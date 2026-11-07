बेंगलुरु 7 मर्डर केस में बड़ा अपडेट: साइको किलर की पत्नी और सास के सड़े-गले शव तमिलनाडु के जंगलों से बरामद
कैब ड्राइवर ने पारिवारिक विवाद में पत्नी समेत परिवार के 7 लोगों को 20 दिनों के अंदर एक-एक कर सिलबट्टे से कूचकर मार डाला.
Published : November 7, 2026 at 5:36 PM IST
बेंगलुरु: पारिवारिक विवाद के चलते परिवार के सात सदस्यों की सिलबट्टे से कूचकर बेरहमी से की गई हत्या के मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है. पूरे राज्य को झकझोर देने वाले इस खौफनाक नरसंहार में पुलिस ने जांच तेज करते हुए तमिलनाडु के सलेम घाट के घने जंगलों से दो और सड़े-गले शव बरामद किये हैं. ये शव इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हत्याकांड के मुख्य आरोपी कैब ड्राइवर इंदुशेखर की पत्नी सुनीता और उसकी सास रुपावती के हैं.
शव मिलने के बाद, मृतकों के परिवार वालों को सलेम ले जाया गया है. पोस्टमॉर्टम के बाद शव उन्हें सौंप दिए जाएंगे. पुलिस के अनुसार, चूंकि शव बहुत बुरी तरह गल चुके हैं, इसलिए परिवार के सूत्रों का कहना है कि अंतिम संस्कार सलेम में ही किया जाए या शवों को अंतिम रस्मों के लिए बेंगलुरु लाया जाए, इस पर अंतिम फैसला वहीं लिया जाएगा. पुलिस इस मामले में बाकी बचे शवों का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान चला रही है.
इस बेरहम घटना का शिकार बने सात वर्षीय बच्चे पुनीत का शव शुक्रवार 6 नवंबर को मिला था. पुनीत का शव चिक्काबल्लापुर जिले की नंदी हिल्स की तलहटी में मिला था. पोस्टमॉर्टम और जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया था. जानकारी के मुताबिक, परिजनों ने कल ही हरिश्चंद्र घाट श्मशान भूमि में उसका अंतिम संस्कार कर दिया.
पूरे राज्य को झकझोर देने वाली घटना क्या है
यह दिल दहला देने वाली घटना 6 नवंबर को बेंगलुरु के राजाजीनगर थाना क्षेत्र में सामने आई थी. आरोप है कि इंदुशेखर ने 15 से 20 दिनों के दौरान अपनी पत्नी के रिश्तेदारों को एक-एक करके घर बुलाया, उन पर सिलबट्टे से वार किया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद उसने शवों को प्लास्टिक के बैगों में भरा और सुनसान इलाकों में फेंक दिया.
सातों लोगों की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज होने के बाद, पुलिस ने मामले की जांच की और इस खौफनाक हत्याकांड का पर्दाफाश किया. इस हत्याकांड में मारे गए लोगों की पहचान रूपावती, सुनीता, शिवकुमार, शंकर, नलिनी, दिव्या और पुनीत के रूप में हुई है. आरोपी इंदुशेखर (52 वर्ष) को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
इसे भी पढ़ेंः