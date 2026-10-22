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आवार कुत्ते को पेड़ से लटकाकर उतारा मौत के घाट, वीडियो वायरल होने पर 3 गिरफ्तार

वीडियो वायरल होने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस. ( ETV Bharat )

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के गुंजूर इलाके से एक बेहद ही दर्दनाक और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. यहां कुछ लोगों ने मिलकर एक बेजुबान आवारा कुत्ते को न केवल बुरी तरह पीटा, बल्कि उसे पेड़ से लटकाकर उसकी जान ले ली. इस क्रूरता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बेंगलुरु की वरथुर थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है.

सीसीटीवी में कैद हुई पूरी दरिंदगी