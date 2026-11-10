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बेंगलुरु मर्डर केस अपडेट: पुलिस ने सभी सात शव बरामद किए, मामले की जांच जारी

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

बेंगलुरु: कर्नाटक के बेंगलुरु में एक ही परिवार के सात लोगों की बेरहमी से हत्या के मामले में पुलिस ने सभी सात पीड़ितों के शव बरामद कर लिए हैं. पुलिस ने सोमवार को हसन जिले के शिराडी घाट में मरनहल्ली के पास लगभग 100 फीट गहरी खाई से नलिनी और शंकर के शव बरामद किए. इसके साथ ही सभी सात पीड़ितों के शव बरामद हो गए.

यह ऑपरेशन मल्लेश्वरम एएसपी प्रभावती के नेतृत्व में सकलेशपुर ग्रामीण पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में मरनहल्ली के पास किया गया. नलिनी और शंकर के शवों को निकालने के लिए पुलिसकर्मी रस्सियों का इस्तेमाल करके 100 फीट गहरी खाई में उतरे. इसके बाद शवों को एम्बुलेंस से हसन के एचआईएमएस अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया.