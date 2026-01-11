ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु के सरायपाल्या के निवासियों ने BDA की बुलडोजर कार्रवाई के बाद मलबे में रातें बिताईं

बुलडोजर की कार्रवाई के बाद निवासी अपना सामान देखते हुए ( ETV Bharat )

बेंगलुरु: बेंगलुरु के सरायपाल्या में रहने वाले लोग अपनी रातें मलबे, सीवेज के पानी और धूल में बिता रहे हैं, क्योंकि बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी (BDA) ने उनके घरों के कुछ हिस्से गिरा दिए हैं. तोड़-फोड़ के तीन दिन बाद भी, कई लोगों का कहना है कि कोई अधिकारी उनसे मिलने नहीं आया, कोई राहत नहीं मिली, और मदद के लिए उनकी बार-बार की गई गुहार का कोई जवाब नहीं मिला. परिवारों का कहना है कि उनके पास प्रॉपर्टी के सही कागज़ात होने के बावजूद उन्हें बाहर निकाला जा रहा है. “हम कन्फ्यूज़ हैं. क्या यह बीडीए या सरकार का मामला है? हमें अपने ही घर क्यों छोड़ने चाहिए?” मलबे के पास खड़े एक रहने वाले ने पूछा, जो कभी उनका घर हुआ करता था. एक और ने साफ़-साफ़ कहा, “हम 21 साल से यहां हैं. अब अचानक वे हमसे घर खाली करने को कह रहे हैं.” परिवार सड़कों पर आ गए

लोगों ने कहा कि बिना सही सूचना के और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में घरों को गिराने का काम किया गया. उनका दावा है कि जेसीबी मशीनें 20 से अधिक पुलिसवालों के साथ आईं और घरों को गिरा दिया गया, जबकि परिवार बेबस होकर देखते रहे. घर का सामान, किताबें और ज़रूरी सामान खराब हो गए या मलबे में दब गए. एक परिवार का घरेलू सामान खुले में पड़ा हुआ (ET Bharat) तब से परिवार सड़क किनारे सो रहे हैं. एक निवासी ने कहा, “हम पिछले तीन दिनों से गंदे पानी और धूल में रह रहे हैं. कोई भी हमारी हालत देखने नहीं आया है.” अधिकारियों ने कथित तौर पर 25,000 से 30,000 रुपये का मुआवजा दिया और रहने वालों से जाने को कहा. हालांकि, रहने वालों ने मुआवजे को 'बेमतलब' बताया. एक महिला ने पूछा, “हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं. इतने पैसे से घर कैसे बन सकता है?” कई लोगों ने कहा कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी लीगल चेक के बाद ही खरीदी. एक आदमी ने कहा कि उसने अपना पिछला घर बेचने के तीन महीने बाद ही 54 लाख रुपये में एक घर खरीदा था.