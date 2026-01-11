ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु के सरायपाल्या के निवासियों ने BDA की बुलडोजर कार्रवाई के बाद मलबे में रातें बिताईं

निवासियों ने दावा किया कि उनके पास वैध दस्तावेज हैं, फिर भी बैंगलोर विकास प्राधिकरण ने उनके घरों को गिरा दिया.

Residents look at their belongings after the bulldozer action
बुलडोजर की कार्रवाई के बाद निवासी अपना सामान देखते हुए (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 11, 2026 at 10:31 PM IST

4 Min Read
बेंगलुरु: बेंगलुरु के सरायपाल्या में रहने वाले लोग अपनी रातें मलबे, सीवेज के पानी और धूल में बिता रहे हैं, क्योंकि बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी (BDA) ने उनके घरों के कुछ हिस्से गिरा दिए हैं.

तोड़-फोड़ के तीन दिन बाद भी, कई लोगों का कहना है कि कोई अधिकारी उनसे मिलने नहीं आया, कोई राहत नहीं मिली, और मदद के लिए उनकी बार-बार की गई गुहार का कोई जवाब नहीं मिला.

परिवारों का कहना है कि उनके पास प्रॉपर्टी के सही कागज़ात होने के बावजूद उन्हें बाहर निकाला जा रहा है. “हम कन्फ्यूज़ हैं. क्या यह बीडीए या सरकार का मामला है? हमें अपने ही घर क्यों छोड़ने चाहिए?” मलबे के पास खड़े एक रहने वाले ने पूछा, जो कभी उनका घर हुआ करता था.

एक और ने साफ़-साफ़ कहा, “हम 21 साल से यहां हैं. अब अचानक वे हमसे घर खाली करने को कह रहे हैं.”

परिवार सड़कों पर आ गए
लोगों ने कहा कि बिना सही सूचना के और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में घरों को गिराने का काम किया गया. उनका दावा है कि जेसीबी मशीनें 20 से अधिक पुलिसवालों के साथ आईं और घरों को गिरा दिया गया, जबकि परिवार बेबस होकर देखते रहे. घर का सामान, किताबें और ज़रूरी सामान खराब हो गए या मलबे में दब गए.

A family's household goods lying in the open
एक परिवार का घरेलू सामान खुले में पड़ा हुआ (ET Bharat)

तब से परिवार सड़क किनारे सो रहे हैं. एक निवासी ने कहा, “हम पिछले तीन दिनों से गंदे पानी और धूल में रह रहे हैं. कोई भी हमारी हालत देखने नहीं आया है.”

अधिकारियों ने कथित तौर पर 25,000 से 30,000 रुपये का मुआवजा दिया और रहने वालों से जाने को कहा. हालांकि, रहने वालों ने मुआवजे को 'बेमतलब' बताया. एक महिला ने पूछा, “हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं. इतने पैसे से घर कैसे बन सकता है?”

कई लोगों ने कहा कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी लीगल चेक के बाद ही खरीदी. एक आदमी ने कहा कि उसने अपना पिछला घर बेचने के तीन महीने बाद ही 54 लाख रुपये में एक घर खरीदा था.

उन्होंने कहा, “मेरे पास ई-खाता, बिजली और पानी के बिल और सरकार को 3.5 लाख रुपये देने का सबूत हैं. हमें बताया गया था कि ई-खाता का मतलब सुरक्षा है. अब बुलडोजर आए और मेरा घर गिरा दिया.”

बच्चों की शिक्षा पर बुरा असर
इस काम का बच्चों पर बुरा असर पड़ा है. एक लड़की ने उसने भर्राती आवाज़ में कहा कि उसके एग्जाम आने वाले हैं लेकिन अपना घर टूटते देखने के बाद वह पढ़ाई नहीं कर पा रही है. “मैं दिन में रिश्तेदारों या दोस्तों के घर पर रहती हूं और रात में यहां सोने के लिए वापस आती हूं. मेरे पास मेरी किताबें भी नहीं हैं.”

माता-पिता को अपने बच्चों की पढ़ाई पर लंबे समय तक होने वाले नुकसान का डर है. उनका कहना है कि हम बस यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें और इज्ज़त से जिएं.

एक और रहने वाले ने कहा, “किसी को भी इसका सामना नहीं करना चाहिए.” इलाके में रहने वाले लोगों का कहना है कि कई खरीदार वकीलों और सरकारी कागज़ों पर भरोसा करते थे और उन्हें पता नहीं था कि ज़मीन बीडीए की सीमा में आ सकती है. एक रहने वाले ने पूछा, “अगर कोई समस्या थी, तो कागज़ात जारी ही क्यों किए गए?”

Debris accumulated at Saraipalya after the bulldozer action
बुलडोजर की कार्रवाई के बाद सरायपाल्या में मलबा जमा हो गया (ETV Bharat)

चुने हुए नेताओं से सवाल

चुने हुए प्रतिनिधियों की गैरमौजूदगी से गुस्सा बढ़ रहा है. लोगों ने सवाल किया कि उनके स्थानीय विधायक, राजस्व और बीडीए मंत्री एनए हारिस, और हाउसिंग और माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर बीजेड ज़मीर अहमद ने साइट का दौरा क्यों नहीं किया.

कई परिवारों ने कहा कि वे खाली नहीं करेंगे और अगर उन्हें कोई नुकसान होता है तो सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाए. एक आदमी ने कहा, “अगर वे दोबारा बुलडोजर लेकर आए, तो हम नहीं हटेंगे. अगर हमारे परिवार को कुछ हुआ, तो सरकार ज़िम्मेदार होगी.”

लोग तुरंत पुनर्वास, सही मुआवजा और अधिकारियों से साफ-साफ जवाब की मांग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि तब तक, वे अपने घरों के खंडहरों के बीच बैठकर अपनी बात सुनने का इंतज़ार करते रहेंगे.

