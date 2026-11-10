बेंगलुरु मर्डर केस अपडेट: पुलिस ने सभी सात शव बरामद किए, मामले की जांच जारी
बेंगलुरु में एक ही परिवार के सात लोगों की बेरहमी से हत्या के मामले में पुलिस ने सभी सात शव बरामद कर लिए हैं.
Published : November 10, 2026 at 3:04 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक के बेंगलुरु में एक ही परिवार के सात लोगों की बेरहमी से हत्या के मामले में पुलिस ने सभी सात पीड़ितों के शव बरामद कर लिए हैं. पुलिस ने सोमवार को हसन जिले के शिराडी घाट में मरनहल्ली के पास लगभग 100 फीट गहरी खाई से नलिनी और शंकर के शव बरामद किए. इसके साथ ही सभी सात पीड़ितों के शव बरामद हो गए.
यह ऑपरेशन मल्लेश्वरम एएसपी प्रभावती के नेतृत्व में सकलेशपुर ग्रामीण पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में मरनहल्ली के पास किया गया. नलिनी और शंकर के शवों को निकालने के लिए पुलिसकर्मी रस्सियों का इस्तेमाल करके 100 फीट गहरी खाई में उतरे. इसके बाद शवों को एम्बुलेंस से हसन के एचआईएमएस अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया.
बेंगलुरु सिटी नॉर्थ डिवीजन के डीसीपी न्यामगौड़ा ने कहा कि नलिनी और शंकर के शव शिराडी घाट में मिले और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए. उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि सभी सात पीड़ितों के शव अब बरामद कर लिए गए हैं. मामले की जांच जारी है.
सभी सात शवों की बरामदगी
16 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच, 15 दिनों की अवधि में आरोपी इंदुशेखर ने बेंगलुरु के एक घर में अपनी पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों सहित सात लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी. उसने उनके सिर पर चक्की के पत्थर से प्रहार किया. हत्याओं के बाद, शवों को प्लास्टिक की थैलियों में लपेटा गया और तमिलनाडु और कर्नाटक सहित अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिया गया. इस मामले ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी है.
निशान का पीछा करते हुए पुलिस ने सबसे पहले नंदी हिल्स के पास पुनीत नाम के एक लड़के का शव बरामद किया. इसके बाद, उसकी पत्नी सुनीता और सास रूपावती के शव तमिलनाडु में सेलम के पास एक वन क्षेत्र में पाए गए. बाद में शिवकुमार और दिव्या के शव मैसूर के चामुंडी हिल के पास पाए गए.
सोमवार को पुलिस ने शिरडी घाट पर शंकर और नलिनी के शवों का पता लगाया. मामले के प्रकाश में आने के छह दिनों के भीतर सभी सात पीड़ितों के शव बरामद होने के साथ, पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है.
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