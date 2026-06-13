ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु में गड्ढे ने ले ली जानः गड्ढे के कारण स्कूटी से नीचे गिरी महिला, स्कूल बस ने कुचला

बेंगलुरु में सड़क हादसा. ( ETV Bharat )