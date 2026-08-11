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बेंगलुरु में अंडरपास निर्माण के दौरान मिट्टी ढहने से दो मजदूरों की गई जान, घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती

बेंगलुरु में अंडरपास निर्माण के दौरान अचानक मिट्टी ढहने से दो मजदूरों की मौत हो गई.

Bengaluru: Soil collapses on workers during underpass construction; two workers die
बेंगलुरु में अंडरपास निर्माण के दौरान मिट्टी ढहने से दो मजदूरों की गई जान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 11, 2026 at 6:11 PM IST

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बेंगलुरु: कर्नाटक के बेंगलुरु में अंडरपास बनाने के काम के दौरान मिट्टी गिरने से दो मज़दूरों की मौत हो गई. यह घटना बेंगलुरु में डॉ. राजकुमार मेमोरियल के पास हुई. पुलिस, फायर सर्विस के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने मिट्टी में दबे मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया.

अंडरपास बनाने के लिए सड़क पर लगभग 20 फीट गहरी खुदाई की गई थी. आज, जब पांच मजदूर काम कर रहे थे, तो अचानक मिट्टी ढह गई. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान, एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई. स्थानीय लोगों की मदद से बचाव कार्य किया गया. कुछ अन्य लोगों को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह घटना नंदिनी लेआउट पुलिस स्टेशन के इलाके में हुई.

क्या है पूरा मामला

अंडरपास का काम बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी (BDA) द्वारा एफटीआई सर्कल के पास किया जा रहा था. मिट्टी तब ढही जब आरसीसी बिछाने के लिए खोदे गए गड्ढे में भरा पानी निकाला जा रहा था. साइट पर पांच मजदूर मौजूद थे. जैसे ही मिट्टी ढहने लगी, उनमें से तीन भागने में सफल रहे. वहीं, दो अन्य मजदूर, 31 साल का परिमल और 26 साल का सोनाराम मिट्टी में दब गया.

परिमल की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, सोनाराम को बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया. बाद में कनवा अस्पताल में उसकी मौत हो गई. इस घटना में सदानंद, सुनील और इम्तियाज घायल हो गए.

बीडीए कमिश्नर का बयान
घटना के बारे में बात करते हुए, बीडीए कमिश्नर मणिवन्नन ने कहा कि अधिकारी दुर्घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं. घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज देने के निर्देश दिए गए हैं. ठेकेदारों को निर्देश दिया गया है कि वे मारे गए मजदूरों के परिवारों को 24 घंटे के भीतर मुआवजा दें. घटना की तुरंत जांच के आदेश भी दिए गए हैं.

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