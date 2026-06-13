बेंगलुरु में गड्ढे ने ले ली जानः गड्ढे के कारण स्कूटी से नीचे गिरी महिला, स्कूल बस ने कुचला
बेंगलुरु में महिला को स्कूल बस ने कुचला, वहीं मैसूर रोड पर दो नर्सिंग छात्रों सहित तीन की मौत हो गयी.
Published : June 13, 2026 at 8:16 PM IST
बेंगलुरुः कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में सड़कों के गड्ढों के कारण मौत का मामला सामने आया है. मृतक महिला की पहचान कांता के रूप में हुई है. गड्ढे के कारण संतुलन बिगड़ने से कांता सड़क पर गिर गईं, जिसके बाद एक स्कूल बस ने उन्हें कुचल दिया. व्हाइटफील्ड ट्रैफिक पुलिस ने घटनास्थल का दौरा कर जांच शुरू की है.
पुलिस ने बताया कि आज सुबह मराठहल्ली के पास हुए एक हादसे में अपनी बेटी को दोपहिया वाहन से कॉलेज छोड़ने जा रही थी. कल रात हुई बारिश के कारण शहर के गड्ढों में पानी भर गया था. नियंत्रण खोने के बाद कांता दोपहिया वाहन से नीचे गिर गईं. इसी दौरान पीछे से आ रही एक स्कूल बस ने उन्हें कुचल दिया. स्थानीय लोगों ने तुरंत गंभीर रूप से घायल कांता को अस्पताल भेजने की कोशिश की, लेकिन मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया.
दो अलग-अलग हादसे, तीन मौतें
बेंगलुरु के मैसूर रोड पर हुए दो अलग-अलग हादसों में तीन लोगों की जान चली गई. शुक्रवार (12 जून) की देर रात और सुबह तड़के हुए इन दो हादसों में नर्सिंग के दो छात्रों और एक कार सवार यात्री की मौत हो गई. केरल के रहने वाले अतुल और गौरीशंकर की तड़के करीब 2 बजे केंगेरी के आर.आर. डेंटल कॉलेज के पास हुए एक हादसे में मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि दोनों बेंगलुरु से मैसूर की तरफ आ रहे थे, तभी उनका दोपहिया वाहन सड़क के डिवाइडर से टकरा गया, जिससे दोनों की जान चली गई.
दूसरी तरफ, शनिवार सुबह करीब 6:45 बजे बेंगलुरु के केंगेरी के पास ही हुए एक अन्य हादसे में कार सवार एक यात्री की मौत हो गई. यहां एक कार ने पीछे से दो दोपहिया वाहनों को टक्कर मार दी. इस टक्कर के कारण कार में सवार सुखदेव (45) नाम के व्यक्ति की मौत हो गई और दोपहिया वाहनों पर सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. केंगेरी ट्रैफिक पुलिस ने घटनास्थल का दौरा कर दोनों हादसों के अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं.
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