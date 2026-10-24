ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु में कार धीरे चलाने का इशारा करने पर भड़के 'रईसजादे'; बिहार के युवक को बेरहमी से कुचला... मौत

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

बेंगलुरु: बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में रोड रेज की खौफनाक वारदात सामने आई है. गाड़ी धीरे चलाने का इशारा करने पर गुस्साए कार सवारों ने बिहार के 25 वर्षीय युवक रंजीत साहू को टक्कर मारी और 100 मीटर तक घसीटते ले गए. इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया. यह घटना 21 अक्टूबर की देर इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस स्टेशन के प्रगति नगर की है.

पुलिस ने बताया कि मृतक के दोस्त नीतीश मुखिया द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. रंजीत कुमार साहू एक पेइंग गेस्ट हाउस में रसोइया का काम करता था.