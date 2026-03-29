कर्ज के बोझ ने उजाड़ा हंसता-खेलता परिवार; मां-बेटी की मौत, मामा-भांजा की हालत गंभीर
पुलिस की शुरुआती जांच में चिटफंड व्यवसाय और विलासितापूर्ण जीवन के लिए लिए गए भारी कर्ज को इस कदम की मुख्य वजह बताया जा रहा.
Published : March 29, 2026 at 10:21 PM IST|
Updated : March 29, 2026 at 10:27 PM IST
बेंगलुरुः अनेकल तालुका में शनिवार शाम एक दुखद घटना घटी. मल्लेनाहल्ली में कर्ज के भारी बोझ के कारण एक ही परिवार के चार सदस्यों ने आत्महत्या की कोशिश की. इस घटना में घर के मालिक की मां और बहन की मृत्यु हो गई, जबकि वह व्यक्ति और उसका 11 वर्षीय भांजे की हालत गंभीर बनी हुई है. अस्पताल में दोनों का इलाज चल रहा है.
बेंगलुरु ग्रामीण के एसपी चंद्रकांत ने बताया कि पुलिस को शनिवार रात करीब 10:30 बजे इस घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद अत्तिबेले पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. शुरुआती जांच से पता चला है कि भारी कर्ज इस घटना की मुख्य वजह थी. पुलिस के अनुसार, उस व्यक्ति ने चिटफंड व्यवसाय के लिए काफी कर्ज लिया था और विलासितापूर्ण जीवन पर बहुत पैसा खर्च किया था.
पूरे परिवार ने आत्महत्या करने का फैसला किया क्योंकि वे कर्ज नहीं चुका पा रहे थे. बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति ने खुद की जान लेने की कोशिश करने से पहले अपनी मां, बहन और भांजे पर हमला किया. घटना का सटीक कारण आगे की जांच के दौरान पता चलेगा.
घटना से पहले परिवार ने एक वीडियो भी जारी किया था. इस कथित वीडियो में उन्होंने कहा कि वे साहूकारों के दबाव को सहन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने यह कदम उठाने का फैसला किया है. वीडियो देखने के बाद चिंतित रिश्तेदार जब घर पहुंचे, तो सामने का दरवाजा बंद मिला. जब उन्होंने पिछला दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया, तो परिवार के सदस्य गंभीर हालत में मिले. जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गयी.
सुसाइड कोई सॉल्यूशन नहीं है: अगर कोई कठिन समय से गुजर रहा है या उसे मदद की ज़रूरत है, तो कृपया किसी भरोसेमंद व्यक्ति या हेल्पलाइन से संपर्क करें. अगर आपके मन में सुसाइड के ख्याल आ रहे हैं, या आप किसी दोस्त को लेकर परेशान हैं या आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की हेल्पलाइन - 9152987821 पर कॉल करें. सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक हेल्पलाइन खुला रहता है.
इसे भी पढ़ेंः