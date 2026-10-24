बेंगलुरु में कार धीरे चलाने का इशारा करने पर भड़के 'रईसजादे'; बिहार के युवक को बेरहमी से कुचला... मौत
बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में रोड रेज की खौफनाक वारदात सामने आई है. पुलिस मामला दर्ज कर घटना की जांच कर रही है.
Published : October 24, 2026 at 6:54 PM IST
बेंगलुरु: बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में रोड रेज की खौफनाक वारदात सामने आई है. गाड़ी धीरे चलाने का इशारा करने पर गुस्साए कार सवारों ने बिहार के 25 वर्षीय युवक रंजीत साहू को टक्कर मारी और 100 मीटर तक घसीटते ले गए. इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया. यह घटना 21 अक्टूबर की देर इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस स्टेशन के प्रगति नगर की है.
पुलिस ने बताया कि मृतक के दोस्त नीतीश मुखिया द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. रंजीत कुमार साहू एक पेइंग गेस्ट हाउस में रसोइया का काम करता था.
मिली जानकारी के अनुसार रंजीत, दशहरा का त्योहार मनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिटी आया था. दोस्तों के साथ त्योहार मनाने के बाद, उनके साथ प्रगति नगर में नीतीश के बड़े भाई के घर की ओर पैदल जा रहे थे. जब वे पैदल सड़क पार कर रहे थे, तभी एक सफेद रंग की कार तेज रफ्तार में वहां आई. रंजीत ने ड्राइवर को गाड़ी की रफ्तार धीमी करने का इशारा किया.
शिकायत के मुताबिक, इस बात से गुस्साए आरोपियों ने आगे जा चुकी अपनी कार को यू-टर्न लिया और उन पर हमला कर दिया. इस झगड़े के बाद, नीतीश ने तुरंत अपने दोस्तों को मौके पर बुला लिया. इसके बाद दोनों गुटों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. आरोपियों ने अचानक कार को उनलोगों के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की. रंजीत साहू कार की चपेट में आ गया. अन्य दोस्त किसी तरह एक तरफ हटने में कामयाब रहे.
शिकायत में कहा गया है कि इसके बाद आरोपियों ने रंजीत के पैरों पर कार चढ़ा दी, उसे करीब 100 मीटर तक घसीटा. भागने से पहले उसे होसुर सर्विस रोड के बीच में ही छोड़ दिया. साहू के सिर, छाती और दाहिने पैर सहित शरीर के विभिन्न हिस्सों में गंभीर चोटें आई थीं. गुरुवार, 22 अक्टूबर को इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है.
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