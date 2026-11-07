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बेंगलुरु 7 मर्डर केस में बड़ा अपडेट: साइको किलर की पत्नी और सास के सड़े-गले शव तमिलनाडु के जंगलों से बरामद

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

बेंगलुरु: पारिवारिक विवाद के चलते परिवार के सात सदस्यों की सिलबट्टे से कूचकर बेरहमी से की गई हत्या के मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है. पूरे राज्य को झकझोर देने वाले इस खौफनाक नरसंहार में पुलिस ने जांच तेज करते हुए तमिलनाडु के सलेम घाट के घने जंगलों से दो और सड़े-गले शव बरामद किये हैं. ये शव इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हत्याकांड के मुख्य आरोपी कैब ड्राइवर इंदुशेखर की पत्नी सुनीता और उसकी सास रुपावती के हैं.

शव मिलने के बाद, मृतकों के परिवार वालों को सलेम ले जाया गया है. पोस्टमॉर्टम के बाद शव उन्हें सौंप दिए जाएंगे. पुलिस के अनुसार, चूंकि शव बहुत बुरी तरह गल चुके हैं, इसलिए परिवार के सूत्रों का कहना है कि अंतिम संस्कार सलेम में ही किया जाए या शवों को अंतिम रस्मों के लिए बेंगलुरु लाया जाए, इस पर अंतिम फैसला वहीं लिया जाएगा. पुलिस इस मामले में बाकी बचे शवों का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान चला रही है.