यवेक्षक (इनविजिलेटर) ने देखा कि छात्र का चश्मा बहुत बड़ा लग रहा था. करीब डेढ़ घंटे तक उसे देखने के बाद, वह छात्र के पास गई और चश्मा देखने की इजाजत मांगी.

जब परीक्षा पर्यवेक्षक ने चश्मे को पहनने की कोशिश की तो उन्हें उसमें मौजूद डिवाइस से आवाज सुनाई दी. चश्मे में इलेक्ट्रॉनिक फीचर होने का शक होने पर उन्होंने चश्मे को विश्वविद्यालय के अधिकारियों को सौंप दिया. इस डिवाइस की कीमत कथित तौर पर लगभग 34,000 थी. इस चश्मे को जब्त कर लिया गया है. विश्वविद्यालय अधिकारियों के मुताबिक, छात्र के माता-पिता को इस घटना के बारे में बता दिया गया है. उसे पहले सेमेस्टर की बची हुई परीक्षाओं में बैठने से रोक दिया गया है. हालांकि उसे तीसरे सेमेस्टर में पेपर देने की इजाजत दी जाएगी. यूनिवर्सिटी की इंचार्ज वाइस-चांसलर प्रोफेसर लेखा जॉर्ज ने कहा कि संस्थान परीक्षा में अनुशासन बनाए रखने और अपने इवैल्यूएशन सिस्टम की ईमानदारी की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने डिवाइस की पहचान करने में इनविजिलेटर की सतर्कता की तारीफ की. इस घटना ने उन चुनौतियों को सामने लाया है जिनका सामना शैक्षिक संस्थानों को करना पड़ रहा है. क्योंकि वियरेबल टेक्नोलॉजी तेजी से बेहतर होती जा रही है. कैमरे, ऑडियो फंक्शन और एआई क्षमता वाले स्मार्ट ग्लास का गलत इस्तेमाल एग्जाम के सवाल पकड़ने या बाहरी मदद लेने के लिए किया जा सकता है.