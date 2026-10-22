आवार कुत्ते को पेड़ से लटकाकर उतारा मौत के घाट, वीडियो वायरल होने पर 3 गिरफ्तार
आरोपियों ने दावा किया है कि वे घटना के वक्त शराब के नशे में थे. पुलिस इसकी जांच कर रही है.
Published : October 22, 2026 at 10:18 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के गुंजूर इलाके से एक बेहद ही दर्दनाक और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. यहां कुछ लोगों ने मिलकर एक बेजुबान आवारा कुत्ते को न केवल बुरी तरह पीटा, बल्कि उसे पेड़ से लटकाकर उसकी जान ले ली. इस क्रूरता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बेंगलुरु की वरथुर थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है.
सीसीटीवी में कैद हुई पूरी दरिंदगी
यह खौफनाक वारदात गुंजूर स्थित ग्रीन वुड हाई स्कूल के पास की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, स्कूल के ठीक सामने आरोपियों ने इस बेजुबान जानवर को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया. आरोपियों ने कुत्ते को एक पेड़ से लटकाया और लकड़ी के डंडों से पीट-पीटकर उसे मौत के घाट उतार दिया. इस पूरी घटना का वीडियो वहां लगे एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया. इसके अलावा, आरोपियों में से ही किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर आपस में शेयर किया था, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.
एनिमल लवर की शिकायत पर दर्ज हुई FIR
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और आम लोगों में भारी आक्रोश फैल गया. इस अमानवीय कृत्य को देखने के बाद निश्चिंत नरेन नामक एक डॉग लवर (पशु प्रेमी) ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया. उन्होंने वरथुर पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए एक लिखित शिकायत दर्ज कराई.
शराब के नशे में घटना को दिया अंजाम
दर्ज शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए वरथुर थाना पुलिस ने तीन मुख्य आरोपियों को अपनी हिरासत में ले लिया है. पुलिस द्वारा पकड़े गए इन आरोपियों की पहचान पुनीत, मुरली और मुनियाप्पा के रूप में हुई है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार, तीनों आरोपियों को हिरासत में रखकर गहन पूछताछ की जा रही है. शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने दावा किया है कि वे घटना के वक्त अत्यधिक शराब के नशे में थे. पुलिस उनके इन दावों की सच्चाई की जांच कर रही है.
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